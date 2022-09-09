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溫鋼城：南非大股東或清倉騰訊　欲入市約290元始出手

09/09/2022

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

 

　　聯儲局主席鮑威爾隔晚（8日）發表9月議息前最後一次講話，重申會採取積極行動力壓通脹，環球央行齊進取加息，對港股後市有何影響？騰訊(00700)確認被大股東減持，股價反映了多少？嗶哩嗶哩(09626)中期虧損46億人民幣，美股急插15%，業績沒亮點？

 

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