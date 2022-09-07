人行出招無阻人幣跌勢 內銀航空股股價受壓

人行近日宣布自9月15日起下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點至6%，以支撐人幣匯價，不過今年4月人行調降外匯存準率時，對改變人民幣貶值預期沒太大作用，今次看來也不例外，人幣在人行出招後繼續走弱，市場預期跌穿7算只是時間問題，今日(7日)內銀及中資航空股都受人幣貶值影響股價受壓，其中招行(03968)及國航(00753)半日都跌約2%，而昨日(6日)爆升的內房可能憧憬二十大前中央再有措施出台，部分仍逆市造好。

(CNS圖片)

人幣中間價四連貶創逾兩年低 料儲局猛加息美匯指數升穿110

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9160，較上個交易日跌64點子，錄四連貶，刷2020年8月25日以來逾兩年新低，上個交易日報6.9096。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早大幅低開165點子，報6.9650，失守6.95及6.96關；上個交易日即期匯率收盤報6.9485。

人幣持續走弱同時，美元繼續維持強勢。由於美國最新公布的8月ISM非製造業指數為56.9，優於市場預期，為4個月高位，而上周公布的美國8月非農就業數據亦高於預期，市場預計聯儲局將再次激進加息，美匯指數昨日(6日)盤中觸及110.55，尾盤漲0.63%報110.22。

ING彭藹嬈：外匯降準難阻人幣跌勢 料第三季尾跌至7.05

荷蘭ING銀行大中華經濟分析師彭藹嬈認為，這次下調外匯存款準備金率同樣不會改變人民幣走弱的趨勢，因為這一輪人民幣疲軟來自美元的強勢和對美聯儲未來繼續加息的預期。預測人民幣兌美元匯價在今年第三季尾達到7.05，即跌穿具代表性的7算關口，惟近年底市場預測美國加息幅度將沒那麼激進，有助人民幣小幅走強，預計年底人民幣匯價將重返6.85水平。不過，如果美聯儲在2023年維持其非常鷹派的政策基調，預計人民幣將繼續走弱。

渣打中國宏觀策略主管劉潔則指，內地外匯降準可在短期內減低人民幣的貶值壓力，但未足以扭轉弱勢，料未來數周仍有可能下試7算，直至年底才有回升空間，主要受累中美貨幣政策分化與美元強勢，內地防疫封控措施，及美台11月選舉下地緣政局或緊張。大華銀行研究報告亦指，中國最新措施不太可能改變當前人民幣疲軟局面，維持美元/在岸人民幣第三季在7的預測，料今年第四季跌至7.05，惟人行還可能增加境外央票發行吸收離岸人民幣的流動性並阻止本幣貶值。

野村料年底貶至7.2人行或再出手 高盛指可靠龐大貿易盈餘支撐

另野村發表報告認為，年內人民幣兌美元或有更大貶值空間，預計今年底可能貶至7.2。惟若人民幣兌美元大幅貶值可能打擊市場情緒，加速資本外流，7會是一個重要心理關口，當匯率逼近7時內地監管層會特別警惕，因此預期人行在年底前可能再次下調外匯存款準備金率1個百分點。



高盛近日亦發表亞太區外匯市場報告，指基於中國境內需求疲弱、人民銀行對貨幣政策「鴿派」的立場，料人民幣兌美元匯價短期會受壓，但中國龐大貿易盈餘應可中期支持人民幣匯價，美元兌人民幣於未來3個月預測為7.0%水平(此前預測6.75)，未來6個月及12個月預測分別為6.85及6.7。

摩通：料餐飲內險內銀可適應人幣貶值 惟關注內銀資產質量

另方面，摩通發表選股策略研究報告指，中國股市傾向於在人民幣兌美元升值時上漲，惟預期半導體、消費服務、汽車、材料和網際網路等，在人民幣兌美元顯著波動期間將跑贏大市或跌幅較小；而當人民幣兌美元貶值時，預期餐飲、保險和銀行業適應力強，表現更具韌性，將蒙牛(02319)、平保(02318)及招行列為餐飲、保險和銀行業首選，看好中國股市在消化疫情及美元走強影響後，年底將出現反彈。



不過，摩通於另一報告指，由於淨息差收窄及費用恢復緩慢，料內銀今年下半年收入將繼續放緩，即使管理層努力淡化風險，惟仍關注其資產質量，尤其是涉及內房等方面，預料內銀將繼續跑輸大市。匯證則指，隨著上半年業績公布和內房風險的傳染性上升，看到內銀理財、按揭及其他零售貸款受壓，故全面下調內銀目標價，其中工行(01398)、建行(00939)及中行(03988)目標價分別由7元、8.7元及4元降至5.1元、6.7元及3.6元，仍予「買入」評級。

摩通指航空業風險回報吸引 明年上半年具恢復空間

至於中資航空股，摩通指，雖然自8月下旬以來內地航班活動出現明顯倒退，但航空行業的風險回報具有吸引力，因為投資者對其定位較低，而且航空旅行在明年上半年具恢復空間，首選國航及首都機場(00694)，因其國際覆蓋高於同行，國航目標價由7.5元降至7.4元，東航(00670)目標價由3.4元降至3.2元，南航(01055)目標價5元，首都機場目標價7.3元，評級均為「增持」。

熊麗萍：外匯降準對內銀內房刺激不大 惟建行息高跌至4.5元可吼

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，料外匯降準對內銀及內房刺激作用不大，外匯降準雖可令人幣匯價較穩定，對這些以人幣資產為主的行業有利，但內房現時最主要問題是如何解決到期付息還債，近期反彈亦主要憧憬二十大前有措施出台紓緩其債務問題，短期只可短炒。至於建行今日股價創月低，宜忍一忍手，因內銀與內房及經濟關係大，內地因經濟放慢鼓勵銀行幫助企業，如貸息和收費要平一些，而經濟放慢亦恐令信貸減少及令人擔心壞帳問題，惟建行如跌至4.5元不妨先買第一注，因息率高，就算明年沒增長也達8厘息。



今日航空股受壓，國航半日跌1.98%報5.93元，南航跌0.98%報4.05元，東航跌0.38%報2.62元。內銀股亦普遍下跌，招行跌2.07%報37.9元，建行跌1.05%報4.7元，工行跌0.77%報3.87元，農行(01288)跌0.8%報2.49元，郵儲行(01658)跌0.21%報4.65元，中行則無升跌報2.7元。





(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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