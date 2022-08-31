股神沽比亞迪殃及鋰業股 贛鋒天齊績佳可趁低吸納？

兩大鋰生產商贛鋒鋰業(01772)(深：002460)及天齊鋰業(09696)(深：002468)公布中期業績，其中贛鋒中期純利雖升約4倍，但卻為早前盈喜下限，再加上新能源車巨頭比亞迪(01211) (深：002594)遭股神巴菲特減持，作為新能源車產業鏈之一的鋰業股同受累，贛鋒今日(31日)一度急插逾半成，至於天齊雖扭虧賺102億元(人民幣．下同)，並擬最多斥2億元回購A股，但股價同樣受壓。不過，鋰價受需求帶動水漲船高，有券商料下半年供應仍緊張，鋰價繼續上漲機會高，鋰業股股價調整帶來吸納機會？

(截自贛鋒鋰業網頁企業相冊)

贛鋒中期純利升約4倍為盈喜下限 毛利升至60.5%

贛鋒鋰業中期純利72.55億元，升4.13倍，每股盈利3.6元，不派中期息。營業收入143.21億元，比去年同期增加2.56倍；毛利86.58億元，上升5.16倍。期末總資產548億元，淨資產350億元，分別比去年末增加40.24%和33.85%。贛鋒鋰業於上月中已發盈喜，預期中期純利為72億至90億元，同比上升4.08至5.35倍，惟最終業績公布，純利卻僅升4倍，為盈喜下限。



集團表示，收入總額增長主要由於期內產品銷售單價和銷量上升所致，亦令集團毛利按年上升25.6個百分點至60.5%。贛鋒鋰業同時公布，董事會同意將年產15GWh的新型鋰電池項目，擴建為年產30GWh的新型鋰電池項目，並將根據未來鋰產品的市場需求變化和評估選擇擴充產能，計劃於2030年或之前形成總計年產不低於60萬噸LCE的鋰產品供應能力，其中將包括礦石提鋰、鹵水提鋰、黏土提鋰及回收提鋰等產能。

天齊扭虧賺102億人幣 擬最多斥2億人幣回購A股

至於天齊鋰業，中期純利102.3億元，而上年同期淨虧損7814.5萬元；收入141.68億元，按年升5.06倍；毛利119.21億元，升9.01倍；除稅前溢利145.88億元，升48.22倍。集團指，營業收入較上年同期大幅上升，主要受益於全球新能源汽車景氣度提升，鋰離子電池廠商加速產能擴張，下游正極材料訂單回暖等多個積極因素影響，主要鋰產品銷量和銷售均價較上年同期均明顯增長，加之聯營公司SQM半年度業績同比大幅增長，期內對其投資收益為23.26億元，較上年同期有較大幅度增長。不過，天齊估計，受新增產能增長緩慢影響，預計今年鋰供給增量與需求增量間的供需矛盾仍存在。

另外，集團表示擬以自有資金1.36億元至2億元在12個月內回購A股股份，回購股份價格不超過每股150元，用於員工持股計劃。集團又指，已通過自有資金及港股IPO募集資金等積極償還銀行貸款，有效降低負債規模，資產負債率大幅降低。

碳酸鋰7月進口價漲逾8倍 中信證券：料下半年供應仍緊張

另方面，新能源車熱賣，鋰電池供不應求，鋰價也水漲船高。中信證券早前發表研報指，新建的南美鹽湖提鋰項目建設進度依然緩慢，預計下半年鋰供應緊張趨勢難以改變，鋰價繼續上漲的概率較高，鋰行業高景氣度有望延續。另工信部上周四(25日)對《關於推動能源電子產業發展的指導意見》公開徵求意見，提出要提高鋰、鎳、鈷、鉑等關鍵資源保障能力，並提出支持開發超長壽命高安全性儲能鋰離子電池，開發安全經濟的新型儲能電池。乘聯會秘書長崔東樹則於早前發文指，近兩年鋰價上漲主要是需求端比供給端更容易擴張所導致，但大多數供需雙方執行的是長協價，以高昂的現貨價格來成交的只是很少一部分，而隨著美聯儲局加息效果體現，鋰價大致會在每噸47至50萬元之間，突破50萬元的概率不大。

此外，中國海關數據顯示，7月中國碳酸鋰進口量為9369噸，環比下行67%，同比上漲108%；進口均價為每噸62498美元，環比降低3%，同比上漲878%。作為動力電池的重要原材料，碳酸鋰的進口數據顯示中國新能源市場旺盛的需求。業內人士指，今年三四季度，中國碳酸鋰進口量價或呈現逐月攀升的趨勢。

熊麗萍：新能源車配套改善 贛鋒調整可吸納天齊只宜小注

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍指，四川、重慶實施限電措施，令上游鋰礦開採及下游車企生產受阻，限電影響到部分消費者對購置新能源車的意欲。不過，新能源車配套建設過去幾年不斷改善，日前中央政府又發布「加快推進公路沿線充電基礎設施建設行動方案」，可增強消費者的購置意欲及信心。近日新能源車股下跌，反而提供入市機會，而贛鋒鋰業本身有鋰礦開採業務，亦有中、下游的鋰化合物及鋰電池等業務，股價調整有吸納價值。

另熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，天齊鋰業一上市跌至73元，比招股價低逾一成，但很快便炒上，過去兩三個星期也升了不少，表現如一般半新股操作模式，加上上市股數不多，低位炒上貨源集中。本業方面，其最大鋰礦收購自澳洲質素好，公司基本面不錯，但以上限價上市，對其股價是否值得炒至那麼高有保留，如想買入博再炒上只宜小注。

贛鋒鋰業半日跌4.36%收報69.05元，最多跌6.09%至67.8元，成交2.84億元；天齊鋰業則跌2.66%報82.25元，成交1.33億元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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