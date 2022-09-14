《神州經脈》A場隨外圍跌成交創四月低 人幣即期再急挫逾三百點

美國8月通脹未如外界預期般回落，本月至少加息75基點幾成定局，美股周二（13日）聞訊跳水，道指暴跌近4%創逾兩年來最差單日表現。新興市場集體插水，滬深股市顯著低開，盤中小有收復但汽車、券商等板塊拉跌，滬綜指午後未見明顯好轉，全日仍跌0.8%，報3237.54點，深成指跌1.25%，創業板指則挫1.84%，但守住2500點關口。

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美國大碼加息恐慌，A股股民靜觀其變，兩市全日成交7228億元（人民幣．下同），為5月9日以來的4個月低，按日收縮6.3%，資金從陸股通淨流出約14億元。



野村國際駐香港的首席中國經濟學家陸挺等人發表研報指出，因中國當局加大防疫力度，相信未來幾個月、包括10月初國慶黃金周假期中國的返鄉、旅遊和零售銷售仍會受到沉重打擊。日益惡化的旅遊數據，可能會促使外資進一步下調中國的GDP增長預測。此外，野村繼續預測中國會在中共「二十大」後繼續實施「清零」政策。



今日新聞精選



1. 國家主席習近平周三（14日）至周五（16日）出訪哈薩克及烏茲別克，並出席在撒馬爾罕舉行的上海合作組織峰會。習近平展開中亞訪問前夕，分別在哈薩克、烏茲別克媒體發表署名文章，強調對此行充滿期待，會強化彼此安全合作，反對任何勢力破壞地區穩定局面及干涉內政，在涉及彼此核心利益問題上繼續相互支持，反對單邊主義和陣營對抗，中方願同哈薩克及烏茲別克，繼續推動「一帶一路」建設，合力打擊「三股勢力」，保障油氣管線等大型合作項目和人員安全。俄羅斯克里姆林宮表示，總統普京和中國國家主席習近平將於周四（15日）在烏茲別克撒馬爾罕會面，將詳細討論烏克蘭局勢。普京的外交事務顧問烏沙科夫指出，在當前國際形勢下，今次會面具有特殊意義。兩人將討論全球局勢、地區問題及雙邊合作。他又指，關於貿易及經濟合作的商討尤其重要，在俄羅斯被西方非法制裁的困難環境下，有關合作仍然穩定並繼續加快步伐。另外，教宗方濟各13日抵達哈薩克，展開為期3日訪問。外界關注習近平會否與教宗會面，不過梵蒂岡回覆傳媒查詢時表示，目前兩人未有會面計劃。



2. 據《彭博》引述消息人士報道，美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）的檢查人員可能最快於今周抵達香港，並根據中美上月底達成的協議啟動檢閱在美上市中概股公司審計底稿。之後，PCAOB檢查人員必須判定他們是否獲得了充分的資料，可以認定受檢中國公司合規。據悉，PCAOB要求審查最近一個財年的資料，又會訪問所屬核數師等。德勤、普華永道、安永和畢馬威等會計師事務所已安排小組應對美方到場檢查。由於防疫隔離要求不如中國內地嚴格，香港被選為檢查地點。不過，目前尚不清楚PCAOB官員是否會獲豁免香港三天的酒店檢疫以及隨後的四天的居家醫學監測。中證監、財政部及與PCAOB於8月26日簽署審計監管合作協定，並指將於近期啟動相關合作。PCAOB主席Erica Williams表示，與中國的審計監管合作協議要成功，美國須能夠「不受阻礙」地完成審查。早前有傳阿里巴巴(09988)、京東(09618)及百勝中國(09987)等在美國上市的中資公司被選中進行首輪審計檢查。



3. 據《路透》引述消息報道，美國政府正在考慮對中國大陸實施制裁以防止其攻打台灣。台灣方面也在對歐盟施壓，要求其採取相同措施。美國的考慮和台灣對歐盟的游說均處於早期階段。報道稱，美國考慮加大對華制裁是由俄羅斯2月入侵烏克蘭後開始，但在大陸對佩洛西訪台做出強硬反應後，此事變得更為緊迫。白宮目前的焦點是爭取各國統一立場，包括在歐洲和亞洲國家之間進行協調，同時避免挑釁中國。知情人士未透露美國在考慮實施措施的細節，但認為對世界第二大經濟體和全球供應鏈上最大的一環實施制裁有一定的難度，令人懷疑其可行性。美國政府早前計劃下月將擴大對中國輸出用於人工智能芯片和芯片製造工具的出口限制。而繼芯片法案後，總統拜登12日簽署一項行政令，啟動國家生物技術和生物製造倡議，以降低美國對國外的依賴，確保美國能夠把所有發明創造轉化為產品的能力，以回應中國在生物技術方面的挑戰。另外，報道指出，台灣方面稱已和美國、歐洲及其它夥伴討論了大陸最近的軍演及對台灣和地區構成的「重大挑戰」，但拒絕披露細節。



