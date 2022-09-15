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林家亨：Tesla出平價車對比亞迪毫無威脅　比亞迪短期210-230元炒上落

15/09/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　美國上月生產者物價指數(PPI)升幅少於預期，隔晚美股反覆靠穩，惟港股夜期及ADR比例指數無大反應，短期仍易跌難升？美國總統拜登將批准撥款9億美元，拓展電動車充電站；加上，生物技術行政命令所涉及的金額出爐，達逾20億美元，如何判斷兩項美國政策對本港相關上市公司的影響？Tesla(TSLA)擬推出平價車，市場對此反應正面，隔晚美股升逾3%，惟多大程度上打擊比亞迪(01211)？

 

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