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【陶觀天下】大碼加息不斷　匯率亂波再起

05/09/2022

　　美聯儲局主席鮑威爾早前於Jackson Hole年度全球央行會議發表了簡短而強硬的演說，暗示9月份的議息會議將繼續大手加息，美聯儲接下來會否繼續「鷹派」強硬態度？聯儲局加息走向如何？歐洲通脹再創新高，8月通脹（CPI）初值，按年升至9.1%，超市場預期。歐元區的通脹何時見頂？歐洲央行先發製人的緊縮政策能否提振歐元？新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。

 

　　由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

 

 

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節目重溫►https://bit.ly/2T70l62

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