4. 國家衛健委公布，周二新增確診病例再次回升，新增958宗新冠肺炎本土個案，貴州佔最多增近250宗。北京通報，周二新增18宗本土確診病例（均為隔離觀察人員，含1例無症狀感染者轉確診病例），其中13名為中國傳媒大學在校學生，1名為中國傳媒大學後勤服務人員。近期涉及中國傳媒大學的感染者已達40宗，全校已600多人被轉移隔離。該校周二全面啟動線上教學，同時開設隔離區課堂。臨近北京的天津市也宣布，周四起在全市範圍核酸檢測。上海衞健委通報，周二上海新增本土新冠肺炎確診病例1宗，在閉環管控中發現。上海疫情好轉後，在多個平台發布的2022年中秋小長假出遊報告中，該市穩居中秋十大熱門目的地榜首。攜程數據顯示，上海自清明小長假跌出TOP10出遊熱門城市榜單後，在中秋節又再次回到熱門城市榜首，訂單量較端午假期增長達639%。



5. 復星系近期頻繁進行資本操作，外界憂心其財務狀況出現危機，據外電報道，內地監管部門要求銀行和部分國企摸底與復星系企業往來敞口，不過復星方面向內媒回應稱，所謂「監管部門要求摸底復星」純屬子虛烏有，報道又指，復星已通過多個渠道向監管機構求證，銀保監未要求商業銀行摸底復星的財務敞口，銀保監部門也未收到任何有關於此的通知。郭廣昌名下的投資控股集團復星國際(00656)執行總裁、CFO龔平表示，復星近期看似頻繁的減持和出售是過去幾年堅持投退平衡的財務戰略的延續，動態梳理和優化資產組合，是復星持之以恒的工作，並非僅為了應對目前的市場環境而作為。但也要注意到，複雜的外部環境，加大了輿論對集團資產處置的關注度，導致了片面的解讀個別資產處置行為，而忽視了集團資產優化的大原則，即長期動態優化。復星集團掌門人郭廣昌早前被曝已赴海外出差數月不歸，種種舉動令市場擔憂集團資金鏈出現問題，而郭廣昌可能已潛逃。不過，郭廣昌周二在個人微博發布消息，稱剛剛結束了海外的差旅行程回到上海，這兩天正在按照防疫要求進行隔離。



6. 仍在進行債務重組的華夏幸福(滬:600340)於官微公布，其全資子公司北京幸福安基建設管理有限公司近日通過公開招標方式中標瀋陽市蘇家屯區HD項目，該項目為代建保交付項目，原為恒大集團(03333)持有，建築面積72萬平方米。目前，幸福安基輕資產招商業務累計簽約項目7個，項目總投資超45億元，其中4個項目已落地在輕資產招商業務；物業累計簽約項目25個，簽約面積283萬平，合同簽約額2.8億元。資料顯示，北京幸福安基建設管理有限公司今年8月18日才註冊成立，法定代表人為鄭偉，註冊資本為1000萬元。此外，美銀周二發表報告稱，中央及地方政府上月推出特別針對支持「爛尾樓」完工的寬鬆措施，但以現時的規模可能仍不足以填補這些已售但未完工項目的資金缺口；該行預期會有更多的措施以助更多的爛尾項目於2023年竣工。該行又認為，全國房價不會出大幅下滑，特別是限價等的行政控制仍然嚴格。房地產行業仍會繼續對內需增長造成拖累。



7. 國家新聞出版署發布9月國產網絡遊戲審批信息，是今年第五次發放遊戲版號，共73款遊戲獲批。在此次獲批版號的遊戲中，重點遊戲包括網易(09999)的《全明星街球派對》、騰訊(00700)旗下世紀凱旋全資控股公司南京網典科技的《健康保衛戰》等。這是兩家巨頭在今年4月國產遊戲版號恢復發放以來收獲的首個遊戲版號。另外，是次獲批的其他遊戲包括心動公司(02400)的《模擬江湖》、浙數文化(滬:600633)的《造個方舟》、中手游(00302)的《鎮魂街:天生為王》、湯姆貓(深:300459)的《極速超越》、中青寶(深:300052)的《異星指令》，及中移動(00941)旗下咪咕互動的《模擬餐廳》等。國產遊戲版號的發放自4月重啟後，除5月外，此後版號在每月均有發放，逐步進入「常態化」，今年累計有314款國產遊戲版號獲批。此外，人力資源和社會保障部等五部門9月9日對美團(03690)、阿里巴巴(09988)旗下餓了麼、滴滴出行等11家平台企業就維護新就業形態勞動者勞動保障權益，開展行政指導。會議上提到，要求平台企業積極承擔用工責任，切實保障好新就業形態勞動者權益。



8. 美國8月消費者價格指數（CPI）升幅大過預期，投資者押注聯儲局下周「暴力加息」，美元上揚。美匯指數周二紐約尾盤大漲近1.5%，報109.95，創下逾2年來最大單日漲幅。人民幣中間價止步三連漲，跌188點至一周最低；即期匯率（CNY）周三早上大幅低開343點子，穿6.97關後未再進一步下挫，全日挫319點，收報6.9630，錄兩連貶。市場人士稱，美國通脹治理難度加大，加息周期可能比預期的更長，人民幣可能持續面臨外部壓力，匯價破7概率上升，但相較其他亞洲貨幣仍偏強，關注後續監管層會否有更多的維穩政策。官媒《中國證券報》周三再次發文維穩，引述多名專家指，人民幣匯率雙向波動已是常態，短期漲跌是正常現象，不會出現「單邊市」，也不必過度關注「破7」與否。此外，人行公布，下周二（20日）將赴港招標發行2022年第九期中央銀行票據。票據期限6個月（182天），為固定利率附息債券，到期還本付息，發行量為人民幣50億元。

撰文：經濟通中國組

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