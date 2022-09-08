  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

油價大跌三桶油下挫　中石油明日除淨可趁機吸？

08/09/2022

　　美國聯儲局進取加息預期令美元持續走強，加上最大原油進口國中國8月石油進口量按年跌9.4%，引發市場對能源需求放緩的憂慮，國際油價昨日(7日)大跌半成，延續兩年多來持續時間最長跌浪，今日(8日)「三桶油」都受累下挫，其中中海油(00883)更跌逾3%，不過料油價仍獲潛在供應干擾以及原油產量低於預期支撐，加上券商仍看好油股，股價近期隨油價調整或帶來吸納機會，其中中石油(00857)將於明日(9日)除淨，想收取高息就要今日買入。

 

(Shutterstock)

 

中國8月原油進口量按年跌9.4%　美猛加息預期下美元強勢持續

 

　　中國海關昨公布，8月份原油進口量為4035萬噸，較前月所創4年來新低增加8.1%，惟較去年同期仍減少9.4%。中國作為最大原油進口國，石油進口量下跌引發市場對能源需求放緩的憂慮。另外，美國聯儲局進取加息預期令美元強勢持續，昨紐約尾盤美匯指數報109.55，盤中曾再創20年新高，達110.79。分析稱，美元走強和對全球經濟陷入衰退的擔憂令油價承壓，對於美國以外的買家來說，美元升值讓石油變得更昂貴。

 

　　受上述因素影響，油價昨大幅回吐，紐約期油及布蘭特期油分別跌至1月及2月8日以來低位。紐油收報每桶81.94美元，跌4.94美元或5.68%；布油收報每桶88美元，跌4.83美元或5.2%。交易員哀嘆市場前景黯淡，國際油價已經形成所謂的「死亡交叉線」，這是一種看跌的技術訊號，西德克薩斯中質(WTI)原油的50日移動均線自2020年以來首次跌破200日移動均線。


　　事實上，9月原油價格開盤已見疲軟，延續了連續3個月下跌的趨勢，這是兩年多來持續時間最長的下跌。各國央行上調利率抑制通脹，投資者擔心經濟可能陷入衰退，原油需求放緩。中國是世界上最大石油消費國之一，新冠疫情防控措施正在抑制需求，從成都到深圳的多個城市都在延長封鎖時間。

 

俄指將對俄油設價格上限國家斷供　美能源部估布油第四季達98美元

 

　　不過，俄羅斯總統普京揚言將切斷對參與俄羅斯石油和天然氣出口設置價格上限的國家的能源供應，消息曾刺激油價昨日早段上揚。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫早前對七大工業國集團(G7)達成的協議回應稱，對俄石油價格實施限制的計劃十分荒謬，這將導致石油市場嚴重不穩定，如果不友好國家對俄能源價格設置上限，俄將開始向按市場條件運行的國家供應石油。另美國財政部副部長Adewale Adeyemo表示，將通過一個簡單的機制來設立對俄羅斯石油出口價格的「指導」上限，「指導價」將設為44美元/桶，這是俄羅斯此前自己估算的石油成本價格。

 

　　此外，美國能源部昨發布月報，將2023年美國原油產量預估較前月的1270萬桶/日下調至1263萬桶/日，但仍將超過2019年所創1230萬桶/日的年度新高水平。2022年美國原油產量預估也從1186萬桶/日下調至1179萬桶/日，為連續第三個月下調。報告表示，雖然經濟放緩的擔憂會對油價造成一些壓力，但潛在的供應干擾以及原油產量低於預期將會支撐油價；預估今年第四季的布蘭特原油均價將為每桶98美元，2023年的平均油價也預估達每桶97美元。

 

匯證：首選中海油目標價升至12.7元　中石油目標升至3.8元


　　如果看好油價會回升，「三桶油」可買哪一隻呢？匯證近日發表報告指，內地三大油企2022年上半年業績符合預期，中期盈利創紀錄高位，故上調三大油企目標價，首選中海油，因其估值吸引，股東回報有改善，而且表明或回購H股，將目標價由12.3元上調至12.7元，評級「買入」。另將中石油目標價由3.5元上調至3.8元，評級「持有」，認為上行驚喜不多，但維持45%派息比率。中石化(00386)則對下游疲弱風險暴露最多，但下行風險有限，因為內地政府宣布對下游煉油廠提供補貼，而且公司宣布會回購股份，將其目標價由3.9元上調至4.1元，評級「持有」。


　　匯證又預計勘探與生產將在油價上漲情況下保持強勁，估計2022年下半年每桶油價為100美元，但下游風險持續，內地化工品需求停滯不前，部分原因是建築業放緩以及被壓抑的供應預計將在2022至23年釋放。預計三桶油的燃料需求將逐步但不均衡地復甦，因此政府放寬防疫措施所提供的支持仍是關鍵因素。

花旗：中石油預期股息率達10厘　瑞信：目標價升至5.4元

 

