《神州經脈》華府或為投資中國科企設限 滬指收升人幣再刷兩年低

滬深股市周一（5日）早上窄幅低開，消費、旅遊、白酒等板塊拉跌，但在能源股暴升帶動下，滬綜指半日勉強打和，午後能源股升幅進一步擴大，滬指全日收升0.42%，報3199.91點，距離三千二已十分接近，深成指則跌0.2%，創業板指倒升0.2%。

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留意資金循陸股通淨流出超過76億元（人民幣．下同），兩市交投續於低位徘徊，兩市成交7697億元，較上日（2日）成交增3%。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8998，較上個交易日跌81點子，錄兩連貶，再次刷新2020年8月26日以來逾兩年新低。



就貨幣政策問題，人行副行長劉國強在吹風會上表示，中國沒有實施非常規貨幣政策，沒有把工具箱掏空，當前中國貨幣政策的空間還比較充足，政策的工具豐富，既不缺價格供給，也不缺數量工具。人民幣方面，美元的升值幅度比人民幣的升值幅度要大一些，所以人民幣並沒有出現全面的貶值。目前來看，受美元貨幣政策的溢出效應是有影響的，但是影響可控。



今日新聞精選



1. 8月中國服務業繼續修復，但由於部分地區疫情散發，擴張速度略有放緩。周一公布的8月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得55.0，低於7月0.5個百分點，為2021年6月以來次高。盡管景氣度微降，服務業仍延續了6月以來的強勁修復態勢。此前公布的8月財新中國製造業PMI回落0.9個百分點至49.5，重回收縮區間，兩大行業PMI雙雙放緩，拖累財新中國綜合PMI下降1.0個百分點至53.0。財新中國服務業和綜合PMI與統計局走勢一致。從分項數據看，8月服務業新訂單指數均在擴張區間小幅回落，顯示服務業需求維持擴張趨勢，但輕微放緩。8月服務業就業指數繼續低於榮枯線，收縮幅度略有收窄，主要由於員工因疫情自願離職和企業未及時填補空缺。財新智庫高級經濟學家王喆表示，近期人行下調了政策利率，引導企業和個人融資成本進一步下行，但貨幣政策的實施效果還有賴於市場主體對經濟未來信心的培育。此外，疫情和災情等不利影響因素增多，就業市場低迷，消費市場萎縮，對困難群眾和低收入群體的補助救助力度還需進一步加強。



2. 美國政府決定延長對中國進口商品繼續徵收懲罰性關稅，同時將啟動審查程序，檢討關稅的必要性，或需時數個月。外電引述美國貿易代表辦公室（USTR）一份聯邦通知稱，收到來自公司和其他利益相關方面的請求，要求維持2018年和2019年徵收的301條款關稅，政府決定繼續實施有關關稅。根據徵收關稅所依據的1974年貿易法，貿易代表辦公室將進入正式審議階段，討論是否保留這些關稅，過程可能需要數月。另據《彭博》引述知情人士指，美國總統拜登可能在未來數月簽署行政命令，限制美國公司投資中國科技企業，其中可能要求美國企業披露對中國半導體、人工智能、量子計算、甚至稀土和電動汽車等產業的任何投資。知情人士又稱，華府還可能針對抖音海外版TikTok採取行動，但短期內暫不會出現；以及美國商務部可能會針對用於人工智能計算的晶片採取進一步限制措施等。在北京，外交部發言人毛寧回應稱，美國泛化國家安全概念，人為對中美經貿往來和科技交流設置障礙的做法，與市場經濟原則和國際經貿規則背道而馳，有損國際社會對美國營商環境的信心，也將會反噬美國自身。



3. 全國周日（4日）新增本土陽性1552宗。廣東省周日新增87宗本土病例，其中深圳佔71宗。深圳周一起分級分類解除管控措施，封控範圍由整個行政區縮窄至街道，任何街道如果過去3日都沒有社會面病例，將會即時解除臨時管控措施，實施常態化管理；否則將從最後一宗社會面病例出現當日起計，連續3天無新增社會面病例後常態化管理。深圳地鐵各線亦會恢復正常營運，但仍有30多個車站要關閉，列車不停車通過。四川成都疫情持續，繼續封控。巿防控指揮部發出公告，由周一至星期三（7日）在全市範圍內繼續展開全員核酸檢測。中秋小長假即將來臨，十一國慶假期也在一個月以後登場，對此，不少地區發布了針對返鄉和出遊的防疫提醒。其中上海市提醒，低風險區人員可持48小時核酸陰性證明離滬，其他人員離滬持72小時核酸陰性證明。此外，康希諾生物(06185)(滬:688185)公告，公司研發的吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體），經國家衛生健康委提出建議，國家藥品監督管理局組織論證同意作為加強針納入緊急使用。



4. 據《彭博》上周五引述消息人士報道，英國政府有意在數周內限制或阻止中國半導體公司聞泰科技(滬:600745)全資擁有的荷蘭半導體商Nexperia收購英國最大晶片廠Newport Wafer Fab（NWF），最終決定預計將在數周內做出。此前英國是同意延長對該收購案的調查。Nexperia去年7月中旬以6300萬英鎊宣布收購英國最大的晶片生產商NWF，儘管NWF雖非全球晶片製造領域的主要參與者，但已獲資金製造碳化矽（SiC）晶片。英國於今年初通過《國家安全和投資法》，容許政府部門阻止、限制甚至撤銷涉及國家安全考慮的交易。當局並在上月以國家安全為由，叫停香港超橙控股收購當地軟件開發公司Pulsic Limited。另澳洲內政部長兼數碼安全部長Clare O’Neil表示，澳洲將對內地短視頻社交平台抖音海外版TikTok和騰訊(00700)旗下的微信等社交媒體用戶數據使用情況進行調查，報告將於明年出爐。



