  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

蔚來新車市場反應佳　德銀指為電動車股首選　股價曾飆兩成

13/09/2022

　　蔚來(09866)早前公布次季業績時已指下半年將擴大生產和交付多款新產品，而快將交付的新車ET5據稱已收到近20萬張訂單，市場反應理想，蔚來隨即獲多間大行唱好，其中德銀更指其為中國電動車股首選，而在港股中秋假期休市期間，蔚來美股已於上周五(9日)及昨日(12日)累升逾兩成，今日(13日)於港股亦最多升兩成高見174元，收市仍升近17%，為表現最佳科指成分股。

 

(蔚來網頁截圖)

 

德銀：ET5據稱已收近20萬張訂單　將迅速成最暢銷高端電動車


　　德意志銀行發表報告指，鑑於客戶對汽車的初步反應正面，加上蔚來努力提高產量以滿足需求，預計蔚來的ET5車型將迅速成為最暢銷的高端電動汽車，而蔚來將於9月30日交付首批ET5，據稱已收到近20萬張訂單。


　　德銀又指，蔚來現有產品繼續保持穩定銷售，表明強大的品牌力和服務，以其為首選的中國電動車股，維持美股「買入」評級及39美元(約304港元)目標。

 

瑞信：料下半年銷量達10萬輛目標　第四季可望收支平衡

 
　　瑞信則指，蔚來管理層重申下半年銷量10萬輛的目標，意味第四季銷量約6.7萬至6.9萬輛，而蔚來對於電動車需求相當有信心，因新產品ES7、ET7及ET5的訂單均相當強勁，同時隨集成壓鑄件的供應有望於10月解決，相信供應端方面可支持下半年銷量達10萬輛的目標。蔚來管理層又指，ET5每月交付量於12月可望超越1萬輛，而ET5將會是蔚萊新廠房首款月產量達1萬輛的車型，目前蔚來現廠房的月產量約1.5萬至1.8萬輛。


　　另瑞信引述蔚來管理層稱，蔚來第三季毛利率顯著改善，而NT1.0產品的毛利率為18%，NT2.0產品(ES7、ET7及ET5)毛利率則為25%，同時第四季可望達至收支平衡，月銷量將達10萬至12萬，毛利率約20%。另管理層預計，2022年研發開支料約90億元人民幣，2023年則逾100億元人民幣。

 

中信証券：ET5將成入門級豪華車新爆款　有望獲價值重估

 
　　此外，中信証券表示，蔚來所在的豪華車電動車市場穩態的集中度或更高，且受益於消費升級長期將持續擴容。公司今年推出的ET7、ES7、ET5產品力相較於初代「866」產品(ES8、ES6、EC6)在能耗效率、智能座艙、智能駕駛等方面均有明顯提升，尤其看好ET5將成為豪華車入門級產品的新爆款，有望每月銷量達1.2萬至1.3萬輛(年銷量15萬輛)。

 

　　中信証券又指，市場目前核心擔心蔚來的盈利能力，但隨著第二代車型周期開啟，公司進入「產品力拉動銷量」的新階段，規模效應拐點到來，毛利提升和費用攤薄加速，蔚來有望獲得價值重估，並料至2024年可扭虧為盈，重申「買入」評級，目標價181元。

 

蔚來：下半年交付多款新產品　料未來數季實現強勁增長


　　另方面，雖然蔚來上周公布第二季經調整淨虧損擴大至22億元人民幣，車輛毛利率按年跌3.6個百分點至16.7%，惟車輛交付量按年升14.4%至25059輛，而蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌表示，下半年是蔚來擴大生產和交付多款新產品的關鍵時期，ES7於8月開始批量交付，ET5於9月底開始量產及交付，相信將吸引更廣泛的用戶群，並在未來幾個季度實現強勁增長。


　　另值得一提，「蔚小理」8月交付量數據早前出爐，結果雖未盡人意，但此前數月表現較失色的蔚來月交付量達10677輛車，按年增81.6%，按月增6.2%，而理想(02015)則只交付4571輛，按年減52%，按月減56.1%；小鵬(09868)交付9578輛，按年增33%，按月減16.9%。蔚來表現已反超理想及小鵬。

 

乘聯會：產能損失釋放芯片供給改善　車市有望實現金九銀十

 

　　另外，乘聯會近日發布市場分析指，8月乘用車市場零售達187.1萬輛，同比增長28.9%，環比增長2.9%，其中新能源乘用車零售達52.9萬輛，同比增長111.2%。乘聯會展望8月極熱天氣和部分車企高溫假帶來的產能損失會在9月釋放，加之芯片供給改善，生產恢復良好，雖然國內疫情仍有不確定性，但9月預計產銷同比實現高增長，可實現「金九銀十」良好局面。

 

　　蔚來今日收市升16.81%報168.2元，成交2.58億元。另小鵬升2.23%報64.3元，比亞迪(01211)升2.89%報228元，理想跌0.1%報103.5元，吉利(00175)跌0.14%報14.14元，廣汽(02238)跌0.02%報6.75元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

