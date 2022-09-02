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溫鋼城籲觀望理想銷量遜色持續性　比亞迪最後防線229元！

02/09/2022

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

 

　　大市總賣空金額比率高企，周二（30日）更創新，對港股後市有何啟示？造車新勢力8月交付量遜色，理想汽車(02015)更按月腰斬56%，產品更新周期的影響料持續多久？「蔚小理」排名重現，新能源車股需否執位？騰訊(00700)上半年被南非大股東Naspers減持391萬股，惟後者於6月27日才宣布無上限、有序減持。以此計算，日均減持量約130萬股，觀乎騰訊績後的回購規模，實能抵銷大部分。考慮到騰訊潛在的向股東釋放價值行動，能抵銷被減持影響？

 

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