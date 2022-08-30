  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》專家料期結日後恒指向好 比亞迪穿牛熊線亦不會大跌

30/08/2022

　　恒生指數半日收報19843，跌179點或0.9%，主板成交548.66億元。恒生中國企業指數報6800，跌71點或1.04%。恒生科技指數報4175，跌73點或1.74%。


　　恒指三大成交股份依次為美團(03690)、騰訊控股(00700)及阿里巴巴-SW(09988);美團收報183.3元，跌3.4元或1.82%，成交27.55億元;騰訊控股收報319元，跌4元或1.24%，成交23.85億元;阿里巴巴-SW收報94.2元，跌0.95元或1%，成交14.09億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW。

 

(比亞迪網頁截圖)

 

李偉傑：恒指20000點拉鋸

 

　　港股期結日遇到較大波動，未有特別太壞消息下，恒指高開39點後大幅回落，跌幅一度超過350點，再度失守廿天線。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，雖然隔晚美股受鷹派預期下挫，港股正憧憬中美就中概股問題達成初步協議，但美國證監會態度依然強硬，故亦稍為拖累港股表現。他預期，期結日過後，恒指明日走勢有望向好一點，成交增加亦有助推動向上，但預期仍會於20000點上下拉鋸。

 

比亞迪遭減持消息漸已消化

 

　　比亞迪(01211)公布中期業績，溢利35.95億人民幣，比去年同期多賺2.06倍；李偉傑指比亞迪業績表現理想，盈利增幅及毛利都有所上升，但今日股價略為受壓，觸及270元後回落，可能市場憂慮業績出爐後或會加大「股神」巴菲特減持誘因，目前看270元阻力會較大。


　　近期比亞迪股價於是250天線整固，今日高開低走，但李偉傑指以其良好業績及行業前景預計，股價再大跌風險不大，而早前股神減持消息已事隔一段日子並已淡化，若未有大幅減持消息，預期之後股價可於255至270元上落，再突破向上則要較大成交配合。

 

 

比亞迪中期溢利增兩倍，股價曾高見270.8元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

183.300

異動股

01797

新東方在綫

27.100

異動股

00175

吉利汽車

16.220

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 183.300
  • 01797 新東方在綫
  • 27.100
  • 00175 吉利汽車
  • 16.220
  • 00388 香港交易所
  • 316.600
  • 09626 嗶哩嗶哩－ＳＷ
  • 187.300
股份推介
  • 01498 培力農本方
  • 1.230
  • 目標︰--
  • 00168 青島啤酒股份
  • 75.650
  • 目標︰$85.00
  • 03347 泰格醫藥
  • 73.000
  • 目標︰$85.39
  • 02378 保誠
  • 83.650
  • 目標︰$110.00
  • 01596 翼辰實業
  • 4.190
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 319.000
  • 00388 香港交易所
  • 316.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 94.200
  • 01024 快手－Ｗ
  • 66.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 183.300
報章貼士
  • 03303 巨濤海洋石油服務
  • 0.570
  • 目標︰$0.80
  • 01898 中煤能源
  • 7.220
  • 目標︰$8.10
  • 03899 中集安瑞科
  • 8.670
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

30/08/2022 10:49  《新股上市》傳洪九果品(06689)以下限40元定價

30/08/2022 09:31  【大國博弈】美國SEC重申:美方可查看未經編輯的所有審計文件

30/08/2022 09:20  【聚焦人幣】人幣中間價續貶104點子，報6.8802刷兩年低

30/08/2022 07:58  《匯市走勢》聯儲局鷹派路線提振美元，美匯指數盤中創20年新高

30/08/2022 07:50  《華爾街內望》鮑威爾鷹派言論餘波未散，美股跌勢未止

30/08/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１７﹒６億元，買恒生國企沽美團

30/08/2022 08:52  【大行炒Ｄ乜】比亞迪績後券商維持買入評級，美團續有大行升目標

26/08/2022 18:21  《嚟緊炒Ｄ乜》龍湖上半年成功維持純利增長，憧憬政策扶持宜部署

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【美國加息】李振豪直言9月議息最關鍵　議息後美股向上仍樂觀
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》專家料期結日後恒指向好 比亞迪穿牛熊線亦不會大跌
人氣文章

新聞>財經熱話

【手機股業績】比亞迪電子績後大跌　嚴守止蝕位？
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

Jackson Hole之後
人氣文章

時事要聞

新症9708近5個月高 BA.4或5佔逾半 14普通科門診今起停或削診症
人氣文章

娛樂情報

10月紅館騷 草蜢提醒觀眾買山頂位
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

荷李活道上的南意風情！$448八道菜Weekend Brunch嘗盡家庭風意式頭盤、青口蜆肉手製闊麵、炭烤海鮮或外脆內嫩M5澳洲和牛，欣賞意式Simple Elegant！
人氣文章

港女講男．妮洛

他說會辦理離婚，把關係處理好？愛上人夫，一切真的如此簡單嗎？
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

一去不返的「亞洲盛事之都」：香港對國際畫廊、收藏家還有多少吸引力？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
夏日防曬攻略：皮膚曬太陽就發癢起疹？你有「光敏感」嗎？哪些藥物、食物會觸發光敏感？
人氣文章
Anti-Ageing ：早餐進食這4款超級水果，為肌膚提供最佳的抗衰老營養素
人氣文章
處暑養生
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/08/2022 13:02
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/08/2022 13:02
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/08/2022 13:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/08/2022 12:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話30/08/2022
【美國加息】李振豪直言9月議息最關鍵　議息後美股向上仍樂觀
人氣文章財經熱話30/08/2022
《午市前瞻》專家料期結日後恒指向好 比亞迪穿牛熊線亦不會大跌
人氣文章財經熱話30/08/2022
【手機股業績】比亞迪電子績後大跌　嚴守止蝕位？
人氣文章大行報告30/08/2022
【大行炒D乜】比亞迪績後大行點睇？　一click就知道
人氣文章開市Good Morning30/08/2022
黃瑋傑：比亞迪業績符預期　料短期274元有阻力
人氣文章市場動向30/08/2022
行業絕對龍頭坐擁六大優勢 優然牧業(09858.HK)蓄力二次騰飛
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金