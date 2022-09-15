《神州經脈》MLF縮量等價 滬綜指又失三千二 人幣刷逾兩年低

滬深股市周四（15日）走低，雖然地產股受政策利好傳聞拉漲，惟汽車、工業機械、半導體等工業板塊集體暴跌，滬綜指早市高見3254點後沽壓湧現，午後跌幅明顯擴大，曾經低見3174.39點，是9月5日以來新低，收市失守三千二，收跌1.2%，報3199.92點。深市跌得深，深成指收挫2.1%，創業板一度插3.6%，報2414點，創逾三個月低，收市仍跌3.2%，失守住2500點關口。

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兩市全日成交9191億元（人民幣．下同），按日大增27.2%，為9月以來最多，外資從陸股通淨流出約41億元。



人民幣近來持續貶值有穿7壓力，周四有6000億元1年期中期借貸便利（MLF）到期，人民銀行縮量續作4000億元，是連續第二個月縮量，利率維持在2.75%。



評級機構惠譽下調今明兩年全球經濟增長預測。當中以復甦乏力為由，調低中國經濟增長預測，從之前的3.7%下調至2.8%，將明年的增長預測從5.3%下調至4.5%，以反映全球和歐洲前景疲軟，以及房地產市場低迷的程度較預期更深、更久。



今日新聞精選



1. 當地時間9月14日下午，國家主席習近平乘專機抵達努爾蘇丹，習近平佩戴印有中國國旗的口罩，在停機坪上受到了軍樂隊和哈薩克總統托卡耶夫的歡迎。兩國元首簽署並發表《中華人民共和國和哈薩克斯坦共和國建交30周年聯合聲明》，有關部門簽署經貿、互聯互通、金融、水利、新聞媒體等領域多項雙邊合作文件。習近平結束在哈薩克的數小時訪問行程，14日晚上轉抵烏茲別克撒馬爾罕，展開2日國事訪問，並出席上海合作組織峰會，期間與俄羅斯總統普京會面。據《新華社》報道，習近平已於當地時間15日上午會見吉爾吉斯、土庫曼及塔吉克三國的總統。另據外媒引述俄羅斯代表團向媒體分發的一份日程表顯示，俄羅斯總統普京計劃於周四下午早些時候在烏茲別克斯坦與中國國家主席習近平舉行會晤。兩位領導人正在撒馬爾罕出席上海合作組織峰會。他們還將在周四與蒙古國總統Ukhnaa Khurelsukh舉行三方會談。



2. 內房或再迎重磅救市措施。據《REDD》引述消息人士周四報道，中國最高領導層支持放寬除北、上、廣、深四個一線城市外的所有內地城市的購房限制，鼓勵地方政府根據每個城市的具體情況制定計劃，以提振遭受重創的住房市場。樓市鬆綁措施已漸由內陸低線城市向沿海經濟發達城市延展。據內媒《21世紀財經》從蘇州市住建局、蘇州當地中介與部分售樓處工作人員處了解到，蘇州市區六區對外地人購買首套房政策進行了優化，不再需要出示社保證明或個稅證明。相關人員強調，此舉並非取消限購，而是僅針對外地人購買首套房取消相關約束條件，且限購一套房。有業內人士評價稱，蘇州此次政策調整，可以看作是全國樓市新一輪政策優化的一個信號。另據報道，廣州或將調整新房備案價政策，價格最多可較樓棟均價下浮兩成，上浮一成，分析指有利於增大房企促銷空間。官媒《經濟日報》周三（14日）則發表評論文章稱，隨著促進房地產市場平穩健康發展的眾多政策舉措落地見效，房地產市場築底企穩值得期待，且融資環境有望進一步好轉。



3. 內地港口煤炭現貨價格8月下旬以來持續走高，引發監管關注，國家發改委發文稱，秦皇島等多地發改委對港口煤炭企業開展專項調查和政策提醒，嚴禁以「陰陽合同」等方式額外加價。近日天津市，河北省秦皇島市、唐山市、滄州市，遼寧省錦州市等多地發展改革委對港口煤炭企業開展專項調查，了解相關企業煤炭銷售和價格情況，提醒督促其合規經營，嚴格執行已簽訂的電煤中長期合同價格，將煤炭價格保持在合理區間。港口市場方面，發運利潤持續走低，貿易商發運謹慎，港口市場煤貨源持續萎縮。8月下旬港口調入量明顯減少後，市場貨源偏緊支撐價格不斷走高。港口煤炭現貨價格上漲亦引起監管關注，錦州市、秦皇島市、唐山市發改委均發文表示，要進一步加強煤炭價格監管，確保煤炭價格運行在合理區間。對發現價格超出合理區間的煤炭生產經營企業立即進行提醒約談，經提醒約談仍拒不改正的，將作為涉嫌哄抬價格線索移交市場監管部門依法查處。



