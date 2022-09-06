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黃瑋傑：油價好淡因素並存　中海油服值博率比中海油高

06/09/2022

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　人民銀行上日（5日）收市後出手托人民幣，下調外匯存款準備金率兩個百分點，惟離岸人民幣在亞洲早市只與出手前升約100點子，人民幣貶值壓力不改？油組及盟友（OPEC+）下月每日減產10萬桶，剛好抵銷本月的增產幅度，惟隔晚布蘭特期油一度抽升逾4%，何以反應如此敏感？

 

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