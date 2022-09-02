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【AI大會】世界人工智能大會開幕　元宇宙技術逐步落地商業化

02/09/2022

 

　　2022世界人工智能大會9月1日在上海開幕，大會的主題是「智聯世界、元生無界」，意指人工智能與元宇宙相互融合、無界共生。為契合主題，展會現場專門設立了元宇宙展區，展示人工智能+元宇宙融合背景下的「硬核新科技、產業新賽道、未來新場景、治理新議題」。

 

AI大會1

今年世界人工智慧大會現場一進門就可以看到元宇宙展區，這里展示了元宇宙領域的最新技術、產品及應用場景，許多業內人士在此駐足交流。（林雯婕攝）


　　說到元宇宙，就不得不提這一輪元宇宙熱潮的引領者Meta。去年，Facebook正式更名為Meta，並宣布將「從一家社交媒體公司轉變為一家元宇宙公司」。Meta大中華區總裁梁幼莓在世界人工智能大會開幕論壇上表示，元宇宙是互聯網的下一篇章，元宇宙包括AR(增強現實)、VR(虛擬現實)，可以為人們提供更身臨其境的體驗。


　　她舉例說，電子商務就將是元宇宙技術應用的主要場景之一。比如，在Meta平台上可以創立一家店，利用VR特效打造一個虛擬的展示空間，就算實體店的運營因為疫情受到影響，虛擬店鋪仍然可以開業，甚至召開新產品的發布會，經營者能夠通過虛擬店鋪傳達品牌和氛圍，拉近和消費者的距離，創造商業機會。


*多家企業元宇宙技術已落地*


　　百度(09888)的希壤、網易(09999)的瑤台是國內兩大知名的元宇宙平台，用戶在平台打造的虛擬空間中可以做任何現實生活中所能做的事情，包括參加會議、社交、購物、娛樂等。

 

AI大會2

圖中展示的是網易瑤台搭建的一個虛擬舞池場景，復刻線下真實的Disco場景。用戶可以在線上創建自己的虛擬人物，加入舞池和其他人一起搖擺，通過按鍵選擇自己要呈現的動作，包括各種舞蹈動作。（林雯婕攝）


　　其中，百度希壤已經為汽車、營銷、文化、藝術、科技等各領域數十家品牌提供一站式元宇宙服務，未來還將在泛娛樂、金融等領域打造一些標桿案例。網易瑤台通過復刻線下真實會議場景、表情實時遷移等技術，帶給用戶身臨其境般的活動體驗。目前，網易瑤台在國際學術會議、行業峰會、產品發布會、公司年會、大型會展、藝術展等場景中都已有落地案例。


　　還有不少涉足數字人領域的公司也展示了它們的產品。「數字人」其實就是真人在元宇宙世界的「虛擬分身」，背後集成了多模態建模、語音識別、知識圖譜、視覺技術等多項技術，應用場景十分廣泛。例如，快手(01024)的卡通虛擬主播可以通過攝像頭捕並捉模仿真人的動作，目前已運用在快手的直播間中。在金融領域，各大金融機構也展示了自家的數字人客服。和早期平面化、單一的形象相比，這些數字人新面孔有各自的特點，也愈加靈活。

 

AI大會3

快手打造的卡通虛擬主播已經在快手視頻平台的直播間開始工作，可以模仿真人的動作，可愛的形象收穫不少粉絲。（林雯婕攝）


　　上海還發布了《元宇宙產業圖譜》、《上海市元宇宙標準體系》，擬培育元宇宙科技和產業發展的「上海標準」。根據早前發布的文件，上海到2025年將實現元宇宙相關產業規模計劃達3500億元(人民幣．下同)，帶動上海市軟件和信息服務業規模超過15000億元、電子信息製造業規模突破5500億元。如今，上海已從場景、標準等各方面加快布局元宇宙賽道，建設更具國際影響力的人工智能高地。

 

撰文：經濟通駐上海記者林雯婕

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