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邁進Web 3.0時代 STEPN打造遊戲社交運動數碼平台

05/09/2022

8月底剛於數碼港順利舉行的2022數碼娛樂領袖論壇（DELF）以「跨越虛實   娛樂無界」為主題，並邀請到STEPN代表為大家介紹其寓體育於生活，有益身心並利用嶄新科技的平台，讓大家在日常生活中輕鬆走進元宇宙和NFT世界。STEPN 是結合遊戲化金融（ Game-Fi）和社交化金融（Social-Fi）元素的 Web3.0手機應用程式，用戶於應用程式內購買一雙NFT跑鞋後，再帶著手機進行戶外運動，過程便會記錄下來，由AI分析運動真確性。運動資料上傳後，用戶便可獲得相應獎勵。
 
以NFT鼓勵人們努力運動

 


虛擬跑鞋可出現磨損或性能差異等特性，遊戲內的代幣便可用於升級或鑄造新的虛擬跑鞋等。STEPN聯合創始人 Jerry Huang表示，這種現實與線上的互動，體現了元宇宙概念之下的一個新場景。另外，STEPN 亦會於以現有基礎來開發更多好玩的社交、馬拉松等不同功能和模式。Jerry Huang指出，STEPN目標是推動數百萬人走向更健康的生活方式，應對氣候變化，並將公眾連接到 Web3.0。「很多用戶在使用STEPN 之前，並沒有下載過任何去中心化錢包。使用STEPN後，他們不知不覺地使用去中心化錢包、購買NFT和使用中心化交易所（DEX）等。」

 


由Web2.0邁進Web3.0，Jerry Huang認為區塊鏈遊戲只是Web3.0 的一個分支。「Web3.0就是把資產和權力還給使用者，同時需要有真正的核心功能，而不是純粹的金錢遊戲。」為了讓用戶保持新鮮感，STEPN添加很多隨機元素，讓產品變得很更充滿樂趣。大量用戶會在 twitter 分享遊戲體驗，比如有人開出了很好的寶箱，便會跟其他用戶分享，結果STEPN經常上 twitter 的熱搜，從而增加曝光率。
 
因此，STEPN非常注重建設虛擬社區，以年輕人常用的Discord和Twitter作為主要陣地，收集用戶的回饋、發佈新消息以及進行互動。「很多用戶也在社群中找到了歸屬感，很多人願意分享使用體驗。」Jerry Huang說。的確，STEPN的模式相當迎合Z世代的喜好和習慣；年輕人希望通過個性化、定制化服務和內容，獲得與其他客戶不同的待遇。
 
與真正運動品牌合作
 
Jerry Huang強調，他們不把自己定位為Game-Fi，只是把相關元素加入；STEPN本質是追求運動健康的Web3.0生活方式之應用程式。「我覺得這個賽道的未來商機很大。人一定會對美好生活充滿嚮往，我們通過有趣的創新，讓更多人可以實現這個願景。」除了以「好玩」來留住用戶，STEPN也會不斷提升用戶體驗，基本上每月一次更新，新舊用戶也可容易上手。「另外，我們過去曾和運動品牌Asics及Line合作，未來也會有更多跨界合作推出。」
 
最初STEPN只是一個產品，來到今天，Jerry Huang與夥伴發現，其實完全有可能去建立一個生態，以孵化更多創意產品。「未來我們有兩條商業化路線，第一條是繼續跟不同的品牌進行合作，幫助品牌實現 Web3.0 的用戶交互。」STEPN協助品牌與年輕一代的品牌互動，促成品牌層面的商業化合作，並於用戶當中產生影響力。「第二個商業化其實是我剛才提到的生態，把 DEX、NFT交易平台都相對獨立出來，變成一個龐大生態，孵化更多的『好應用』或者『再應用』。」
 
在區塊鏈網絡Solana當中，STEPN是最大的DEX，因為STEPN用戶每天都在使用應用程式，所產生的手續費可能多達每天上百萬美金。「我們可以用自己的交易平台，再以這些手續費回饋給生態，這就是我們希望達到有意義的長期發展。」Jerry Huang強調，他們的NFT市場和DEX，應該是服務上層社交娛樂產品的基礎設施，因此與其他單獨做NFT市場以及DEX的項目不一樣。

 



嶄新元宇宙體驗 沉浸式重溫論壇


數碼港年度盛事 DELF 已經圓滿結束，一連三日的論壇吸引逾 2,800位參與者，錄得近280,000次線上總瀏覽量！今年，論壇滙聚超過70位演講嘉賓的精彩分享，並舉辦逾10場刺激賽事，帶來數碼娛樂及元宇宙全方位體驗！而DELF同步設有線上元宇宙平台將繼續開放至 2022 年 9 月26 日，立即重溫超過110 小時的精彩內容：https://bit.ly/3KtvavF  

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/09/2022 15:10
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/09/2022 15:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/09/2022 14:50
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