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【英女王逝世】英女王走完英國史上在位最長君主一生　查理斯繼位

09/09/2022

　　英女王伊利沙白二世周四（8日）在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡去世，享年96歲，走完英國歷史上在位時間最長的君主生涯。73歲王儲查爾斯繼承王位，稱為查理斯三世。

 

（官網圖片）


　　白金漢宮發布新國王的聲明說，女王的辭世「對我和我家庭的所有成員來說，是最悲傷的時刻……我們深切哀悼一位深受愛戴的君主和母親」。


　　剛於周二（6日）前往巴爾莫勒爾堡，獲女王授權組閣的英國新首相卓慧思，在唐寧街10號首相府門前發表聲明說，女王去世的消息令人震驚，她是「現代英國的基石」。


白金漢宮聲明表示，伊利沙白二世安詳去世。預料女王的葬禮會在她逝世第10日舉行。全英各地已進入哀悼期，成千上萬民眾冒雨來到白金漢宮外，向女王致哀並敬獻鮮花。


　　英女王周二在巴爾莫勒爾堡先後接見了前來請辭的前首相約翰遜，及即將入主唐寧街10號的卓慧思。不過，白金漢宮次日罕有發聲明稱，經過一整天工作後，醫生建議女王休息，因此臨時取消了原擬於周三（7日）晚與樞密院舉行的視像會議。

 

（官網圖片）


　　聲明當時稱，女王無需送院。不過，情況在周四急轉直下，王儲查理斯夫婦、安妮公主、安德魯王子、愛德華王子，以及孫威廉王子、哈利王子及家眷趕赴蘇格蘭陪伴女王身旁。而英國廣播公司（BBC）1台亦突然播出跟蹤女王健康狀況的直播，主持人更以黑色西服和黑領帶示人，為公眾帶來不祥預感。

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