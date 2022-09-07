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【虛幣世界】市場憂慮聯儲派鷹，比特幣跌穿19000美元

07/09/2022

　　市場憂慮本月聯儲局再次強硬加息，美股急挫，納指連跌七個交易日，加密貨幣一同向下，其中比特幣跌穿19000美元水平，加密對沖基金經理 BitBull Capital首席執行官Joe DiPasquale表示，比特幣通常嘗試衝上20000美元關口失敗時，則會回落至近18000美元水平，從技術角度來看，價格仍然符合預測，15000美元將會是增持的位置。


　　加密貨幣交易所幣安週一發布聲明，將開始把用戶現有的以及新存入的USD Coin (USDC)、Pax Dollar (USDP) 和True USD (TUSD) 轉換成該公司自己的穩定幣。轉換定於9月29日開始。據CoinGecko的數據，由Circle Internet Financial發行的USDC是僅次於Tether的第二大穩定幣，市值規模接近520億美元。幣安的穩定幣BUSD排名第三，但大約193億美元的市值與前者相去甚遠。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報18810.01元(美元．下同)，升0.10%(24小時比較．下同)；以太幣現報1534.92元，跌1.54%；艾達幣報0.4612元，跌0.28%；瑞波幣報0.3213元，升0.03%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/09/2022 09:45
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/09/2022 09:45
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/09/2022 09:45
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