《神州經脈》外儲跌至近四年低 滬指止步四連揚 外資連六日出走

隨著美國進入大碼加息周期，8月末中國外匯儲備按月減少近492億美元，降至30549億美元，跌幅為1.58%，是2018年10月以來近四年最低水平，再度考驗3萬億美元關口。滬綜指全日窄幅上落，權重股偏升惟能源、半導體等板塊拖後腿，滬綜指全日跌0.33%，終結四連升，報3235.59點，深成指跌0.86%，創業板股王寧德時代(深:300750)暴跌超過半成，創業板指回吐1.86%，收報2523.01點，是近三個月以來收市新低。

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中秋臨近交投漸弱，兩市全日成交7883億元（人民幣．下同），按日跌9.6%。外資周四（8日）通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出8659.55萬元，連續六日淨流出。



國家統計局將於周五（9日）公布8月CPI和PPI數據。據《路透》綜合30家機構預估中值顯示，豬肉價格漲幅溫和，而國際油價調整帶動國內成品油價格明顯下跌，內地8月CPI同比漲幅料微升至2.8%，為28個月高位（7月CPI同比漲2.7%）；在大宗商品價格回調與高基數共同作用下，8月PPI同比漲幅料進一步回落至3.1%（8月PPI同比升4.2%）。



今日新聞精選



1. 美國芯片設計大廠輝達（Nvidia）、超微（AMD）上周證實已接獲美國政府通知，被要求禁止出貨人工智慧（AI）相關的高階運算芯片給中國，這包括A100、H100芯片，以及超微的先進AI芯片MI250。此舉措將重創一直依賴這些美國芯片的中國國有最具戰略重要性的研究機構及知名大學等。這些芯片可以軍民兩用，輝達和AMD芯片短缺可能阻礙中國公司發展影像和語音辨識等先進計算技術，這類技術在智慧型手機等消費性應用中很常見，但也具有軍事用途，如掃瞄衛星圖像以尋找武器或基地，以及過濾數位通訊以收集情報等。另據外媒《日經新聞》指，印太經濟框架（IPEF）的14個成員國正在考慮建立一個系統，以在國際緊急情況下共享半導體、醫療設備和其他重要物資，協議細節將在本周於洛杉磯舉行的印太經濟框架會議期間討論，最快明年開始準備工作。此外，據《彭博》引述消息人士報道，美國總統拜登推遲決定是否取消中國進口貨品關稅，因政府正研究企業救助方案。消息人士指，拜登在夏季的較早時間簽署了新的排除程序，以免除從中國進口的製造材料關稅，但目前推遲做出最終決定。國商務部新聞發言人束珏婷表示，中方始終認為，美對華301關稅措施不利於中美兩國，不利於整個世界。



2. 俄羅斯總統普京證實，他同中國國家主席習近平將於下星期在烏茲別克召開的上海合作組織峰會期間會面。中國外交部僅表示「目前沒有可以提供的消息」。普京早前在海參崴會見出席東方經濟論壇的全國人大常委會委員長栗戰書。普京委託栗戰書向習近平轉達最誠摯的問候和祝願，希望能夠在烏茲別克撒馬爾罕與習近平會面，作為與上合組織有關的活動一部分。普京又說，今次不是栗戰書首次到訪俄羅斯，今次訪俄再次凸顯俄中關係的特殊性，俄中戰略夥伴關係正在非常順利地發展，貿易額亦已經達到1400億美元，預計很快達到2000億美元。栗戰書在論壇上發言時提到，俄羅斯經濟未被西方制裁擊垮，並展現韌性，中俄有良好合作基礎，俄羅斯亦是能源大國，兩國在能源方面的合作潛力巨大，強調中俄關係是在不結盟、不對抗、不針對第三國的原則上發展。



3. 中秋、國慶佳節將至，國家衛健委表示，疫情形勢下，倡導廣大群眾國慶假期在本地過節。盡量減少跨地市出行，避免人群大範圍流動引發的疫情傳播風險。9月10日至10月31日，旅客需持有48小時內核酸陰性證明才可以乘坐飛機、高鐵等交通工具。此外，中國商務部新聞發言人束珏婷表示，中秋將至，目前正是月餅銷售的高峰期。據中國商業聯合會調查，今年月餅市場總體平穩有序，平價月餅是市場主流。商務部將配合發展改革委等相關部門，持續加強對月餅市場的監測和規範治理，堅決遏制「天價」月餅，推動月餅等節日食品回歸大眾消費品屬性、回歸傳統文化本源。國家市場監管總局新聞發言人于軍稍早在例行發布會表示，對全國盒裝月餅價格進行監測。今年盒裝月餅價格整體低於往年，單價500元以上盒裝月餅相比往年大幅減少。截至目前，全國共檢查酒店、商超等市場主體81565家，月餅平均售價157元一盒。



4. 內地疫情持續，全國周三（7日）新增本土陽性1334宗。剛完成三日全員核酸檢測的成都疫情持續，8月12日至9月6日，成都全市累計報告本土病例1683宗，其中確診病例1175宗，無症狀感染者508宗。成都9月1日起要求全體居民原則居家，變相封城的措施已經超過一星期，但疫情未平息，成都市政府周三深夜公布，當前疫情防控形勢依然嚴峻復雜，部分區域仍處於膠著狀態，決定延長對中心城區大部分地區的防疫封控措施。尚未實現社會面清零區域，每戶居民每兩天可安排1人憑24小時內核酸檢測陰性證明，在做好自我防護前提下，單獨外出1次就近採買生活物資。蘋果公司發布新產品之際，據《日經新聞》引述知情人士報道，由於成都延長疫情封控，蘋果供應商富士康（Foxconn）、捷普（Jabil）、福斯汽車等在成都的工廠繼續實施「閉環」運作，要求所有員工住在工廠。同時，周三上海新增本土新冠肺炎確診病例3例和無症狀感染者10例，其中1例確診病例及1例無症狀病例為社會面新增病例。北京通報，7日新增7例本土確診病例和3例無症狀感染，其中5名確診病例現住北京化工大學昌平校區，2例確診病例現住中央民族大學附屬中學。



