《神州經脈》深圳爆疫封控加碼 李克強再籲保經濟 滬深齊收低

國務院總理李克強稱第二季經濟受到超預期因素影響，當前鞏固經濟恢復基礎任務繁重，針對新挑戰果斷推出穩經濟一攬子政策和接續政策，及時快速、有力有效。不過，市場對此反應平平，南華期貨股指期貨分析師王夢穎表示，國內政策端托舉的意願一直很強烈，此次總理表態不屬增量政策，也未體現政策態度的加碼。人民幣持續貶值，疊加深圳等多地疫情升溫並加大防控力度。滬深股市周二（30日）齊齊收低，滬綜指最多下跌27點或0.84%，低見3213點，其後跌幅收窄，收跌0.42%，報3227.22點，深成指跌0.39%，創業板指挫0.7%。

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各板塊普遍下跌，煤炭、化工、石油股集體回調，元宇宙、傳媒板塊走強。兩市成交8385億元（人民幣．下同），再創一個月新低，外資循陸股通淨流出近50億元。



瑞銀周二召開中國A股研討會指出，中美達成審計監管協議減少了中概股退市風險，但缺乏細節導致不確定性仍存；並稱在政策寬鬆環境下中國資產具備優勢，下半年外資回流將在千億元人民幣級別。瑞銀對中國的銀行和地產板塊表達了謹慎觀點，認為地產開發商仍有違約風險、行業仍未出現實質性基本面改善。



今日新聞精選



1. 美兩國關係緊繃情境下，氣候曾是雙方高層為數不多可以溝通的議題，但中國早前因佩洛西竄台宣布暫停中美氣候商談。據英國《金融時報》周二報道，美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）敦促中國國家主席習近平恢復氣候談判。報道引述克里稱，他希望在11月埃及度假勝地沙姆沙伊赫舉行聯合國第27屆氣候峰會之前，兩國能夠「重新走到一起」。美國國會眾議長佩洛西8月初不顧中方嚴重關切和堅決反對執意竄台，中方旋即宣布對佩洛西及其直系親屬採取制裁措施。具體措施涉及八個方面，其中就提到氣候問題，即暫停中美氣候變化商談。此外，早前有市場傳聞指，印度禁止中國品牌銷售價格低於1.2萬盧比（約合人民幣1039元）手機，印度電子和信息技術國務部長Rajeev Chandrasekhar隨後接受媒體採訪時澄清稱，印度政府未有類似計劃。據《印度時報》報道，該部長在接受採訪時表示，印度本土並表示，印度政府希望中國可以增加對印度的零部件出口，惟希望中企零部件供應鏈能夠「更透明和更開放」。



2. 多間內房陷入財困，除了國企，內地資產管理公司（AMC）成為救市另一希望。不過，外電引述知情人士指，過去樓市繁榮的數年時間，AMC對目前陷入困境的地產開發商大規模貸款，樓市陷入低迷後，7300億美元的基金面臨嚴重的信貸損失風險，導致相關債券重挫，並迫使監管部門重新考慮該行業的初步重組計劃。隨著今年房地產債務危機加劇，中國四大不良資產管理公司中國華融(02799)、中國信達(01359)、中國長城資產管理及中國東方資產管理的麻煩變得更加嚴重。事實上，多年來已向多間內地頭50大開發商中提供了貸款。據披露文件，僅信達和華融收購重組類下房地產業務佔到近50%，規模逾2000億元。早前華融已爆出「爆雷」的情況，並且要進出重組方案，最終由國資救助，事件才塵埃落定，反映AMC亦自身難保，再沒有能力消化更多壞帳。此外，專項用於「保交樓」的2000億元全國性紓困基金近日啟動。監管高層明確提出，這筆基金「不刺激房地產市場，不救助房地產企業」，資金最終嚴格限定用於各地已售、逾期、難交付的住宅項目建設交付，並封閉運行、專款專用。



3. 國務院召開第十次全國深化「放管服」改革電視電話會議。國務院總理李克強在會上表示，二季度經濟受到超預期因素影響，當前鞏固經濟恢復基礎任務繁重，針對新挑戰果斷推出穩經濟一攬子政策和接續政策，及時快速、有力有效。同時加大「放管服」改革力度。要把這些政策落到位，不懈推進「放管服」改革，著力穩住經濟大盤、穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間。與此同時，「經濟大省」福建、湖南、山東、湖北、河南五省已經迎來「國務院穩住經濟大盤督導和服務工作組」。此外，深圳市統計局公布，首7月深圳規模以上工業增加值同比增長5.3%，主要高技術產品產量持續快速增長態勢。期內，固定資產投資同比增長13.8%，其中製造業投資增長38.4%，房地產開發投資增長10%。全市社會消費品零售總額5334.26億元，同比增長0.6%，商品零售增長2%，餐飲收入下降10.4%，降幅比1-6月收窄1.0個百分點。首7月，深圳進出口總額19085.3億元，同比增長1.8%，比1-6月提升0.4個百分點。其中，出口10864.1億元，增長7.9%；進口8221.2億元，下降5.3%。



