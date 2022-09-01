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《神州經脈》財新製造業PMI又縮　大城市封控升級　滬指三連跌

01/09/2022

　　內地疫情再度升溫，深圳、廣州、成都、大連等大城市新增病例數增加較快，紛紛將封控措施升級。深圳繼福田區、羅湖區、龍崗區、龍華區臨時管控後，南山區亦將由傍晚起全域管控至周日，社區小區、城中村嚴格管理進出、大型會議、活動等暫停舉辦，公園、健身房、電影院等暫停營業，暫停堂食。南山區是深圳經濟最重要區域，區內雲集巨頭互聯網公司，消息拖累深市創業板大跌1.4%，A股衝高後再次失落3200關。

 

（資料圖片）


　　滬綜指先低開穿三千二，早間震盪反彈，小幅衝高後回落翻綠，低見3181.63點，續創8月4日以來新低，總結全日收跌0.54%，連跌三日，報3184.98點。深成指周四（1日）續跌0.88%，創業板指領跌兩市，收挫1.4%。


　　光伏、儲能板塊繼續走低，煤炭、房地產板塊逆市走強，個股跌多漲少，兩市近3000股飄綠。兩市全日成交7947億元（人民幣．下同），按日大減20.7%，為5月25日以來最低；資金循陸股通淨流出8.42億元。


　　富時羅素8月31日公布的最新指數調整審議結果顯示，富時中國A50指數將納入億緯鋰能(深:300014)、中國石油(00857)(滬:601857)、陝西煤業(滬:601225)；刪除海螺水泥(00914)(滬:600585)、中國太保(02601)(滬:601601)、片仔癀(滬:600436)。此次新納入的三隻個股份屬有色金屬、石油石化、煤炭領域，是近年成為A股投資主線的能源行業；刪除的三隻個股則處於過去增速較快但近期出現了一些變化的行業。


今日新聞精選


1. 美國對面向中國的高端芯片出口管制升級，據《路透》報道，美國晶片設計廠商英偉達及AMD（Advanced Micro Devices Inc）先後表示，收到美國政府指令，要求停止向中國出口銷售部分高級晶片。對此，商務部發言人束珏婷回應表示，美方相關做法背離公平競爭原則，違反國際經貿規則，不僅損害中國企業的正當權益，也將嚴重影響美國企業的利益，阻礙國際科技交流和經貿合作，對全球產業鏈供應鏈穩定和世界經濟恢復造成衝擊。美方應立即停止錯誤做法，公平對待包括中國企業在內的各國企業，多做有利於世界經濟穩定的事。外電早前引述英偉達稱，美國政府下令公司停止向包括香港的中國出口出售兩款高級芯片，這類芯片可用於人工智能（AI）運算，從而減少芯片流入中國軍方手中。據報道，文件還禁止包括公司未來任何的集成電路，而其峰值性能和芯片到芯片I/O性能等於或大於A100的閾值，以及所有此類電路系統。同時，英偉達的競爭對手AMD亦表示，新要求禁止其MI250芯片出口中國，但MI100芯片不受新要求的影響。美國商務部回應外媒時不願透露人工智能芯片出口中國的新標準，但表示正在審查其與中國相關的政策和做法。


2. 國務院總理李克強8月31日主持召開國務院常務會議，聽取穩住經濟大盤督導和服務工作匯報，會議要求再推進穩經濟一攬子政策發揮效能，接續政策細則9月上旬應出盡出，著力擴大有效需求，支持剛性和改善性住房需求，地方要「一城一策」用好政策工具箱，靈活運用階段性信貸政策和保交樓專項借款。促進汽車等大宗消費。會議指出，針對經濟超預期因素衝擊，前期能用盡用近兩年儲備的政策工具，及時果斷推出穩經濟一攬子政策和接續政策，因市場主體在一些方面遇到的困難比2020年多，今年退稅減稅降費等超過2020年，並出台了有力度的穩投資促消費政策，總體政策規模合理適度。會議要求，一是在用好新增3000億元以上政策性開發性金融工具基礎上，對符合條件項目滿足資金需求，避免出現項目等資金；將上半年開工項目新增納入支持，以在三季度形成更多實物工作量。擴大政策性開發性金融工具支持領域，將老舊小區改造、省級高速公路等納入，盡可能吸引民間投資。引導商業銀行為重點項目建設、設備更新改造配足中長期貸款。

