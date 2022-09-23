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摩根資產管理特約：「我不只是運動員 - 蔡再懃」

由新手爸爸到甲一得分王 靈活應對成為女兒最強後盾

23/09/2022

JPAM Tsai

 

踏出賽場，每個運動員都有另一個身份和人生目標。《摩根資產管理特約︰我不只是運動員》系列每集邀請不同本地運動員，由他們分享賽場內外的點滴和人生規劃。這次受訪的蔡再懃（阿懃）是本地籃球界紅人，不止取得「甲一」聯賽總冠軍 ，亦有「甲一」得分王及MVP等銜頭。在賽場要爭取勝利殊不容易，但對阿懃而言，人生最大的挑戰是在18歲那年成為了爸爸，現時他已育有兩名可愛的女兒，到底年紀輕輕的他是如何兼顧不同身份，作為籃球員和爸爸，不斷繼續追尋理想？

 

 

遇強越強向目標進發  冷靜應對挫折

 

阿懃讀小學時在籃球賽專挑高大的中學生為對手，儘管因為年齡和體力的差距以致不時有賽果落後的情況，但當成功反勝對手，那份快感讓他立志長大後投身籃球界。「我在每一個階段都會設定目標，首先加入校隊，然後打進學界聯賽，大學畢業後便可以逐步邁向職業籃球員的生涯，直至成為最高級別的賽事 「甲一組成員」，誓要代表香港出賽。」

 

一路走來，阿懃難免遇到挫折，例如在球場上射失或傳球時出現失誤，隨時影響隊伍的分數。「遇到球賽失利，最重要是保持冷靜，不要自亂陣腳，也要隨時預備可能出現的各種挑戰。」他認為只要場上場下做好自己，便可轉危為機。    

 

JPAM Tsai

阿懃現時效力香港甲一籃球聯賽滿貫籃球隊，冷靜地面對球場上每一場挑戰，絕不畏懼。

 

18歲時第一個女兒出生 籃球夢能夠繼續？

 

這份冷靜心態幫助阿懃應付人生大大小小的挑戰，包括18歲那年第一個女兒出生。當時他才剛升讀大學，籃球事業如日方中，他心中不停地想著，難道從此便要放棄理想嗎？「有了女兒後，家庭開支負擔增加；包括孩子讀書、衣食住行，全部都是必要的開支，從生活環境到理財規劃也需要調整。」

 

為了同時照顧家庭及實現籃球夢，阿懃覺得必須妥善安排投資及儲蓄計劃。因此他從大學開始身兼多職賺奶粉錢，自己近年亦開始月供基金，作為女兒的教育基金，希望能有穩定收入為將來做最好的打算。「把儲蓄放於銀行，利息收入比較少，所以我會了解有哪些投資組合適合自己，有望令自己財富增值，也可以幫助對抗通脹。」香港近十年通脹率平均約為2.5%，意味著我們的財富正被蠶食，因此必須有完善的投資策略，例如是門檻較低的月供基金計劃，才能助你逐步增值財富，為家人日後生活做足準備。

 

JPAM Tsai

阿懃雖然忙於練習及組織籃球學院，但仍爭取與家人相處的時光。

 

當了新手爸爸後，阿懃有了新的人生角色，亦特別關注年輕籃球員發展，於近年成立DNA Sports籃球學院，致力為本地球壇培訓新力軍。「我相對較遲才接觸籃球，所以希望將自身技術及我在籃球場上學到的堅毅精神，及早傳授予小朋友，讓他們能夠早些認識籃球的技術及使他們的心態能夠不斷進步。另外，比賽最重要的是學習團隊精神，以及不畏逆境、即使在低潮中也可以重新振作起來。」賽場上有輸有贏，阿懃希望年輕人即使跌倒也不要感覺到害怕，從比賽中找到自信。

 

JPAM Tsai

阿懃與DNA Sports籃球學院的小成員。

 

投資如育兒 耐性不可少

 

對於兩位女兒，阿懃同樣不遺餘力，耐心培育，希望盡可能幫助她們發揮長處。「女兒年紀仍小，作為父母總是希望孩子可以開心快樂地成長，所以我會讓她們嘗試不同類型的活動及培養她們不同的興趣，以便可以發展出不同的潛能。」所以阿懃與太太早已有定期儲錢及投資習慣，準備好教育基金，支持她們將來的發展。

 

作為廿四孝爸爸，就算有時小朋友不聽話，阿懃總會悉心教導，慢慢向女兒解釋問題所在。而在投資路上，阿懃一樣認為耐性必不可少。阿懃表示，市場走勢往往難以預料，所以作出決策時必須冷靜，避免受短期波動影響情緒及長線理財目標。

 

JPAM Tsai

 為了夢想，為了家庭的阿懃，每天努力地向著目標前進。

 

阿懃的努力，證明了不管在籃球場、人生路上還是在理財方面，只要及早制定計劃，便可無懼變化，靈活應對每個挑戰，把握最好的入球機會。如果你也希望像阿懃一樣，想保障家人生活的同時讓自己追夢，歡迎瀏覽摩根資產管理網站了解更多理財及人生規劃資訊https://bit.ly/3AuRLVb

 

投資涉及風險。投資產品並非適合所有投資者。投資者應在投資前先徵詢專業顧問的意見。投資產品與定期存款並非類同，亦不適合作出比較。上述僅為訪問期間發表之意見及觀點，可隨時變動，該資訊不應被視作或理解為任何投資建議。估計、假設及預測僅供說明之用，可能或不可能實現。投資組合的風險管理程序包括致力監察及管理風險，但這並不意味低風險。本廣告未經證監會審閱。

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