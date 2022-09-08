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【FOCUS】iPhone14定價溫柔　衛星通訊最吸睛

08/09/2022

　　當三星總裁定論「摺疊屏幕手機是當今主流」，代工巨擘富士康預警「智能手機需求放緩」，全球市值最大的公司--蘋果，周四(8日)凌晨發布最新iPhone14系列，破天荒維持北美定價不變，香港市場亦僅溫柔加價100港元，逆流而上搶佔市場份額野心不言而喻。

 

（Apple官網）


　　若論今次最吸睛的亮點，發布會主題「Far Out」，以及蘋果Logo銀河式設計早有暗示：標榜「We hope you'll never need」的衛星SOS緊急求助功能。無獨有偶，華為周二(6日)發布的Mate 50系列旗艦手機，同布局支援北斗通訊衛星功能。

北美保持不變　港版僅加價百元

　　秋涼陣陣，大型科企接二連三揭盅電子新搞作卻熱火朝天。先是三星8月中發布兩款可摺疊手機Galaxy Z Flip 4和Galaxy Z Fold 4；次日小米緊隨其後亦發布可摺疊手機MIX Fold 2；而繼蘋果昨晚發布iPhone14系列後，谷歌宣布將於10月初發布Pixel 7系列手機；而OPPO則據報第四季將推摺疊手機Find N 2。


　　面對第二季全球智能手機出貨量按年跌近9%，以及富士康、高通等紛預警需求放緩，因通脹及供應鏈侵蝕，各品牌不但無意放慢腳步，卻愈加緊盯高端市場。數據就顯示，上半年10%的高端手機佔比，卻貢獻行業70%的利潤。


　　眼看三星Galaxy Z Flip 4及華為Mate 50，在港售價分別以8298元、5638元起步，分析師原本預期iPhone14將較iPhone13加價15%；但令果粉驚喜的是，港版售價僅加價100元至6899元起步，在份額剛突破50%的北美市場更保持不變，野心不言而喻。

走入大眾市場　美加首兩年免費

　　蘋果的定價策略，顯示其焦點在更多活躍的安裝終端，財務主管7月就稱此為「公司的引擎(engine for our company)」何解？跟手機銷售佔蘋果總收入的比例連續兩季下跌相反(上季為49.92%)，服務(App Store、Apple TV+、Apple Music、雲服務等)佔蘋果總收入的比例卻連續兩季上升(上季為23.6%)。


　　從此趨勢看，不難理解蘋果今次發布會的大招，鎖定最新服務--衛星SOS緊急求助功能，簡而言之，當用戶身處沒有行動網路或WiFi連線的絕地荒野，能通過此功能分享位置給救援者，需時可低至15秒以內，該服務預計11月在美加正式上綫，首兩年免費。


　　有何特別之處？此意味消費者可突破昂貴專業衛星電話的限制，以日常使用手機連接美國GPS網絡。頗富戲劇性的是，iPhone14此緊急功能若普及，勢削弱美國衛星通訊商Globalstar的市場份額，其股價一度聞聲重挫近16%，其後蘋果宣布此功能的合作方正正是Globalstar，後者股價又一度暴漲40%。

華為、聯發科、SpaceX爭相布局

　　在極端天氣和地緣政治日益頻繁的背景下，通過衛星緊急通訊未來無論軍用、民用都注定有巨大市場。無獨有偶，早兩天發布的華為Mate 50亦聲稱能連接北斗網絡。北斗在2020年完成最後一顆通訊衛星發射，成功覆蓋全球，被視作中國擺脫美國GPS掣肘的戰略舉動。


　　除了華為、蘋果，聯發科已成功測試衛星連接芯片，而特立獨行的Elon Musk亦最新宣布與T-Mobile合作在第二代Starlink網絡開發智能手機連接。


　　回頭看看蘋果今次發布會Logo，如同銀河般的設計，太空商機，here we go！

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