　
3. 由於局部地區疫情反復，疊加高溫少雨導致供電緊張，8月製造業景氣度降至收縮區間。周四公布的8月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得49.5，較7月回落0.9個百分點，降至榮枯線以下，顯示製造業在經歷了兩個月的擴張後重現收縮。這一走勢與統計局製造業PMI相反。從分項指數看，8月製造業供給保持擴張，但需求重現收縮。自6月國內疫情形勢總體好轉以來，製造業生產指數已連續三個月高於榮枯線，但漲幅逐漸回落。8月製造業新訂單指數、新出口訂單指數均結束了前兩個月的擴張勢頭，降至收縮區間。在製造業需求低迷的背景下，就業市場仍未有明顯改善。8月就業指數較前值稍有回升，但仍處於收縮區間。在金屬、化學品等原材料價格下降的帶動下，8月製造業購進價格指數結束了此前26個月的擴張，落入收縮區間，降至2016年2月來最低；成本壓力小幅緩和為企業降價促銷提供了空間，8月製造業出廠價格指數在收縮區間輕微回落。財新智庫高級經濟學家王喆表示，目前中國經濟仍處在上半年大範圍疫情後的修復期，但局地散發疫情和高溫天氣對復蘇形成擾動，經濟下行壓力增加，經濟恢復基礎不牢固，就業問題仍是關注重點。


4. 全國周三（31日）新增本土陽性1903宗。北京周三新增3宗本土個案。北京市疾控中心副主任劉曉峰表示，目前京外疫情持續蔓延，國內疫情多點散發、旅遊返京和開學返校的人員疊加，加上中秋和國慶臨近，令北京外防輸入、內防反彈的壓力持續增大。四川成都周三新增221宗本土個案，包括132宗確診及89宗無症狀感染者。自2022年9月1日至9月4日，成都將在全市範圍內開展全員核酸檢測。自9月1日18時起，全體居民原則居家，非本小區居民不得進入。廣東省全省周三新增本土確診病例40宗（廣州5宗，深圳35宗）；新增本土無症狀感染者34宗（廣州4宗，深圳27宗，東莞1宗，肇慶1宗，揭陽1例宗）。深圳市周三新增62宗本土病例，由周四零時起，要求離開當地的人士須持有48小時內2次核酸檢測陰性證明。此外，新疆31日晚上指出，8月30日，整個新疆自治區新增本土確診病例和本土無症狀感染者，均為集中隔離醫學觀察點和高風險區報告，全區無新增社會面陽性感染者，涉疫重點地（州、市）高風險區陽性感染者數量均降至個位數。


5. 中國商務部新聞發言人束珏婷介紹，1-7月，中國服務貿易繼續保持平穩增長。服務進出口總額33922.1億元，同比增長20.7%；其中服務出口16422.4億元，增長22.8%；進口17499.7億元，增長18.9%。服務出口增幅大於進口3.9個百分點，帶動服務貿易逆差下降20.1%至1077.3億元。7月當月，中國服務進出口總額4999億元，同比增長15.7%。束珏婷表示，目前全國生活必需品市場供應總體充足，價格略有波動，全力保障節日市場供應。商務部將會同有關部門，分批次投放中央儲備凍豬肉和凍牛羊肉，增加節日期間肉類市場供應。從商務部重點監測零售企業銷售情況看，8月以來，消費市場總體繼續呈現恢復發展態勢。下一步，將繼續組織舉辦好「2022國際消費季」系列活動，並將圍繞「金九銀十」和中秋、國慶等節日，組織開展「2022（秋季）全國消費促進月」活動。此外，國家主席習近平31日向2022年中國國際服務貿易交易會致賀信指出，中國堅持以高水平開放促進高質量發展，不斷放寬服務領域市場准入，提高跨境服務貿易開放水平，拓展對外開放平台功能，努力構建高標準服務業開放制度體系。


