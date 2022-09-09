《午市前瞻》A股造好支撐港股 騰訊比亞迪基本面好抵銷減持因素

恒生指數半日收報19342，升488點或2.59%，主板成交513.87億元。恒生中國企業指數報6620，升184點或2.86%。恒生科技指數報4083，升109點或2.76%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報307元，升5.2元或1.72%，成交29.45億元;美團收報180.5元，升9元或5.25%，成交18.21億元;阿里巴巴-SW收報89.95元，升2.75元或3.15%，成交14.02億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

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黃偉康：騰訊、比亞迪低無可低

昨天歐洲央行宣布大幅加息0.75厘，同時美國聯儲局主席鮑威爾亦發表強硬鷹派言論，但隔晚美股照樣造好。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，儘管鮑威爾放鷹，但距離聯儲局議息仍有一段時間，中間仍有不少變數，故美股因一時紓緩憂慮而反彈。港股除受外圍帶動之外，實際上，不利因素亦逐漸明朗化，如中央更加積極去解決內房問題，房企發債集資壓力緩解，故現時於低位亦吸引資金借勢炒起，造成今日內房集體大幅反彈。



中央對房企支援加大後，黃偉康看好內房有望逐步見底，並有望重拾升勢，但最少要半年後才會實現，目前仍只能以短炒為主，且須待債務問題進一步明朗化才會真正重拾升軌。



恒指跌穿19000點後見反彈力度，黃偉康解釋因為港股估值非常低水，下望空間經已不多；而儘管減持消息一浪接一浪，但騰訊(00700)或比亞迪(0121)等股價亦已十分低殘，一時難以再下試低位，故短期會有支持力度。而恒指早前跌穿19100重要技術支持位於後亦未算出現大跌，故現時市況即使穿一穿支持位於亦有反彈機會，而A股硬淨亦幫助支撐港股走勢。



殘價吸引基金趁低吸納



據傳媒報道，騰訊再遭南非大股東Naspers旗下子公司Prosus減持，最新減持111.5萬股，Prosus對騰訊的持有權最新降至27.99%。騰訊今日低開試穿300元後即時反彈，黃偉康指有可能300元以下騰訊都會積極進行回購撐價，而近期的亦有抵消部分減持影響。他亦指出，今年上半年騰訊積極重組業務架構並大手裁員，重組過後近期積極開展新業務，市場預期騰訊第四季業績有望顯著改善，故於300元附近亦吸引不少內地基金吸納騰訊。



同樣面對減持壓力的比亞迪，近期股價亦進入橫行整固狀態，黃偉康認為股神不會盲目減持，低於200元再強行沽貨亦會削弱利潤，而且比亞迪基本面有支持，新能源車市場對比亞迪電池有需求，亦吸資金於200元附近吸納。

騰訊未受大股東旗下減持消息影響，今早先跌後升。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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