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【虛幣世界】德國通脹升至高位，美股下跌，加密貨幣再度回落

31/08/2022

　　早前德國公布8月份通脹率達8.8%，雖然較分析師預期低，但已是德國利率50年以來高位，消息公布後美股再度下跌，加密貨幣一同回落，比特幣再次跌穿20000美元水平，以太幣則維持1500美元關口。


　　據外地媒體報道，隨著以太坊區塊鏈逐漸成為權益證明（PoS）系統，流動質押變得越來越流行，Helio Money和Wombat Exchange 也加入了流動質押網絡，而BNB Chain 推出流動質押，為加密用戶提供更多收入來源。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報19961.03元(美元．下同)，升0.74%(24小時比較．下同)；以太幣現報1550.66元，升1.71%；艾達幣報0.4554元，升0.51%；瑞波幣報0.3292元，升0.73%。
　
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