5. 融創中國(01918)在香港收到清盤呈請。根據法院文件內容，有關聆訊計劃在11月16日舉行，訴訟各方包括Chen Huaijun以及融創中國。融創相關負責人向《中國證券報》回應稱，本次清盤行為是單個債權人的激進行為，該債權人持有金額佔比極小。此清盤呈請不會對公司的生產運營和推進債務重組工作造成實質性影響。針對其未通過信托行而直接發起清盤呈請的法律有效性也有待論證和法院聆訊，公司將採取一切措施抗辯。融創方面還表示，融創現階段已開始與債權人小組顧問積極溝通初步重組方案，目前很大部分債權人對公司通過債務重組表示支持，公司計劃在2022年年內對外公布重組方案。另據深圳交易所項目進度信息欄顯示，萬科(02202)(深:000002)和華潤置地(01109)計劃發行的資產支持專項計劃（ABS）已獲得受理。具體為:中信證券-華潤置地石家莊萬象城資產支持專項計劃，擬發行金額30.01億元；南方資本-萬科商業4號資產支持專項計劃，擬發行金額11.05億元。此外，網傳鄭州政府發文要求10月6日前所有問題樓盤復工，隨後內媒《財聯社》引述消息人士證實該文件內容屬實，目前已傳達至部分房企。



6. 四川瀘定6.8級地震發生接近3日，四川甘孜州委辦、雅安市委辦和四川省應急管理廳最新公布，截至8日8時，地震已造成82人死亡，其中甘孜州瀘定縣46人死亡，雅安市石棉縣36人死亡。地震造成35人失聯、270餘人受傷，其中危重傷4人、重傷62人。據中央氣象台預報，9月7日夜間至9月9日早晨地震災區有一次降水天氣過程，雨量普遍中雨，局部大雨。自然資源部與中國氣象局早前聯合發布地質災害氣象風險黃色預警。當局組織救援力量開展應急搶險救援，妥善轉移安置避險避難群眾，加強道路交通管控，保障物資需求供應，強化隱患排查，嚴防次生災害。據初步統計，截至8日7時，新一輪降雨四川全省共提前避險轉移19500餘人，其中，雅安避險轉移17800餘人、甘孜1400餘人。據國網四川省電力公司消息，此前受瀘定6.8級地震影響，甘孜、雅安地區部分電力線路、變電站受地震影響停運。截至8日6時30分，已恢復4座110千伏變電站（其中草科站部分恢復）、3座35千伏變電站、1條500千伏線路、4條110千伏線路、7條35千伏線路、42條10千伏線路。34184戶用戶恢復供電。



7. 中國信託業協會發布《2022年2季度中國信託業發展評析》，2022年二季度大部分信託公司仍然面臨較大的業務轉型壓力。數據顯示，2022年2季度末，信託業實現利潤總額為280.22億元，同比下降29.21%；實現人均淨利潤99.7萬元，同比下降24.6%。從已公布數據的57家信托公司來看，2022年上半年，57家信託公司淨利潤的平均數為4.7億元，較2021年上半年下降20.62%，大於營業收入下降的幅度。二季度，信託資產規模出現意外反彈。6月末，信託資產規模為21.11萬億元，比2021年同期上升4715億，同比增速2.28%，較1季度末的20.16萬億增長9483億，環比增速4.7%。投資類信託增長規模增加與資本市場在2季度後半段的回暖相關，事務管理類信託的大幅上升則主要來源於與海航破產重整等相關的資產服務信託。從資金信託的投向結構來看，證券市場投資（股票、基金和債券）規模上升較快，較一季度末分別增長了183.5億、145.69億以及3193億，佔比則分別上升到4.52%、1.99%和19.7%，反映了在資管新規下，信託業標品投資轉型在不斷加快。



8. 強勢美元為各國貨幣帶來嚴峻貶值壓力，周三紐約尾盤美匯指數報109.55，盤中曾再創20年新高。人民幣中間價止步四連貶，終於暫時脫離兩年低位；即期匯率（CNY）周四早上高開165點子，全日漲76點，收報6.9639，終結五連貶，暫時脫離25個月低位。交易員稱，周三市場價大跌，但周四官方中間價仍調升，凸顯監管控貶力度有所加強，當然這也進一步拉大了市場價與中間價價差。近期國內疫情反彈令市場情緒更受抑制，短期人民幣缺乏反彈助力。人行公布，8月末中國外匯儲備按月減少近492億美元，降至30549億美元，跌幅為1.58%，是2018年10月以來近四年最低水平。今年1-8月外匯儲備累計下降近2000億美元，按照近期美元和美債整體表現，外儲規模或再度考驗3萬億美元關口。摩根大通在外匯數據發布後稱，人民幣貶值壓力將繼續存在。強美元是比人民銀行本幣支持措施更有決定性的因素，包括外匯存款準備金率下調。隨著市場預期聯儲會再加息75個基點，債券流出壓力將在9月恢復並加劇。

撰文：經濟通中國組

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