【虛幣世界】隔晚美股四連跌，加密貨幣走勢穩定

美股受加息及通脹問題困擾，並且連跌四日，整個8月美股累跌4%，而加密貨幣走勢穩定，比特幣仍受制於20000美元關口，在8月份下跌了13%以上，自本月中旬以來下跌了近 20%，以太幣於1500美元企穩。交易所 eToro 的加密貨幣顧問格倫古德曼認為，美股及加密貨幣下跌，主要與聯儲局強硬立場有關。



另外，UNA和MATIC 一度上漲超過 2%，ADA下跌了 1.3%。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20025.91元(美元．下同)，跌0.11%(24小時比較．下同)；以太幣現報1546.28元，跌0.50%；艾達幣報0.4439元，跌0.49%；瑞波幣報0.3267元，跌0.27%。



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