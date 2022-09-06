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【新冠肺炎】李家超回應放寬酒店檢疫　指需按實際情況強調不躺平

06/09/2022

　　疫情個案連續3日破萬宗，行政長官李家超於行會前表示，目前風險高，至少有兩個重要風險，對高風險人士帶來的生命威脅，包括一老一幼及長期病患，80歲以上長者接種率不理想，約有兩成未接種；幼童風險大，8月至今已有20個兒童感染後變重症，當中包括一人死亡。他又指，3歲以下逾8成人未打針，呼籲市民要盡快打疫苗。根據專家意見，一致同意打疫苗直接預防輕症變重症，以及重症變死亡，呼籲市民不要等，否則後悔莫及。


　　李家超表示，現時公立醫院的人手緊張，已有2800個新冠確診病人在公立醫院，醫管局已削減三成醫療服務，包括一般手術以及部分診症服務，對醫療體系負荷嚴重。他又指，對於違反檢疫規則人士，一定會嚴厲處理，過去一周，警方已拘捕四人因為違反「紅碼」要求，亦有7人違反疫苗通行證而被檢控。


抵港檢疫「0+7」視乎實際情況


　　外媒指港府有意在11月放寬酒店檢疫至「0+7」，李家超表示防疫政策按實際環境執行，基於數據及香港實際情況，有五個原則:包括不躺平、控制確診數字；減重症、減死亡；保護高風險人士；精準抗疫；平衡風險及社會實際需求。


　　李家超強調，對於防疫抗疫措施，政府部門是團結的，經討論後亦一致性推行，以最少代價達至最大效果。


正與內地商討逆隔離細節


　　李家超表示，正與內地商討「逆隔離」，當中包括核酸檢測的標準、閉環管理方理等。他又指，目前疫苗接種率仍然偏低，雖然仍未滿意，但亦會努力宣傳，逐步提升接種率。


　　被問到元朗有診所濫發7000多張免針紙，警方拘捕64歲女醫生涉偽造文書，李家超強調簽發及行使虛假文書是嚴重罪行，最高監禁14年，呼籲市民不要以身試法，當局將嚴肅跟進。


要盡快推展懷疑兒童被虐舉報


　　李家超表示，對上周深水埗5歲男童死亡個案感難過，就兒童懷疑被虐待而強制舉報的草案，應盡快完成諮詢和立法工作，又指針對虐兒個案需要跨專業、跨部門處理。


　　李家超又表示，已經與勞福局局長孫玉菡討論事件，雙方一致同意盡快推展立法工作，孫玉菡今日將會諮詢業界有關草案涵蓋的細節和範圍，希望他盡快完成諮詢，積極提交草案予立法會審議。

 

撰文：經濟通採訪組

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