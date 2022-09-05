《午市前瞻》大市失守萬九將試3月低位 康希諾只能依賴中國市場

恒生指數半日收報19203，跌248點或1.28%，主板成交598.74億元。恒生中國企業指數報6574，跌98點或1.47%。恒生科技指數報4060，跌83點或2%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、比亞迪股份(01211)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報318.4元，跌10.2元或3.1%，成交41.29億元;比亞迪股份收報217.6元，跌10.8元或4.73%，成交21.25億元;阿里巴巴-SW收報88.6元，跌2.05元或2.26%，成交19.5億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、比亞迪股份及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團(03690);美團收報172.7元，跌3.5元或1.99%，成交17.19億元。

(康希諾生物網頁截圖)

聶振邦：市場看淡本港9月PMI穿50

最新公布標普香港採購經理指數(PMI)由7月的52.3降至8月的51.2，逼近50榮枯線水平，加上有傳美國總統拜登正計劃以行政命令限制美企投資中企，拖累恒指受壓，今早低見19064。華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，市場擔心香港PMI或會於下個月跌穿50，而環球股市投資氣氛亦欠佳，加劇港股沽壓。他指，今日能否守住19000點較為關鍵，若然失守，恒指將要下試3月低位18400水平，即使守住19000，亦預期只可上望19500，預計大市將於18800至19500波動。



大市重上兩萬點才有利疫苗股追落後



康希諾生物(06185)公布，旗下吸入用重組新型冠狀病毒疫苗經國家衛生健康委員會提出建議，國家藥品監督管理局組織論證同意作為加強針在中國納入緊急使用，股價今早急升14.5%後收窄。聶振邦指環球對疫情態度不一，現時只有部分國家如中國仍堅持清零政策，故疫苗於海外市場需求不大，只能依賴中國市場，故他認為對於業務幫助不大，預期康希諾股價將維持50至60元區間上落，建議可於52元部署。



早前有本港專家建議港府採購「二價疫苗」以預防Omicron變種病毒，但目前尚未有正式討論。對於香港會否加大對內地疫苗採購，聶振邦指即使港府加大對內地的藥物採購，對內地藥企的幫助亦不大。他指，大市氣氛才有利疫苗股以追落後之勢向上，否則仍會表現平平。

康希諾吸入式新冠疫苗獲准緊急使用，股價急升14.5%。 (經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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