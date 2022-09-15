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【虛幣世界】美國8月PPI低於市場預期，加密貨幣小幅反彈

15/09/2022

　　周三公布的美國8月生產者價格指數(PPI)按年升8.7%，低於市場預期的8.8%，更大幅低於前值9.8%，隔晚美股輕微反彈，加密貨幣輕微上升，比特幣企穩20000美元關口。另外，隨著以太坊區塊鏈合併的臨近，以太幣價格也上漲了1.4%，交易量適中；合併目前進行中，並從以太坊的協議從工作證明共識轉變為股權證明。


　　各大加密公司計劃在以太坊合併之前和之後的幾小時內暫時禁用一部分與以太坊相關的功能。交易平台幣安表示，將在以太坊合併前一小時暫停所有以太坊相關貨幣存取款；FTX計劃在合併完成前約半小時暫停基於以太坊的代幣取款和存款。Coinbase將在北京時間早上10點暫停在多個平台上的以太幣和所有以太幣相關代幣的存取款。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20167.98元(美元．下同)，跌0.29%(24小時比較．下同)；以太幣現報1629.99元，跌0.51%；艾達幣報0.4775元，跌0.66%；瑞波幣報0.3404元，跌0.32%。
　
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/09/2022 09:53
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