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《午市前瞻》恒指9月料下試萬九關 百度回到呢個位買較可取

31/08/2022

　　恒生指數半日收報19871，跌78點或0.39%，主板成交545.07億元。恒生中國企業指數報6832，跌7點或0.1%。恒生科技指數報4260，升33點或0.78%。


　　恒指三大成交股份依次為比亞迪股份(01211)、騰訊控股(00700)及美團(03690);比亞迪股份收報238元，跌25元或9.51%，成交39.74億元;騰訊控股收報323.8元，升0.2元或0.06%，成交23.07億元;美團收報189.6元，升4.6元或2.49%，成交22.89億元。國指三大成交股份依次為比亞迪股份、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW(09988);阿里巴巴-SW收報94.2元，跌1元或1.05%，成交15.68億元。 

 

 

(百度網頁截圖)

 

溫鋼城：中美審計問題仍存變數


　　8月最後一個交易日，港股低開359點報19589，早段走勢較乏力。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，內地最新公布的PMI為49.4，略高於市場預期的49.2，惟仍處於萎縮水平。此外，據報美國監管機構選定阿里巴巴(09988)及另外多間在美國上市的中國企業，由9月開始首先在香港進行監管檢查。無論消息是否屬實，最終仍要看美方會否滿意中概股的審計報告。


　　他認為，經濟數據未有改善，中概股審計問題亦存變數，疊加美國貨幣政策可能趨向鷹派，港股受多重不利因素夾擊，9月下試19000機會大。

 

百度可待回至124.5元吸納


　　百度(09888)公布，截至2022年6月30日止第二季純利36.37億元人民幣，去年同期為虧損5.83億元，經調整淨利潤為55.4億元，按年升3%。股價今日低開6.63%，報136.6元。


　　溫鋼城表示，百度第二季經調整淨利潤增長並沒有太大驚喜，派息方面亦難吸引投資者，而公司同樣受中概股審計問題困擾，與阿里巴巴都持有較多大數據及敏感資料，可能會成為美方的焦點，再加上隔晚在美股挫逾6%，拖累在港股的表現。


　　他指出，百度由8月19日低位124.5元升至8月26日高位147.7元，累計有逾18%升幅，今日下跌不排除是獲利盤導致，投資者可待股價回至124.5元才考慮吸納。

 

比亞迪收穿230元宜減倉

 

　　比亞迪(01211)遭巴菲特旗下投資公司巴郡，上周三(24日)於場內減持33.1萬股H股或0.12%，每股平均價約277元，套現3.69億元，為巴菲特持有比亞迪14年來首次賣出。


　　有內地傳媒引述比亞迪投資者關係部門相關人士稱，也是看到披露才知道相關減持。對於市場種種猜測，上述人士表示市場很多說法，不用過度解讀。不過，股價低開7.98%，報242元，早段跌幅曾擴大至逾11%，並一度失守230元關。


　　溫鋼城表示，巴郡今次減持規模不大，但情況與騰訊及阿里巴巴相似，未來會遭主要股東持續減持，令股價難以再有大升動力，走勢不容樂觀。他強調，比亞迪的汽車銷售仍強，只是巴菲特多年前已持有比亞迪，目前市盈率已有191倍，可能因為估值過高而減持，相信減持股份與公司基本面無太大關係。


　　部署方面，溫鋼城指今日比亞迪裂口低開，收市一旦失守230元，短期有機會下試200元附近，持貨者宜減倉，又預期比亞迪阻力位會下移至280元，短線難以重上330元水平。 

 

百度次季淨利微升，股價鍇挫逾7%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 

比亞迪遭巴郡減持，股價曾大跌近13%，試穿230元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 

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