油價大跌三桶油下挫 中石油明日除淨可趁機吸？

美國聯儲局進取加息預期令美元持續走強，加上最大原油進口國中國8月石油進口量按年跌9.4%，引發市場對能源需求放緩的憂慮，國際油價昨日(7日)大跌半成，延續兩年多來持續時間最長跌浪，今日(8日)「三桶油」都受累下挫，其中中海油(00883)更跌逾3%，不過料油價仍獲潛在供應干擾以及原油產量低於預期支撐，加上券商仍看好油股，股價近期隨油價調整或帶來吸納機會，其中中石油(00857)將於明日(9日)除淨，想收取高息就要今日買入。

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中國8月原油進口量按年跌9.4% 美猛加息預期下美元強勢持續

中國海關昨公布，8月份原油進口量為4035萬噸，較前月所創4年來新低增加8.1%，惟較去年同期仍減少9.4%。中國作為最大原油進口國，石油進口量下跌引發市場對能源需求放緩的憂慮。另外，美國聯儲局進取加息預期令美元強勢持續，昨紐約尾盤美匯指數報109.55，盤中曾再創20年新高，達110.79。分析稱，美元走強和對全球經濟陷入衰退的擔憂令油價承壓，對於美國以外的買家來說，美元升值讓石油變得更昂貴。

受上述因素影響，油價昨大幅回吐，紐約期油及布蘭特期油分別跌至1月及2月8日以來低位。紐油收報每桶81.94美元，跌4.94美元或5.68%；布油收報每桶88美元，跌4.83美元或5.2%。交易員哀嘆市場前景黯淡，國際油價已經形成所謂的「死亡交叉線」，這是一種看跌的技術訊號，西德克薩斯中質(WTI)原油的50日移動均線自2020年以來首次跌破200日移動均線。



事實上，9月原油價格開盤已見疲軟，延續了連續3個月下跌的趨勢，這是兩年多來持續時間最長的下跌。各國央行上調利率抑制通脹，投資者擔心經濟可能陷入衰退，原油需求放緩。中國是世界上最大石油消費國之一，新冠疫情防控措施正在抑制需求，從成都到深圳的多個城市都在延長封鎖時間。

俄指將對俄油設價格上限國家斷供 美能源部估布油第四季達98美元

不過，俄羅斯總統普京揚言將切斷對參與俄羅斯石油和天然氣出口設置價格上限的國家的能源供應，消息曾刺激油價昨日早段上揚。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫早前對七大工業國集團(G7)達成的協議回應稱，對俄石油價格實施限制的計劃十分荒謬，這將導致石油市場嚴重不穩定，如果不友好國家對俄能源價格設置上限，俄將開始向按市場條件運行的國家供應石油。另美國財政部副部長Adewale Adeyemo表示，將通過一個簡單的機制來設立對俄羅斯石油出口價格的「指導」上限，「指導價」將設為44美元/桶，這是俄羅斯此前自己估算的石油成本價格。

此外，美國能源部昨發布月報，將2023年美國原油產量預估較前月的1270萬桶/日下調至1263萬桶/日，但仍將超過2019年所創1230萬桶/日的年度新高水平。2022年美國原油產量預估也從1186萬桶/日下調至1179萬桶/日，為連續第三個月下調。報告表示，雖然經濟放緩的擔憂會對油價造成一些壓力，但潛在的供應干擾以及原油產量低於預期將會支撐油價；預估今年第四季的布蘭特原油均價將為每桶98美元，2023年的平均油價也預估達每桶97美元。

匯證：首選中海油目標價升至12.7元 中石油目標升至3.8元



如果看好油價會回升，「三桶油」可買哪一隻呢？匯證近日發表報告指，內地三大油企2022年上半年業績符合預期，中期盈利創紀錄高位，故上調三大油企目標價，首選中海油，因其估值吸引，股東回報有改善，而且表明或回購H股，將目標價由12.3元上調至12.7元，評級「買入」。另將中石油目標價由3.5元上調至3.8元，評級「持有」，認為上行驚喜不多，但維持45%派息比率。中石化(00386)則對下游疲弱風險暴露最多，但下行風險有限，因為內地政府宣布對下游煉油廠提供補貼，而且公司宣布會回購股份，將其目標價由3.9元上調至4.1元，評級「持有」。



匯證又預計勘探與生產將在油價上漲情況下保持強勁，估計2022年下半年每桶油價為100美元，但下游風險持續，內地化工品需求停滯不前，部分原因是建築業放緩以及被壓抑的供應預計將在2022至23年釋放。預計三桶油的燃料需求將逐步但不均衡地復甦，因此政府放寬防疫措施所提供的支持仍是關鍵因素。





花旗：中石油預期股息率達10厘 瑞信：目標價升至5.4元

值得留意，中石油將於明日除淨，集團早前公布中期純利按年升55%，派中期息20.258分人民幣，按年增55%，A、H股的股息收益率分別達7.6%和12.7%。另管理層表示下半年公司將充分考慮投資者投資回報，合理確定派息金額。花旗指，中石油上半年整體進口天然氣虧損只有39億元人民幣，相信是成本控制得宜及將成本傳導至下游所致，另股本回報率(ROE)升至10.5%，為2014年以來高位，預期股息率10厘，將評級從「中性」上調至「買入」，目標價由3.8元上調至4.4元。

瑞信則指，中石油第二季純利達430億人民幣創歷史高位，派息比率達45%，即年化股息回報達12厘，故將目標價由5.3元升至5.4元，維持「跑贏大市」評級。另摩通指，中石油派息高於市場預期，維持「增持」評級及目標價5.5元。

中石油半日跌2.41%報3.65元，成交3.05億元；中石油跌2.41%報3.65元，成交3.05億元；中石化(00386)跌0.43%報3.45元，成交2.63億元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉







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