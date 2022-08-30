比亞迪業績符預期續獲大行看好 惟憂股神減持先升後跌

比亞迪(01211)昨日(29日)收市後公布業績，中期多賺兩倍，接近早前盈喜上限，符合市場預期，績後亦繼續獲大行看好，股價今日(30日)高開逾2%，惟之後未能延續升勢，最終收市微跌。其實，比亞迪自7月中傳出遭主要股東「股神」巴菲特減持後，股價走勢轉弱，上周三(24日)收市已跌穿7月13日前低位261元。而據港交所資料顯示，巴菲特旗下巴郡於同日減持133萬H股，每股平均價約為277元，套現約3.69億元，持股量由20.04%降至19.92%。股神開始減持，難免令市場憂慮。

(比亞迪網頁截圖)

受惠銷量創新高市佔率大升 中期多賺兩倍至36億人幣

比亞迪受惠新能源汽車銷量屢創歷史新高，市佔率大幅提升，截至6月30日止中期未經審核溢利35.95億元(人民幣．下同)，比去年同期上升2.06倍，不派中期息。期內收益1506億元，比去年同期上升65.71%，其中汽車相關產品業務收入約1092億元，同比增長1.3倍；手機部件、組裝及其他產品業務收入約410億元，同比下跌4.78%；兩項業務佔總收入比例分別為72.55%和27.27%。毛利按年升75.35%至203億元，毛利率升0.75個百分點至13.51%。

美銀：新車將帶動銷量增長目標價452元 瑞信：淨利潤勝預期

美銀發表報告指，比亞迪第二季毛利率按年增長1.5個百分點至14.4%，這歸功於第二季銷量按年增1.49倍、按季升22%，更佳的產品組合，及成本有效轉移。若撇除2020年口罩生產帶來的盈利，預期集團上半年的毛利率表現將創紀錄新高。對於比亞迪新車款發布帶動電動車銷量增長、未來利潤率改善，及更多磷酸鐵鋰電池銷售持正面看法，維持「買入」評級，目標價452元。

瑞信則表示，比亞迪上半年淨利潤達預告區間上限，超出該行預期，其中第二季淨利潤大幅上升受惠於車價上調，且價格更高的「漢」車型在產品組合中佔據更大市場佔有率。基於第二季優於預期的利潤率和訂單積壓，將2022至24年盈利預測上調17.9%至40.1%，目標價由380元上調至400元，維持「優於大市」評級。





摩通：業績勝預期毛利率改善 交銀國際：料續得益強勁車型周期

摩通指，比亞迪第二季收入按年升68%，毛利率由第一季的12%改善至14%，整體業績位於早前盈利預喜的高端位置，勝預期。第二季盈利強勁主要由於創新高的新能源車銷售、更好的產品組合令利潤率增加及持續的成本控股措施等。預期下半年產量和交付量將顯著增加，相信將在第四季達到新能源車20萬輛銷售量的另一個里程碑，預計2025年新能源車銷量將達360萬輛，意味著2022至25年的複合年增長率為22%，維持「增持」評級，目標價410元。

另交銀國際指，比亞迪上半年剔除非經常性項目，淨利潤同比增長721%至30億元，其中第二季環比增245%，剔除非經常性項目，環比飆升389%，得益於強勁的銷量和上半年產品結構改善。預計比亞迪將繼續依靠其強勁的車型周期和密集的新車型推出，實現強勁的銷量增長，另集團推出騰勢D9為代表的高端MPV和以唐EV為代表的高端SUV，實現了高端品牌的橫向擴張，維持「買入」評級和382元目標價，料強勁的新能源車產品周期將長期提升其銷量和盈利。

野村：銷量回升抵銷成本壓力 高盛：關注內地新能源車滲透率減慢

野村則指，若撇除子公司比亞迪電子(00285)期內少賺61%，比亞迪核心汽車和電池業務純利由第一季的5.01億元提升至第二季的26.77億元，毛利率按季增逾2個百分點，受益於電動車銷量回升，經濟規模抵銷了零件的成本壓力。儘管市場對供應鏈有所憂慮，且旗下產品經歷兩次加價，但比亞迪銷量仍優於預測，這主要歸功於集團的垂直業務模式，市場份額於7月提升至29%，穩守中國第一電動車商地位，但在更新近期市場估值後，將目標價由360元微降至356元，維持「買入」評級。



另高盛表示，比亞迪業績反映其強勁執行力，自由現金流增強、市佔率擴大、售價提升及盈利增長加速，但內地過去3個月新能源車滲透率減慢，加上競爭對手產品開始提供折扣，關注這些因素對需求及比亞迪盈利影響，維持407元目標價及「買入」評級，列入「確信買入」名單內。大摩指，集團中期按年多賺2倍，屬盈喜水平上限，主要受銷售增長及毛利率擴張推動，維持300元目標價及「與大市同步」評級。

黃瑋傑：業績符預期 惟股價轉弱265元以上蟹貨多



今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑分析，他指比亞迪業績雖不見很大驚喜但符合預期，新能源車銷售佳，市場佔有率達24.7%，比2021年升逾7.5個百分點；而在市場疲弱下，手機部件及組裝業務收入只跌低單位數也算不錯。而比亞迪車廠遍布全國，不似Tesla車廠只在上海，受限電停產那麼大影響。另外，比亞迪自己有做電池，不擔心供應短缺，新能源車銷售料明年亦續受惠內地購置稅減免政策延續。

不過，黃瑋傑又指，近期比亞迪股價轉弱，已跌穿7月13日低位261元，當時正傳出股神沽貨，而今年第二季整個新能源車板塊升得多，現時進入調整期，而比亞迪平均線全跌穿，265元以上多了不少蟹貨，要回升有不少阻力，短線只可上望100天線274元。

比亞迪今日收市跌0.45%報263元，最多升2.5%至270.8元，成交21.12億元。另小鵬(09868)跌1.1%報72.25元，理想(02015)跌1.28%報115.5元，蔚來(09866)升1.17%報155.4元，吉利(00175)跌1.1%報16.26元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此







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