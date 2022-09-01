海底撈中期盈轉虧仍獲大行力撐 惟內地疫情反覆股價回挫

海底撈(06862)公布中期業績，一如早前盈警預告受累內地疫情盈轉虧，昨日(31日)股價一度跌4.7%低見16.64元，但隨即轉升，最終收市倒升6.5%。海底撈門店縮減至1435家，令市場滿意，績後獲多間大行上調目標價，當中花旗目標價調升至22.1元。然而，在內地疫情反覆下看來其復甦之路似仍漫長，獲利盤湧現，今日早市收跌3%。

(海底撈網頁截圖)

中期虧損2.66億人幣收入跌17% 淨減162間門店



海底撈截至6月底中期淨虧損2.66億人民幣，而去年同期純利9452.9萬人民幣，不派中期息。期內收入167.64億人民幣，跌16.57%；稅前虧損1.11億人民幣，而去年同期除稅前溢利2.95億人民幣。收入中佔絕大部分的海底撈餐廳經營收入為158.6億人民幣，減18.3%，主要由於3至5月疫情影響，導致中國部分餐廳停止營業或暫停堂食服務及客流量減少，以及因「啄木鳥計劃」餐廳數目減少。期內整體同店銷售98.7億人民幣，下跌10.6%。

上半年海底撈新開129間及關閉291間餐廳，即淨減少162間，到1435間，每日每次平均翻枱率2.9%，顧客人均消費109.1人民幣。海底撈指因疫情緣故，3至5月期間每日停堂食門店逾200家，但7月減至少於30家，集團為應對疫情設立社區營運站，以門店作配送站，提供火鍋套餐、盒飯、小龍蝦等多項外送服務，故外賣收入按年增加37.6%至4.76億人民幣。

海底撈：6月以來表現明顯好轉 擇機重開部分門店

海底撈又表示，6月以來中國餐廳經營表現按月比較已明顯好轉，同時內部「啄木鳥計劃」取得一定成效，計劃擇機啟動「硬骨頭」門店計劃，考慮重開門店可能性，但會在滿足市場條件，保證顧客滿意度、不影響現有門店經營表現及人員充足情況下，循序漸進選擇符合重新開業條件門店。展望前景，將持續提升海底撈就餐體驗，繼續創新及新技術方面投入，並策略性地尋求收購優質資源。



富瑞：料門店網絡將受惠市場復甦 匯證：暫停擴張令盈利能力改善



富瑞發表報告指，海底撈7月和8月翻枱率繼續按年和與去年上半年相比有所恢復，估計翻枱率按年增長5至10%。將海底撈今年純利預測調整為下跌85%，明年和後年則分別上調4%和11%。除非有意外事件發生，否則市場對其資產負債表健康狀況的憂慮應已解除。另預計其現有門店網絡將在明年和後年市場復甦中受惠，目標價由15.2元上升至19元，以反映2024年盈利修訂，及假設2025至2032年利潤率恢復，維持「持有」評級。



匯證則指，海底撈於上半年推出「啄木鳥計劃」，關閉表現落後的店舖及暫停擴張，相信其盈利能力因此會有持續改善，管理層雖提到會選擇性重開關閉了的餐廳，但應不會很快再擴張，將目標價由15.1元上調至17.8元，評級維持「持有」。另大和雖將海底撈2022至24年每股盈利預測下調11%至50%，但重申「跑贏大市」評級，認為其「啄木鳥計劃」關閉部分門市正在產生效用，以及疫情相關措施支持其逐步恢復業務，將目標價由16.5元上調至20元。另花旗維持海底撈「買入」評級，目標價由15.8元升至22.1元；中銀國際同樣維持「買入」評級，目標價由19.15元升至21.05元。





高盛：復甦路徑或延長 維持沽售評級目標價12.5元



高盛指，海底撈上半年錄得2.66億人民幣虧損，當中包括3.08億人民幣減值損失。若撇除減值影響，上半年錄核心純利4100萬元，表現好於該行預期的虧損1.26億元，主要由於相對穩定的產品均價及員工成本大減，令毛利率得到更佳控制。由於復甦路徑或會延長，加上巨集觀經濟疲弱和勞動密集型商業模式造成盈利/估值下行，維持「沽售」評級，目標價12.5元。

麥格理則表示，鑑於疫情走勢多變和消費情緒疲軟，對海底撈管理層重開早前關閉的店舖的決定持審慎態度，而其長期存在集中單一品牌風險，核心品牌改進受疫情拖累延遲，維持「跑輸大市」評級，惟目標價由12元上調至14.8元。

內地昨新增本土新冠個案1903宗 深圳爆新一波有62宗

內地新冠疫情方面，全國昨日(31日)新增本土陽性1903宗，西藏仍是疫情最嚴重的地區，新增674宗病例。而爆發新一波疫情的深圳過去一天新增62宗陽性病例，其中26宗病例與華星舞蹈藝術中心相關聯，群組的活動軌跡涉及全市多個區及個別省外地市，仍然存在外溢擴散風險。另北京昨新增3宗本土個案。北京市疾控中心副主任劉曉峰表示，目前京外疫情持續蔓延，國內疫情多點散發、旅遊返京和開學返校的人員疊加，加上中秋和國慶臨近，令北京外防輸入、內防反彈的壓力持續增大，但會堅持「動態清零」總方針不動搖。

疫情持續下，多地收緊防控措施，時值各級學校即將開學，學校延遲返校開學時間，改為網上授課，四川、甘肅、青海等多個省市中小學更宣布延期開學。

海底撈半日跌3.55%收報17.94元，成交1.56億元。其他內地餐飲股則升跌不一，九毛九(09922)跌2.32%報15.18元，百勝中國(09987)升0.72%報390.8元，奈雪的茶(02150)升5.95%報6.05元，海倫司(09869)跌3.12%報11.82元，呷哺呷哺(00520)則升0.81%報3.74元。其他內需股則普遍下挫，李寧(02331)跌2.5%報70.2元，安踏(02020)跌3.16%報91.9元，青啤(00168)跌3.79%報73.6元，潤啤(00291)跌5.2%報52元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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