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【FOCUS】電價氣價掉頭急挫　歐元難言企穩平價

01/09/2022

　　辦法總比困難多？歐洲通脹快車由7月的8.9%加速至9.1%(預期:9%)，俄羅斯踩多腳宣布北溪輸氣管道周三(8月31日)起暫停營運，惟歐洲基準天然氣價格、基準電價掉頭急挫；另一邊廂，數月來籠罩於「斷氣」陰霾下的德國乃至歐盟，天然氣儲備進度卻意外快過法定目標－－有關歐洲凜冬難熬的傳統敘事，是否哪裏出錯？



8月通脹創記錄，下周加息75基點？



　　歐盟統計局最新揭盅，歐元區8月CPI通脹再創紀錄，其中能源、食品煙酒、非能源工業品(汽車、家電等)按年分別飆升38.3%、10.6%、5%；更具粘性的服務業價格按年漲3.8%，推波助瀾核心通脹(剔除食品和能源)從7月的5.1%升至5.5%。

 


　　通脹高燒難退，高盛、摩通、美銀、北歐聯合銀行等一眾大行，齊押注歐洲央行下周一(8日)將大手加息75基點，對此最敏感的德國兩年期國債收益率最新直逼1.2%，德意十年期國債利差擴至234基點，接近逾兩年的峰值。

 

 

 

 


　　所謂「趁你病，攞你命」，歐洲通脹高壓爆煲，俄羅斯天然氣巨頭Gazprom昨日再以「維修」為名宣布暫時關閉北溪輸氣管道，令原本20%流量再降至零。吊詭的是，歐洲天然氣基準期貨價格(Dutch TTF)單日急挫一成至239歐元，相當於較345歐元的歷史高位回吐逾三成。與此同時，歐洲電價基準的德國一年期電價最新亦較上周歷史高位直插近半至570歐元。



歐盟擬緊急干預價格，惟恐難扭衰退



　　何解？看看歐盟最大經濟體德國，天然氣儲氣庫(截至8月30日)已滿載逾84%，提前一個月達到「10月1日滿載85%」的法定要求；整個歐盟計，滿載亦已逾80.4%，且儲氣量893兆瓦時實際上已超越去年冬天的峰值858兆瓦時。

 

 

 

 


　　儘管囤氣進度超預期，但歐盟委員會主席馮德萊恩周一(8月29日)仍宣布，將緊急干預能源價格飆升，「必須通過節能、配給、建立快速替代等來找到解決方案」，為此，歐盟擬下周五(9日)召開緊急會議，或討論對天然氣設定封頂價格、向能源公司徵收暴利稅等。

 


　　歐洲央行大手加息預期，疊加歐洲能源危機似乎有解，推動歐元兌美元重企平價以上。但值得留意的是，即使德國可以領銜歐洲平穩度過這個冬天，但經濟都勢因飆升的天然氣成本陷入嚴重衰退，經濟部長Robert Habeck最新就指，不少工業企業已完全停產，這可能意味行業結構性破裂。

 


　　要解決此難題，唯一選擇恐怕是大增財赤，但又跟歐洲央行的貨幣政策緊縮方向相悖。有何啟示？無論歐洲央行加息是快是慢，歐元都恐難言企穩，隨手轉頭再跌過。

 

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