4. 全國周一（29日）新增本土陽性1717宗，西藏仍是疫情最嚴重的地區，新增近700宗病例。武漢市對核酸應檢未檢人員健康碼賦予灰碼管理，市民群眾超過兩日未進行核酸採樣，健康碼將變「灰碼」，完成核酸採樣後半小時，健康碼可自動轉回綠碼，並顯示「核酸已採樣」字樣。四川周一新增本土確診病例167宗，其中成都133宗。新增本土無症狀感染者109宗，成都佔70宗。四川省成都市發布全面加強社會面疫情防控的通告，嚴格實施分區分類管控。自8月30日零時起施行，暫定實施5天。另外，成都國際汽車展覽會組委會周二發布通告。根據政府最新要求，嚴格控制人員聚集，停止各類聚集性活動。第二十五屆成都國際汽車展覽會暫停舉辦，後續安排另行通知。遼寧29日新增本土確診和無症狀感染病例2+50宗。瀋陽市疫情防控指揮部通報，今起至下周三（9月7日）連續7天開展區域核酸檢測，餐廳飯店暫停堂食。所有中小學宣布暫緩開學返校，改為網上教學。



5. 中國物流與採購聯合會公布，1-7月，全國社會物流總額約190萬億元，按可比價格計算，同比增長3.1%，增速與1-6月份基本持平；當月增長3.3%，比6月小幅回落0.3個百分點。但也要注意到，7月份以來多地出現散發疫情，疊加局地高溫、洪澇等不利因素，物流需求經濟恢復勢頭邊際放緩，鞏固回升的基礎仍需加力。期內，物流業總收入7.2萬億元，同比增長6%，增速比上半年小幅回落0.1百分點，但仍保持較快增長。7月份，汽車製造物流需求同比增長超過20%，增速較上月加快5個百分點以上，回升態勢明顯。1-7月份，全社會貨運量降幅比1-6月份收窄0.1個百分點。進口物流量降幅有所收窄。近期大宗商品市場價格波動中有所回落，價格因素對進口支撐作用減弱，進口物流總體下降。1-7月進口物流總額同比下降7.1%，降幅較上半年收窄0.2個百分點；7月當月下降5.8%，降幅收窄6.2個百分點。



6. 隨著氣溫下降，省內多地降雨，四川省用電緊張的局面得到緩解。據內媒從國網成都供電公司獲悉，截至目前，成都市工商業用電已經全部恢復，全市電力供應可靠、電網運行平穩。國網四川省電力公司表示，前段時間持續高溫導致激增的空調負荷，隨著氣溫降低明顯回落。28日的空調負荷比最高值減少1200萬千瓦，下降約52%。四川省居民日用電量從最高的4.73億千瓦時降至3.4億千瓦時（8月27日）。總體來看，四川電力供需矛盾將在近期得到基本解決。據介紹，28日四川水電日發電能力為4.6億千瓦時，比前段時間最低值回升9.5%。不過在一輪極度高溫之後，迎接四川的是連日暴雨，具潛在洪澇災害風險。自27日以來，四川成都、廣元、甘孜州等7市（州）迎來強降雨，最大雨量達165.1釐米，當地政府連夜緊急轉移3.63萬人。另據外媒報道，由於中國多地早前高溫乾旱，水力發電未能順利運作以致供電吃緊，釀缺電危機。中國試圖藉由增加燃煤電廠的發電量以彌補乾旱造成的水電短缺。



7. 財政部網站周二刊登《上半年中國財政政策執行情況報告》稱，下一步將加大宏觀政策調節力度，謀劃增量政策工具，靠前安排、加快節奏、適時加力。將常態化開展專項債券資金使用管理核查，嚴格執行專項債券負面清單管理要求，確保資金依法合規使用。合理測算分地區債務限額，控制高風險地區新增地方政府債務限額規模。加強財政與貨幣政策聯動，支持政策性開發性金融工具落地，實現擴大有效投資、帶動就業、促進消費的綜合效應。財政部表示，將拓寬市場化就業渠道，通過社保補貼、創業貸款、稅費減免等鼓勵企業吸納就業，落實引導畢業生到基層就業的優惠政策，千方百計穩定和擴大就業。繼續保障養老金按時足額發放，做好義務教育、基本醫療、基本住房等民生工作。預計全年退稅減稅約2.64萬億元，其中留抵退稅約1.64萬億元。報告還透露，2022年分兩批儲備專項債券項目7.1萬個，上半年已發行的新增專項債券共支持超過2.38萬個項目。



8. 聯儲局主席鮑威爾鷹派言論提振美元，美匯指數周一紐約盤中刷新20年新高，觸及109.48。人民幣中間價兩連貶續刷兩年低，惟強於市場預期，即期匯率（CNY）周二早上高開160點子，全日漲230點，收報6.8980，止步兩連貶，收盤價暫時脫離兩年低位。交易員表示，中間價實際值持續偏強，人行控貶意圖增強，市場會逐漸理解監管意圖並採取相應舉措，後續人民幣貶值速度料放緩；當然要逆轉跌勢，則還需內外部環境配合，包括美指升勢趨緩，國內經濟企穩等。一外資行交易員稱，短期可以觀察中間價是否會跌破6.9關口。高盛將未來3個月美元/在岸人民幣預測值從6.75上調至7，預計該匯率一年後將在6.70，理由是中國的經常項目盈餘料將保持強勁、增長將企穩、而估值過高將結束美元漲勢。

撰文：經濟通中國組

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