6. 中指研究院、克而瑞、億翰智庫等機構公布1至8月TOP100房企銷售榜單。中指院監測數據顯示，TOP100房企權益銷售額均值為343.4億元，權益銷售面積均值為227.6萬平方米，同比分別下降47.6%和51.2%。至8月末，千億房企數量為10家，較去年同期減少14家。克而瑞從區域格局分析認為，城市將繼續分化，上海、杭州、成都等熱點城市市場更具彈性，隨著供應放量，成交有望明顯反彈；廣州、南京、武漢等一線及強二線城市市場或將持續修復，短期成交或將企穩回升；瀋陽、南寧、昆明等弱二線及多數三四線城市市場依舊面臨較大下行壓力，成交或將持續低位運行。對於即將到來的9月份，克而瑞認為市場依舊難言樂觀，即便供應放量增長，成交也難顯著反彈。此外，具國資背景的內地開發商遠洋集團(03377)出現流動性危機，據外電報道，澳門國際銀行稱遠洋集團旗下投融資平台遠洋資本未能按時償還8月24日到期的2000萬美元（折合約1.38億元人民幣）貸款，遠洋資本及擔保人遠洋資本控股已經構成違約。港交所資料顯示，遠洋集團的最大股東為央企中國人壽(02628)，持股比例29.59%，但由於國壽沒有絕對控股，所以遠洋集團並不能算是國企，至於二股東則是由安邦保險分拆建立的大家保險集團，持股29.58%。


7. 中紀委國家監委在中共二十大召開前加強反腐，周四連續通報查辦三名高幹，包括遼寧省原副省長郝春榮、國家安全部原黨委委員劉彥平及中國人壽保險原董事長王濱，將他們開除黨籍及公職，涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴。中紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組原組長劉彥平，涉嫌嚴重違紀違法，於今年3月被指接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查，紀委監委日前已對劉彥平進行立案審查調查。根據外媒此前報道，中國一名房地產商人鄭介甫去年因涉嫌間諜工作被驅逐出境，他被指協助潛伏澳洲的中國間諜工作，包括找尋劉彥平在澳洲的資產。王濱被指拒不落實黨中央關於防範化解金融風險重大決策部署，既製造、放大金融風險，又大搞金融腐敗，長期棄守全面從嚴治黨主體責任，大搞任人唯親唯私唯利，嚴重污染所在單位政治生態，管黨治黨寬鬆軟，不願監督、抵觸監督，對抗組織審查。


8. 在美國聯儲局的鷹派立場支持下，美匯指數紐約尾盤持穩於108.69，仍接近20年高位，8月累積上升2.6%，是連續第3個月上升。監管引導下，人民幣中間價止步三連貶；即期匯率（CNY）未跟隨中間價，周四早上大幅低開203點子，報6.9108，連失6.90及6.91關，此後跌幅收窄，全日貶85點，收報6.8990，止步兩連揚。交易員稱，市場重新審視美聯儲加息節奏，美指穩住漲幅，人民幣則續承壓，不過監管明確信號指引下人民幣調整空間已然受限。平安證券首席經濟學家鐘正生在最新的研報中指出，本輪人民幣匯率有跌穿7的可能性，但人民幣匯率的點位本身不是最重要的，中國跨境資本流動形勢是否平穩才是問題的本質。後續監管層有較大可能推出抑制人民幣貶值的政策工具。另據《路透》引述四名交易員指，在近日人民幣匯價下跌的情況下，周三有國有大行適度向市場提供美元流動性，避免匯率過度貶值。

 

撰文：經濟通中國組

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