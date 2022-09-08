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【沽貨疑雲】騰訊再有2%股份存入中央結算所 沽貨陰霾短期難消

08/09/2022

　　根據港交所截至9月7日的數據顯示，有2%或逾1.92億股騰訊(00700)股份轉入中央結算系統(CCASS)，當中1.98%或逾1.9億股存入高盛證券戶口，令其持股比重增至6.43%，是第三大持股的劵商。


　　第一位及第二位分別是匯豐銀行及摩根大摩，兩者在CCASS持有的騰訊股份比重分別為24.55%及10.29%。


　　騰訊股價自7月中失守330元後，走勢反覆下跌，8月2日低見288元後雖然展開反彈浪，惟多次升破330元皆未能重新守穩該位，踏入9月份以來，股價持續下跌，今早最低跌至304.4元，跌幅逾2.3%。

 

(騰訊網頁截圖)


受股神沽比亞迪陰霾困擾


　　早前有大額比亞迪(01211)股份存入CCASS，而數量正好與「股神」巴菲特所持股數完全相同，令市場猜測「股神」準備沽售比亞迪，令股價下跌，結果亦證實比亞迪遭到「股神」拋售。故即使今次雖然只有2%騰訊股份存入CCASS，而所轉存入的高盛亦僅持有6.43%騰訊股份，但比亞迪遭沽售的情景，不得不令投資者有所顧慮。


　　其次，今次騰訊股份又是存入外資劵商，而近期中美雖就審計底稿達成解決辦法，但對騰訊這類大型科技股而言，股份轉移如終會刺激市場的神經，而且目前全球仍處於加息周期，不利科技股估值，故預料短期沽壓仍難消除。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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