　　值得留意，中石油將於明日除淨，集團早前公布中期純利按年升55%，派中期息20.258分人民幣，按年增55%，A、H股的股息收益率分別達7.6%和12.7%。另管理層表示下半年公司將充分考慮投資者投資回報，合理確定派息金額。花旗指，中石油上半年整體進口天然氣虧損只有39億元人民幣，相信是成本控制得宜及將成本傳導至下游所致，另股本回報率(ROE)升至10.5%，為2014年以來高位，預期股息率10厘，將評級從「中性」上調至「買入」，目標價由3.8元上調至4.4元。

 

　　瑞信則指，中石油第二季純利達430億人民幣創歷史高位，派息比率達45%，即年化股息回報達12厘，故將目標價由5.3元升至5.4元，維持「跑贏大市」評級。另摩通指，中石油派息高於市場預期，維持「增持」評級及目標價5.5元。

 

　　中石油半日跌2.41%報3.65元，成交3.05億元；中石油跌2.41%報3.65元，成交3.05億元；中石化(00386)跌0.43%報3.45元，成交2.63億元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉



【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

302.600

異動股

01797

新東方在綫

33.500

異動股

00883

中國海洋石油

9.600

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 302.400
  • 01797 新東方在綫
  • 33.800
  • 00883 中國海洋石油
  • 9.600
  • 01072 東方電氣
  • 13.320
  • 02380 中國電力
  • 4.580
股份推介
  • 01876 百威亞太
  • 21.100
  • 目標︰$23.50
  • 03390 滿貫集團
  • 1.530
  • 目標︰$1.85
  • 09699 順豐同城
  • 6.460
  • 目標︰--
  • 01686 新意網集團
  • 4.870
  • 目標︰$7.60
  • 00669 創科實業
  • 92.400
  • 目標︰$104.50
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 302.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.000
  • 01211 比亞迪股份
  • 217.000
  • 00001 長和
  • 47.350
  • 00388 香港交易所
  • 302.200
報章貼士
  • 01530 三生製藥
  • 5.430
  • 目標︰$5.59
  • 02057 中通快遞－ＳＷ
  • 205.200
  • 目標︰$217.00
  • 00981 中芯國際
  • 15.760
  • 目標︰$20.00
熱炒概念股
即時重點新聞

08/09/2022 13:46  《新股上市》傳衛龍考慮10月啟動香港IPO，擬籌資39億元

08/09/2022 13:36  基金公會:六成投資者未來一年首選港股，看好新能源及生物科技股

08/09/2022 11:16  【沽貨疑雲】騰訊再有2%股份存入中央結算所，沽貨陰霾短期難消

08/09/2022 11:25  【外圍經濟】加拿大央行加息0.75厘，表示未來繼續加息

08/09/2022 09:05  【大國博弈】美國禁售中國AI芯片，影響多間中國研究機構及大學

08/09/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８﹒３３億元，買騰訊沽快手

08/09/2022 08:30  【大行炒Ｄ乜】麥格理首予快手跑贏大市、降蔚來目標至２００元

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】iPhone14定價溫柔　衛星通訊最吸睛
人氣文章

新聞>財經熱話

油價大跌三桶油下挫　中石油明日除淨可趁機吸？
人氣文章

新聞>財經熱話

【力谷股價？】比亞迪消息谷股價　車銷屢衝高成支撐？
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

Apple Watch Ultra｜Apple秋季發布會最大焦點！60小時電量＋49mm歷來最大錶面＋多用途按鈕！露營、極限活動愛好者必買！
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】頑強放閃終露疲態　傳統出口臨印越勁敵
人氣文章

時事要聞

安達臣道地盤塌天秤 3死6傷 疑基座問題肇禍
DIVA CHANNEL
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

一去不返的「亞洲盛事之都」：香港對國際畫廊、收藏家還有多少吸引力？
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「有一種人，無論做任何決擇，最終都會後悔」：他們總留戀沒被選的，卻不珍惜自己所選的
人氣文章

Art & Living

相隔25年，Johnny Depp再次執導電影：訴說意大利畫家Modigliani短暫且艱辛的故事
健康好人生 Health Channel
人氣文章
鼻敏感、皮膚乾？秋天養生重點在脾肺！健脾潤肺「銀杏百合南瓜雞腳湯」，一家大小啱飲！ 新文章
人氣文章
改變未來的智能電動輪椅：以科技連繫生活， 體現出行樂趣
人氣文章
齊齊打齊針
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/09/2022 14:40
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/09/2022 14:40
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/09/2022 14:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/09/2022 14:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章FOCUS08/09/2022
【FOCUS】iPhone14定價溫柔　衛星通訊最吸睛
人氣文章財經熱話08/09/2022
油價大跌三桶油下挫　中石油明日除淨可趁機吸？
人氣文章財經熱話08/09/2022
【力谷股價？】比亞迪消息谷股價　車銷屢衝高成支撐？
人氣文章開市Good Morning08/09/2022
林家亨料蔚小理全年業績差　國際鋁價受惠能源危機
人氣文章財經熱話08/09/2022
《午市前瞻》專家指減持潮將持續拖累港股 蘋果概念股難看好
人氣文章財經熱話08/09/2022
【沽貨疑雲】騰訊再有2%股份存入中央結算所 沽貨陰霾短期難消
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金