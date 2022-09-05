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【專訪】陶冬：英美現教師荒，抗通脹更難行（有片）

05/09/2022

　　新學年開始，香港小一縮減70班，隨時觸發殺校；惟在學生人數減少的同時，香港中小學教師流失人數逾4000人。原來在英美，也同樣出現教師荒。

 

　　瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，英國中小學去年教師缺口7%創紀錄，今年更缺少20-30%，背後原因直指勞工市場短缺，各行業搶人，教師人才流失嚴重。

 

　　他解釋，英國的老師工資一直都不高，2010年到2021年扣除通脹的實際工資下降大約10%，現在通脹更升到了雙位數，今年實際購買力再被蠶食10%。英國政府宣布為教師加薪，並稱是「一代人最大的加薪」，但剛入職低薪教師不過加薪9%，資深教師亦僅5%，遠遠跑輸通脹。面對教師荒，校長唯一能做的，就是將資質不夠、經驗不夠的教師推上崗位，當然代價是教學質量下降。

 

　　同樣的情況也發生在美國。校長們面對老師不足、師資水平下降，還不能大肆聲張，生怕影響學校聲譽。只能悄悄地想辦法，或漲工資，或找替代，帶來的是行業的通脹。

 

　　他強調，學校、醫院一般是沒有甚麼通脹的，經濟學家稱之為惰性價格。惰性價格一旦上揚，以後很難下調。如今學校在內的各種惰性價格開始上升，也意味著西方抗擊通脹的道路，比想象的更難走。

 

 

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