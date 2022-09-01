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BDI運價指數大跌創逾兩年低　東方海外中遠海控績佳派高息照插

01/09/2022

　　反映乾散貨船運費的波羅的海乾散貨指數(BDI)上日(31日)急跌5%，整個8月大跌近五成，創2020年6月以來新低，東方海外(00316)及其母企中遠海控(01919)雖業績理想兼大派高息，但仍難敵市場憂慮運輸需求低迷，加上有券商指航運費率已見頂將進入下行周期，大削航運股目標價，兩隻股份今日(1日)跟隨其他航運股急跌，其中今早除淨的東方海外更最多插一成，為表現最差藍籌。

 

(截自東方海外網頁圖片庫)

 

波羅的海指數上月大跌49%　中國鐵礦石運輸需求低迷

 

　　BDI上日跌5%至965點，整個8月更大跌49%。波海海岬型指數最新報302點，跌10.39%，連跌第5日，累跌超過50%。另上海航交所公布最新SCFI上海出口集裝箱運價指數，上周收3154.26，按周跌8%，是疫情後最大跌幅，錄11連跌。

 

　　運輸鐵礦石和煤炭的大型乾散貨船的租船費也比5月下跌了逾九成，處於兩年零3個月以來低點附近。最大的鐵礦石進口國中國的粗鋼生産減少，運輸較為低迷，裝卸工作混亂導致的延誤也已緩解。另有分析認為中國房地産現狀將長期化，受此影響租船費或將維持上漲乏力局面。

 

東方海外中期純利倍升派特息　瑞信：需求不明朗目標價降至230元


　　另方面，東方海外早前公布中期純利56.64億美元，按年升1.01倍，派中期息3.43美元及特別息2.57美元，總共派息6美元，派息率高達20厘。期內收入110.61億美元，升58.3%；毛利61.2億美元，升84.61%。瑞信發表研究報告指，東方海外上半年業績表現良好，亦看好其強勁資產負債表及股息收益率，但運費持續回落，需求不明朗及新行業供應將影響前景，下調公司明年及2024年盈測9%，目標價由320元大砍28%至230元，評級由「跑贏大市」降至「中性」。

 

　　大和則指，東方海外上半年盈利及股息表現優於該行預測，料其具吸引力的股息收益率能對股價提供支持，同時預計今年下半年運費或會有恢復。即使公司總投資額達34.58億美元，自明年起船舶交付周期強勁，持續派發股息將成為一個積極的股價催化劑，重申「買入」評級，惟將目標價由305元下調至295元。

 

中遠海控首派中期息股息率逾20厘　惟料外部環境更複雜嚴峻

 

　　至於中遠海控，其中期純利約647億元(人民幣．下同)，升74%；營業收入2108億元，比去年同期增51.36%；首派中期息2.01元，佔上半年利潤50%，現價股息率逾20厘。

 

　　不過，中遠海控預期，下半年外部環境更趨複雜嚴峻，地緣政治和高通脹對全球經濟發展和商品貿易帶來不確定性，需要密切關注通脹對消費需求和居民消費行為的影響，但預計全球集裝箱運輸需求增速仍保持在較平穩水平。

 

大摩：現貨運費調整構成壓力　維持中遠海控目標價13.3元

 

　　大摩發表報告指，中遠海控次季淨利潤369億元，符合該行早前預測，上半年經常性利潤644億元人民幣，達該行全年預測的61%，意味著年度淨資產收益率(ROE)達97%。公司宣派中期息，並提議在2022至24年將其股息政策更改為純利的30至50%，相對之前為可分派利潤30%以上，中期派息及派息政策變動是強勁推動，料股價呈正面反應，惟預料不斷調整現貨運費，或對市場情緒及估值構成壓力，維持目標價13.3元及「與大市同步」評級。


　　摩通則指，中遠海控首次宣派中期息為主要驚喜，尤其是派息比率高達50%，同時宣布2022至24年派息政策，派息比率達30至50%。中遠海控去年派息比率15%被認為差過預期，導致年初至今股價跑輸，最新公司政策消除隱憂，另其高於同行的合約敞口和更保守的船隊策略仍然是關鍵利好因素，評級「增持」，目標價19元。

 

匯證：航運費率見頂將進入下行周期　林家亨：東方海外有排跌

 

　　此外，匯證看淡航運股，發表報告指，航運費率已經見頂，2023至24年不能避免進入下行周期，預計航運股盈利將由2022年高峰下跌80%，故下調航運股目標價，中遠海控評級由「買入」降至「減持」，目標價由18元下調至10.2元；東方海外目標價由200元下調至128元，評級「減持」；海豐國際(01308)目標價由50元下調至33元，維持「買入」評級。

 

　　國農證券董事總經理林家亨則於今日《開市Good Morning》節目指，炒買航運股已到尾聲，料東方海外有排跌，由之前219元一支大陰燭插下來起就應沽出，不應再沾手。

 

　　今日航運股普遍急挫，東方海外收市跌7.51%報160元，最多跌10.06%低見155.6元，成交7.81億元。中遠海控跌5.77%報11.1元，成交12.93億元。海豐國際跌8.1%報18.38元，太平洋航運(02343)跌3.93%報2.69元，中遠海能(01138)跌1.17%報5.89元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

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