5. 香港高等法院批准中國恒大(03333)的清盤呈請聆訊延期申請，聆訊將延至今年11月7日。內地《21世紀經濟報道》引述中國恒大行政總裁、執行董事肖恩回應指，對於此次清盤呈請，集團、中國恒大及顧問團隊盡全力進行了準備和抗辯，境內外債權人也通過各種方式給予信任與支持，結果符合預期。恒大集團境內外各業務板塊、各個主體，幾乎沒有受到此次清盤呈請的影響。他表示，復工復產保交樓是公司當前的重中之重。汽車業務方面，集團正在緊鑼密鼓加緊進行量產準備工作，完成了天津工廠產線的升級改造，預計首批量產車型將按計劃在9月下線，10月正式陸續向首批車主交付。此外，曾經號稱要嚴打炒房行為的海南省，如今亦要出招刺激樓市，據報該省住房公積金管理局近日就調整住房公積金使用政策公開徵求意見，推行「一人購房全家幫」，購房人只要連續足額繳存住房公積金6個月以上的，就可以使用其配偶及直系親屬的住房公積金支付購房首付款和對沖償還房貸。



6. 中國外交部公布，應俄羅斯國家杜馬主席沃洛金、蒙古國國家大呼拉爾主席贊丹沙塔爾、尼泊爾眾議院議長薩普科塔、南韓國會議長金振杓的邀請，全國人大常委會委員長栗戰書將於本周三至17日對俄羅斯、蒙古國、尼泊爾和南韓進行正式友好訪問，並在俄出席第七屆東方經濟論壇全會。栗戰書是中央政治局排名第三的常務委員，由於其料將於下月中旬的中共二十大會議中卸下黨職，此行堪稱他的畢業之旅。外媒表示，栗戰書是自今年2月下旬烏俄開戰以來、訪俄層級最高的中國官員。據《韓聯社》報道，栗戰書將率領66人的大型代表團到訪南韓，預定16日會晤金振杓，兩人會談主題除慶祝中韓建交三十年與商討合作方案，是否會論及中韓元首高峰會亦備受關注。此外，據悉栗戰書此行還將拜會南韓總統尹錫悅。報道還稱，這是中國全國人大委員長暌違七年後再度訪問南韓，部長級的南韓國會秘書長李光宰將親赴機場迎接。



7. 國資委黨委日前召開黨委擴大會議和中央企業專題會議。會議強調，國資央企要著力提升盈利能力，確保企業經濟運行在合理區間，為穩定宏觀經濟大盤提供有力支撐。要主動擴大有效投資，加大在網絡型、產業升級、城市、農業農村等基礎設施建設領域布局力度，對承擔的「十四五」規劃重大工程，加快開工建設，做到能開盡開，盡快形成實物工作量，瞄准建設現代產業體系、打造原創技術策源地和現代產業鏈鏈長等，抓緊實施一批具有引領性、戰略性、帶動性作用的重大項目，切實增強發展潛力動能。此外，經銀保監批復同意，9月2日，進出口銀行正式成立進銀基礎設施基金有限公司。進出口銀行表示，基金公司的設立是進出口銀行在特殊時期助力穩住經濟大盤、暢通國內國際雙循環、推動高質量發展的重要舉措，有助於拓寬長期資金籌措渠道，更好集中保障國家重大基礎設施建設資金需求，更好發揮引導作用，實現擴投資、帶就業、促消費的綜合效應。



8. 中國地震台網正式測定，9月5日12時52分在四川甘孜州瀘定縣（北緯29.59度，東經102.08度）發生6.8級地震，震源深度16千米，成都、重慶等周邊大城市震感強烈。瀘定縣此後又至少發生三次餘震，分別是3.1級、2.8級和3.2級；雅安市石棉縣亦錄得一次2.9級地震。瀘定6.8級地震發生後，四川省地震局立即啟動二級地震應急響應，成立應急指揮部，召開緊急會議，就應急處置工作做出安排部署，同時，指派當地防震減災工作部門及地震監測中心站前往震區調查核實震情、災情，協同當地政府抗震救災。此外，中國地震台網最新測定，周一中午13時38分在西藏那曲市比如縣（北緯31.91度，東經92.87度）發生3.2級地震，震源深度10千米。四川甘孜州新聞辦周一中午舉行發布會最新公布，9月5日四川瀘定縣6.8級地震，已造成7人死亡。四川省財政廳緊急向甘孜州專調資金5000萬元人民幣，用於受災地區抗震救災緊急支出，確保抗震救災工作及時開展。



9. 美國8月非農就業職位增長大幅放緩，美匯指數自20年高位輕微回落，上周五紐約尾盤報109.61，周線漲0.7%。雖然數據顯示通脹壓力可能減緩，但分析指聯儲局的鷹派政策不會因此改變。市場認為美國本月加息75個基點的機率仍為75%。人民幣中間價兩連貶再刷兩年低，即期匯率（CNY）周一早上低開127點子，全日瀉338點，收報6.9366，錄三連貶，收盤價續創2020年8月17日以來逾兩年新低。交易員稱，歐洲能源危機加劇歐元頹勢，美元指數突破110關口創20年新高，繼續施壓人民幣走勢，短期匯價料仍有調整空間。他們並表示，中間價仍未跌破6.9關口，表明監管維穩意願仍強，不過美元強勢難擋，人民幣貶值也屬正常調整；若貶值速度過快，監管可能推出更多政策工具緩和跌勢。瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰點評稱，隨著中共二十大會議臨近，人行可能更有動力穩定外匯市場，預計人民幣不會出現大幅貶值，可能在年底前適度貶值。中金公司最新報告認為，人民幣匯率或以6.90為中樞而波動。

撰文：經濟通中國組

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