《午市前瞻》專家料港股反覆向下 騰訊遊戲版號獲批只屬安慰獎

恒生指數半日收報18834，跌492點或2.55%，主板成交521.15億元。恒生中國企業指數報6467，跌165點或2.5%。恒生科技指數報3948，跌120點或2.96%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、藥明生物(02269)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報300.4元，跌4.4元或1.44%，成交28.28億元;藥明生物收報51.55元，跌1.85元或3.46%，成交23.43億元;阿里巴巴-SW收報87.2元，跌4元或4.39%，成交16.91億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及京東集團-SW(09618);京東集團-SW收報224.4元，跌9元或3.86%，成交14億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及京東集團-SW。

(騰訊網頁截圖)

溫鋼城：聯儲局料11月加息0.5厘



美國8月消費者價格指數(CPI)按年升8.3%，高於市場預期，聯儲局本月至少加息75基點幾成定局，拖累道指大跌逾千點。港股今日則低開393點，報18933，早段跌幅曾擴大至逾500點，並曾再度失守19000關。

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，市場本來預期因應油價持續回落，相信通脹會放緩，惟最終結果卻是市場意料之外，而美國樓房、工資、食品價格等仍高企，令聯儲局9月加息0.75厘的擔憂增加。



他指出，聯儲局若持續進取加息，於年內累計加到4至4.5厘，將令企業營運成本上升，亦衍生信貸問題，而債息抽升會導致收息股吸引力大減，為金融市場帶來振盪。不過他指出，隨著美國國會選舉將至，相信聯儲局不敢大幅加息，影響投票，加上高基數效應下，CPI按月升幅可能會逐步減少。他預期，聯儲局於11月會加息0.5厘，而非加息0.75厘。



溫鋼城又提到，美國鷹派加息的陰霾未消，歐洲能源危機、中美關係緊張、大股東持續出貨等因素，都會持續困擾港股，基本面無明顯轉變，恒指走勢料反覆向下，並下試3月15日低位18235。



騰訊料288至330元上落



國家新聞出版署發布9月國產網絡遊戲審批信息，是今年第五次發放遊戲版號，共73款遊戲獲批。在此次獲批版號的遊戲中，重點遊戲包括網易(09999)的《全明星街球派對》、騰訊(00700)旗下世紀凱旋全資控股公司南京網典科技的教育遊戲《健康保衛戰》等。這是兩家巨頭在今年4月國產遊戲版號恢復發放以來收獲的首個遊戲版號。



溫鋼城表示，騰訊的遊戲終於獲批，短期對騰訊而言是好消息，惟今次獲批的遊戲數目不多，獲批的遊戲受歡迎程度亦要觀察。他續指，騰訊目前面對的主要困境包括遭南非大股東Naspers持續減持，以及盈利能力下降，遊戲版號獲批只是「安慰獎」，難以改變公司困局。他預料，騰訊於288元有支持，短期繼續橫行格局，估計在330元遇上阻力。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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