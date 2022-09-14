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買齊30隻大市值高息股要幾錢？

14/09/2022

 

 

Fubon

 

Fubon

 

2022年第3季轉眼進入尾聲，港股(恒指)在20,000點關口爭持了大半年後最終還是在內外不明朗因素交煎下向下突破。

 

高息板塊點評

但第3季以來，不少高息股卻有不俗表現。首先是電訊股，三大中資電訊股中移動(941)、中電信(728)及中聯通(762)先後公布了令市場滿意的業績，這些長時間股價沉悶的價值股又再重新披上了增長的外衣，數字化轉型、雲業務等增長亮麗，更有7-8厘的股息率支撐，其中中移動(941)及中電信(728)派息比率也按計劃持續提高，預期明年將達七成，可謂價值與增長兼備。

 

另一個高股息板塊是略嫌周期性的能源股，能源股中又包含石油股及今年以來吸金力最強的煤炭股。石油股方面，上半年經過了俄烏戰事的洗禮而急升，臨近年中出現了一波調整，但俄烏局勢並無舒緩跡象，石油供應穩定性仍然成疑，油股並沒如想像般弱。煤炭股更是年頭以來持續領跑，8月至今，由於歐盟新一輪制裁覆蓋俄羅斯的煤炭，令剛公布完亮麗業績的煤炭股展開了新一輪的升浪，神華能源(1088)、陝西煤業(601225)等年初至今的回報(不計算股息)已高達四成及一倍，其中神華能源(1088)更坐擁12厘的股息率。

 

高股息板塊中佔比最高的自然還是金融股，中資四大行 – 工、農、中、建的股息率已是8 - 9%起跳，市盈率更低至3、4倍，縱使市場仍然擔心內銀股的盈利會被房地產市場拖累，但如此估值及息率，已令不少散戶心癢癢！

 

金融股中也不只是銀行股，還有證券股及保險股，近期幾隻內地財險股 – 中國人民保險(1339)及中國財險(2328)便悄悄展開了一段頗為不俗的升浪。

 

最後講講地產股，中資地產股經過了血洗後，具實力的國企地產商將成為贏家，中海外(688)這類實力與背景兼備的國企相信會成為贏家，更令人心動的這股票還有5厘以上的股息，正是進可攻、退可守。港樓遙遙欲墜之際，地產股也早已跌至近年低位，唯香港地產商近年並無如九七前般勇猛擴張，資產負債表普遍健康，如新世界(17)便是在第三代掌權後令人耳目一新，股息率也超過8厘，在港資地產商中算是數一數二。

 

香港上市，高股息而又具市值規模的來來去去以上這些板塊，但在A股的大型企業中，卻可找到更多元化的板塊，在深圳上市的白色家電股格力電器(600019)股息便達12厘，近期被煤炭股掩蓋鋒頭的鋼鐵股 – 在上海上市的寶鋼股份(600019)股息也超過10厘。

 

講了這麼多的高股息板塊，各有優勢，也各有風險，最好當然是分散投資，而最簡單而具效益的方法當然是透過ETF涉獵。

 

市場最新四季派息ETF*

以近日市場上備受注目，剛剛派發季度股息*的富邦恒生滬深港(特選企業)高股息率指數 ETF(3190)為例，不到2,000港元便可買下30隻上述提及各板塊大市值高息股*。要了解該ETF持有哪30隻股票，請瀏覽www.fubonetf.com.hk (此網站未經證監會審核）。

 

考考大家一個問題，如果買齊該ETF追蹤的30隻大市值高息股*，每隻買一手，總共要多少錢？大家不防計一計，也可在富邦基金Facebook (短連結shorturl.at/mpT01)找答案。

*不保證派息

 

【免責聲明】

本文所述的投資產品得到香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可。有關認可並不等如獲得證監會官方推介。如在任何地區向任何人士作出業務上的要約或遊說乃屬違法，本文及其中包含的資料不應被理解為在該地區對該名人士作出要約或遊說。本文不在香港以外地方發布及只供有關使用者從富邦基金管理（香港）有限公司（「富邦基金管理」）接收本文檔所用。本文並不構成任何要約或遊說投資於任何投資產品。若您正在考慮投資，建議您取得獨立專業建議並仔細考慮所有相關風險因素。

富邦基金管理在制作本文時，相信獲得數據源是準確，完整及可靠。但富邦基金管理沒有為本文所載信息的準確性或完整性作出保證，和不會負上收件人或其控股股東使用本文時所引致的法律責任。富邦基金管理沒有責任確保該等數據的合時性。在未經富邦基金管理書面同意下，不得向任何人士轉載或發佈本文的任何內容。投資涉及⾵險，不應單憑此文件作投資決定。請參閱基金章程及產品資料概包括風險因素。

 

本文由富邦基金管理（香港）有限公司發行，並未經證監會審閱。

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