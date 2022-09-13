匯控擬重啟回購股價造好 惟料仍受制分拆問題未明朗

銀行股近日受困經濟衰退憂慮，在歐美大幅加息預期下表現一般，不過匯控(00005)管理層最新表示，正考慮明年下半年恢復回購，而就分拆亞洲業務爭議亦正與大股東平保(02318)進行對話，加上英鎊在美元走弱下稍見反彈，匯控今日(13日)股價造好最多升2%，不過表現不見比其他銀行股突出，可能因匯控仍指不同意任何有關分拆提議，有關問題仍未明朗，另近日有券商降目標價及評級亦可能影響其表現。

(資料圖片)

匯控：考慮明年下半年恢復回購 惟面臨6至7%潛在成本增幅

匯控早前雖曾表示今年不太可能進一步回購股份，不過匯控財務總監邵偉信(Ewen Stevenson)在巴克萊銀行舉辦的一次活動中表示，集團正考慮明年下半年恢復股份回購，會嘗試平衡回購股份與派息，將剩餘資本回饋股東。

不過，邵偉信表示通脹上升可能迫使集團需大幅提高薪金水平才能挽留人才，而集團一半成本是固定薪酬，估計在2023年將不得不再次大幅上調。按照目前的發展趨勢，明年距離成本目標將有大約5億美元差距。雖然集團目標是將成本增長率限制在不超過2%，但面臨著6%至7%的潛在成本增幅，解決問題唯一方法是內部在成本方面狠心。他與行政總裁祈耀年均傾向於關注成本控制，而非收入增長。

匯控稱仍在與平保進行對話 但不同意任何有關分拆提議

至於分拆問題，邵偉信稱仍在與其最大股東中國平安進行對話，但集團不同意任何有關分拆的提議。值得一提，匯控上月回應分拆亞洲業務建議時提到，任何形式的分拆均需負擔一次性和持續的營運成本增加，並破壞國際化經營的協同效益。不過，據接近平保消息人士指，平保認為匯控管理層明顯誇大分拆的不利因素與挑戰，而完全沒有提及分拆帶來的巨大優勢與長期價值，而據外部機構估計，分拆將帶來250億至350億美元的估值提升，以及釋放超過80億美元的資本要求。

憧憬通脹見頂美元走弱 經濟前景趨樂觀歐元英鎊反彈



另方面，美國今晚將公布8月消費者價格指數(CPI)，而美國紐約聯邦儲備銀行最新調查顯示，8月份消費者對未來通脹預期進一步下滑，其中對三年通脹預期已連續第4個月下降，市場預期聯儲局加息幅度已達頂峰，紓緩部分美股下行壓力。美匯指數昨(12日)跌至2周低位，報108.30。

此外，烏克蘭反攻取得進展，在過去兩周收復6千平方公里失土，令歐元區經濟前景轉趨樂觀，且市場預料歐洲央行(ECB)加息至2厘以上的機會上升，歐元兌美元昨盤中一度強勁反彈近1.6%，創6個月來最大升幅，尾盤漲0.82%報1.0121，英鎊兌美元亦漲0.84%至1.1682。

經絡料本月美議息後港開始加P 摩通上調匯控渣打每股盈測

繼歐洲央行(ECB)上周宣布加息0.75厘，料美國聯儲局本月仍將大幅加息。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，市場普遍估計美聯儲本月尾再加息0.5至0.75厘，香港加息條件基本上已逐漸形成，包括一個月香港銀行同業拆息(HIBOR)較長時間維持於高位水平，使銀行加息壓力增加；套息交易持續，銀行結餘下跌至接近1250億元以下水平；港美息口差距進一步擴寬，在聯繫匯率制度下港有壓力跟隨。料本月議息會議後，香港銀行將開始調升P(最優惠利率)，預計幅度約為0.25厘左右。

另摩通近日發表報告指，為反映息口前景，分別更新了匯控及渣打(02888)盈利預測。預期英國今年底基本利率為3%、明年底為3.5%、以及2024年底為3%，歐洲央行則為1.5%、2%及2%，而美國利率為3.75%、3.5%及3%，故將匯控2022至24年經調整每股盈測上調1%、2%及3%，並維持目標價70元及「增持」評級，同時將渣打2023至24年經調整每股盈測上調3%及1%，並維持目標價80元及「增持」評級。 不過，法巴將 匯控目標價由67.89元降至58.28元，評級則由「中性」降至「跑輸大市」，巴克萊亦將目標價由74.79降至71.68元，評級維持「增持」。

匯控半日升1.77%收報48.9元，最多升2.39%至49.2元，成交3.55億元。另渣打升2.98%報57.1元，中銀香港(02388)升1.31%報27元，恒生(00011)升0.58%報122.5元，東亞(00023)升2.33%報10.12元。







(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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