53.400

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

91.200

異動股

02359

藥明康德

68.750

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 53.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 91.200
  • 02359 藥明康德
  • 68.750
  • 01797 新東方在綫
  • 31.250
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 168.200
股份推介
  • 09999 網易－Ｓ
  • 139.200
  • 目標︰$157.00
  • 01171 兗礦能源
  • 33.900
  • 目標︰$37.00
  • 02899 紫金礦業
  • 9.300
  • 目標︰$11.14
  • 01177 中國生物製藥
  • 3.980
  • 目標︰$4.50
  • 01876 百威亞太
  • 21.850
  • 目標︰$23.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 91.200
  • 00700 騰訊控股
  • 304.800
  • 02269 藥明生物
  • 53.400
  • 00941 中國移動
  • 52.000
  • 01211 比亞迪股份
  • 228.000
報章貼士
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.440
  • 目標︰$6.00
  • 06989 卓越商企服務
  • 3.470
  • 目標︰$4.10
  • 00291 華潤啤酒
  • 53.750
  • 目標︰$58.80
熱炒概念股
即時重點新聞

13/09/2022 16:16  【外圍經濟】悼念英女王逝世，英倫銀行延後一周公布議息決策

13/09/2022 15:48  【高息巡禮】銀行推銀債退款優惠，港元定存年息達3.3厘

13/09/2022 14:58  【外圍經濟】大批人士放棄求職，英失業率跌至1974年以來最低

13/09/2022 13:28  卓悅創辦人葉俊亨及妻兒遭入稟呈請破產，11月8日聆訊

13/09/2022 10:07  【新冠肺炎】李家超:內地來港人士毋需接種疫苗因風險較低

13/09/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１﹒８１億元，買中移動沽理想

13/09/2022 08:31  【大行炒Ｄ乜】法巴降匯控至跑輸大市；大摩降舜宇至１３５元

09/09/2022 17:58  《嚟緊炒Ｄ乜》比亞迪電子業務概念廣泛，走勢轉好宜買入

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

蔚來新車市場反應佳　德銀指為電動車股首選　股價曾飆兩成
人氣文章

新聞>財經熱話

【美股反彈】黃燕娥料若美國通脹維持高水平　美元仍有反彈動力
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】烏克蘭閃電反攻報捷　普京教訓歐洲或升級
品味生活
生活
人氣文章

吾港吾知．吾港吾知

【今日知昔】中環天星碼頭 細數四代變遷 「禾桿草」風、維多利亞風到現代主義和復古風│集體回憶
人氣文章

容我世說．張翠容

英女王之死與英殖民歷史爭論 2
人氣文章

小薯茶水間

英女王逝世｜「美好的日子總會回來！」在位超過70載！重溫英女王伊莉莎白二世8句至理名言，學懂女王人生智慧 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

新派名人飯堂開期間限定「冰室」！必試沙嗲和牛菠蘿包、雞尾酒版手拉奶茶！同場加映：10道菜嘗味餐單，15年花雕西班牙紅蝦鮮味入魂！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

醉人晚宴！Rosewood名廚中菜 X The Macallan Double Cask威士忌！自製陳村粉蒸星斑球、欖豉炒龍蝦、松茸罐燒和牛臉肉，酒香層層遞進
人氣文章

ArtInvest．Bosco Hong、Helena Hau

ArtInvest：首屆Frieze Art Fair在韓國首爾舉辦！同是亞洲市場，對香港的藝術市場地位有影響嗎？香港藝術發展面對甚麼危機？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
新冠康復後被後遺症所困？浸大推免費中醫診症計畫治療「長新冠」！邊啲人合資格參加？即睇詳情！
人氣文章
明明喜歡對方，卻覺得走不下去？3個令人灰心的狀況，這刻已離分手不遠矣？
人氣文章
頸椎痛忌亂推拿、亂按摩！點為之有頸椎病？中醫教防治頸椎退變；同場加映：活血行氣、祛風止痛食療
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/09/2022 17:58
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/09/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/09/2022 17:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/09/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/09/2022
蔚來新車市場反應佳　德銀指為電動車股首選　股價曾飆兩成
人氣文章財經熱話13/09/2022
【美股反彈】黃燕娥料若美國通脹維持高水平　美元仍有反彈動力
人氣文章FOCUS13/09/2022
【FOCUS】烏克蘭閃電反攻報捷　普京教訓歐洲或升級
人氣文章香港要聞13/09/2022
【新冠肺炎】李家超：內地來港人士毋需接種疫苗因風險較低
人氣文章財經熱話13/09/2022
匯控擬重啟回購股價造好　惟料仍受制分拆問題未明朗
人氣文章財經熱話13/09/2022
《午市前瞻》專家指藥明常受制裁已有準備 50元以下可博反彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金