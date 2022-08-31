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熊麗萍：股神或持續沽比亞迪　申報制度或令市場延誤收風

31/08/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　比亞迪(01211)上周被股神巴菲特減持133萬股，套現近3.7億元，已證實早前新增於花旗的2.25億股屬股神的嗎？意味減持陸續有來？阿里巴巴(09988)據報成首批被審計企業，是意料之中？惟會否成為市場沽貨借口？另外，多隻股份於上日收市後放榜，包括天齊鋰業(09696)、贛鋒鋰業(01772)、中遠海控(01919)、工行(01398)、建行(00939)、中行(03988)等，哪些股份可留意？

 

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