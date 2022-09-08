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林家亨料蔚小理全年業績差　國際鋁價受惠能源危機

08/09/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　蔚來汽車(09866)上日（7日）收市後，公布截至6月底止的第二季業績，淨虧損擴大至27.45億元人民幣，經調整淨虧損同樣擴大，而銷售成本更大增三成！業績反映生產新能源車市場競爭已趨白熱化？對車企盈利能力又有何影響？蘋果公司在秋季發布會上，公布全新產品線 Apple Watch Ultra，惟市場對蘋果新產品關注度大不如前，手機設備股跟升已成絕響？

 

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