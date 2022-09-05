股神再沽貨比亞迪未止跌 重演沽中石油未必是壞事？

「股神」巴菲特減持未停手，繼早前沽出133.1萬股比亞迪(01211)H股後，又於上周四(1日)再申報於場內出售171.6萬股H股，套現約4.5億元，兩度減持後持股量降至18.87%，摩通料股神需270日才能在公開市場沽清比亞迪，大和則指股神正重演2007年時3個月內清倉中石油(00857)。不過，若重演清倉中石油也未必是壞事，因當年股神愈沽中石油股價愈是上升，沽清後股價更創歷史新高，雖然以現時市況應不能重演中石油奇跡，但分析一般相信比亞迪不會一直跌下去，始終會有反彈，跌至現價亦已差不多，或至少可炒區間上落。

(比亞迪網頁截圖)

再減持171萬股持股跌至18.87% 減持跨越1個百分點才須披露

據聯交所股權披露顯示，巴菲特旗下投資旗艦巴郡於9月1日於完成場內出售171.6萬股比亞迪股份，每股平均價262.7243元，套現約4.5億元。是次減持後，巴菲特持股下跌0.15個百分點至18.87%，涉2.07億股。以巴菲特於8月24日申報計，當日減持後持股約2.187億股，意味由8月25日至9月1日期間，巴菲特合共減持約1157.9萬股，以比亞迪期間平均價264.37元計，期內合共套現約30.6億元，意味每日平均沽貨套現5.1億元。由於根據聯交所的申報規則，持股5%以上的股東若增加或減少持股時跨越1個百分點，就須要披露持股變動，因此股神只需於9月1日作出申報。



比亞迪相關工作人員回覆內媒查詢時指，集團也從港交所獲悉相關情況，股東減持行為是股東投資決策，公司銷量屢創新高，目前經營情況健康，一切正常。另比亞迪公布，8月新能源車銷量近17.5萬輛，按年增長1.8倍，按月升7%。

(《開市Good Morning》節目截圖)

摩通：需270日才能沽清 大和：重演3個月清倉中石油

摩通發表研報指，巴菲特於2007年7至10月期間減持中石油，而中石油股價卻從7月的11元升至10月巴菲特完成減持行動的16元。此後中石油股價繼續向上，加上當時正值強勁的行業周期，中石油股價一直升至2007年11月高見19元，隨2008年環球出現金融危機，中石油股價才大幅調整。從基本面看，即使巴菲特減持行動存在不確定性，並為比亞迪的股價走勢蒙上陰影，但仍對比亞迪前景維持正面看法，並維持其H股為汽車股中的首選股之一，予「增持」評級，目標價410元。



摩通又指，過去3個月，比亞迪H股日均成交量約790萬股，過去6個月則為820萬股，以8月24日巴菲特持股量2.18億股計，若要在公開市場全數沽清比亞迪持股，並假設沽貨量佔日均成交約10%，巴菲特需要約270個交易日才能沽清，因此從技術上看，若要沽清，將股份配售更為可行。



大和則指，巴郡正重演2007年在3個月內清倉式減持中石油。儘管比亞迪基本面依然穩健，新能源汽車需求依然強勁，但巴郡的減持將令股價短期受壓，建議投資者在此不利因素消除後才重投比亞迪，仍予「買入」評級，H股目標價380元。

熊麗萍：短線可炒區間上落或見250元 羅國森：沽清後料可升至280元

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍在其個人頻道《股動萍台》上指，股神兩度申報減持後仍持有近2億股，而經過搬貨那麼大動作相信也不會只減持些少，料最終會清倉，初期股價難免反應較大，但愈減持愈跌對他沒有好處，預計減持期間會有投行覺得它估值吸引或有一些正面言論，令股價反彈，畢竟股價有波動才有人願接貨，惟股價低見5月低位203元也不出奇，要重拾升軌也需要時間，不過短期或可見250元，沒持貨可短線於區間炒上落，如已持貨升至250元可減持部分，但公司前景看好不應全數沽出，惟市場貨源多了料往後再難急速上升。另當年股神沽中石油愈沽愈升，可見他也難賺盡，不過當年市場環境熾熱，現時則氣氛差，故料只有波幅。

另經濟通通訊社資深分析員羅國森指，股神在2003年以平均價大約1.7元買入中石油，在2007年分批沽貨離場，平均出貨價大約15至16元，儘管已經大賺了8倍多，但同年中石油股價曾創下20.25元歷史高位，惟股神眼光其實不錯，因2008年之後中石油的股價就大跌，14年後的今日都只不過3元多。跟著股神在2008年以每股8元買入比亞迪，但他明顯較看好比亞迪前景，持股足足14年。而就在股神沽貨前後，比亞迪公布了歷來最好中期業績，雖然往績市盈率高達180多倍，但以其實力及新能源車的高速發展計，仍有可能回落至較合理水平。如果持貨最好還是按兵不動，如果股神真的沽清，反而可消除不明朗因素，股價應可回升至股神沽貨前水位，即大約280元。如果股神眼光跟上次中石油一樣，意味可升至280元甚至更高。





溫傑：料於200至250元區間上落 林嘉麒：200元有初步支持

凱基亞洲投資策略部主管溫傑則於今日《開市Good Morning》節目指，股神沽貨衝擊大，因他持貨多，加上現時市場氣氛差，且比亞迪實在很貴，不過看股神往績雖一般都會清倉，但不會搞散個盤，故有機會於低位形成一個新區間，沒進一步消息或銷售好會有反彈，股神再沽就再下跌，料於200至250元區間上落，不過較樂觀看最多也只可彈至254元，如只有一注錢暫時應忍手。

此外，元宇證券基金投資總監林嘉麒於《hot talk 1點鐘》節目表示，比亞迪料會繼續尋底，但如高位有貨宜按兵不動，市場已預計巴郡會連續沽貨甚至會沽清，但股價短期內已跌了60元，而比亞迪只有巴郡沽貨及估值貴兩個缺點，料股價不會愈沽愈急跌，交易員要為巴郡掙取最大利益也會等股價回穩甚至有些反彈才慢慢沽，亦不應假設他一定會沽清，看了比亞迪中期業績及8月銷情亦令人較放心，料200元會有初步支持。

比亞迪今日收市跌5.87%報215元，連跌6日，累跌18.87%，成交37.16億元。另理想汽車(02015)跌2.48%報106.2元，小鵬汽車(09868)跌4.19%報64元，蔚來(09866)跌6.87%報135.5元，吉利汽車(00175)跌7%報14.08元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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