4. 國務院總理李克強13日主持召開國務院常務會議，決定進一步延長製造業緩稅補繳期限4個月，涉及緩稅4400億元；確定專項再貸款與財政貼息配套支持部分領域設備更新改造，全國性商業銀行以不高於3.2%的利率積極投放中長期貸款。會議指出，推進經濟社會發展薄弱領域設備更新改造，有利於擴大製造業市場需求，推動消費恢復成為經濟主拉動力，增強發展後勁。人民銀行按貸款本金的100%對商業銀行予以專項再貸款支持。專項再貸款額度2000億元以上，盡量滿足實際需求，期限1年、可展期兩次。同時落實已定政策，中央財政為貸款主體貼息2.5%，今年第四季度內更新改造設備的貸款主體實際貸款成本不高於0.7%。會議又部署進一步穩外貿穩外資的舉措；確定優化電子電器行業管理的措施；會議決定，核准已列入規劃、條件成熟的福建漳州二期、廣東廉江一期核電項目。強化全過程監管，確保建設和運行安全萬無一失。會議強調，開放是中國的基本國策，進出口有力支撐穩增長穩就業，要加力穩定外貿外資。



5. 工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行和郵儲銀行六大國有銀行，及招商銀行即日起集體調整存款利率，其中，三年期定期存款和大額存單利率下調15個基點，一年期和五年期定期存款利率下調10個基點，活期存款利率下調0.5個基點。各大銀行下調步伐接近一致，3個月整存整取利率為1.25%、6個月1.45%、1年1.65%、2年2.15%、3年2.6%、5年2.65%。僅郵儲銀行調整後6個月和1年期整存整取產品，掛牌利率比其他五家銀行略高，分別為1.46%和1.68%。目前一些中小銀行的存款利率尚未調整。但業內人士認為，大型銀行下調存款利率後，預計將有更多銀行跟進，但不同銀行發展戰略、負債能力、業務結構不一樣，存款利率調整的幅度、步伐或有較大差異。另外值得一提的是，之前三年期和五年期整存整取產品掛牌利率持平，均為2.75%。此次調整後，5年期產品高於3年期產品5個基點。



6. 國家網信辦微信公眾號「網信中國」周三發布「關於修改網絡安全法的決定」的徵求意見稿，擬調整違反網絡運行安全保護義務或者導致危害網絡運行安全等後果的行為的行政處罰種類和幅度，對情節特別嚴重的可處100-5000萬元或者上一年度營業額5%以下罰款。同時，可以責令停止相關業務、停業整頓、關閉網站、吊銷相關業務許可證或者吊銷營業執照。新聞稿並稱，對於從事危害網絡安全的活動，或者為他人從事危害網絡安全的活動提供技術支持、支付結算等幫助的，但尚不構成犯罪的，處五日以下拘留，可以並處5-50萬元罰款；情節較重的，處五日以上15日以下拘留，可以並處10-100萬元罰款。此外，今年9月剛任職人行副行長的張青松，周四在「第十一屆中國支付清算論壇」首次亮相。他表示，要落實強化大型支付平台企業監管。堅持支付業務回歸本源，規範平台企業支付業務，加快非銀行支付條例，加快非銀行支付機構條例立法進程，夯實監管法制基礎。張青松在講話中稱，2021年，全國辦理非現金支付業務4395億筆、金額4416萬億元，分別是十年前的10.7倍和3.4倍。十年來，累計有序退出71家支付機構。



7. 國家衛健委公布，周三新增確診病例949宗，貴州佔最多增逾300宗。四川衛健委發布，周三全省新增本土確診病例84宗，其中成都8宗，內江26宗；新增本土無症狀感染者159宗，其中成都14宗，內江99宗。成都市疫情防控指揮部通告，經綜合研判，決定近期無社會面新增病例的錦江區、雙流區、成都高新區、青羊區、金牛區、武侯區、成華區（除部分街道），自15日12時起，逐步有序恢復正常生產生活秩序，並對全市防控措施作出相應調整。北京通報，14日新增2例本土確診病例（均為隔離觀察人員，含1例無症狀感染者轉確診病例）。其中1例現住東城區。此外，海南省三亞市上月7日起實行封閉式管理，當地宣布，周四中午12時起，全市解除全域臨時靜態管理，逐步有序恢復正常生產生活秩序。但三亞市普通市民、旅客仍須每2天開展1次核酸檢測。



8. 美匯指數於紐約尾盤略跌0.15%，至109.65。周三公布的美國8月生產者價格指數（PPI）按年升8.7%，低於市場預期的8.8%，亦低於前值9.8%，再度令市場觀望通脹壓力是否開始緩解。人行年內第二次調降外匯存款準備金率周四正式生效，人民幣中間價止跌並小幅反彈，即期匯率（CNY）則仍低開50點子，全日跌145點，收報6.9775，錄三連貶，創2020年8月4日以來逾25個月新低。市場人士稱，隔夜美國公布的生產者物價數據續降，但美聯儲9月加息結果落地前，美指料仍偏強，人民幣漲跌均受限。中美利差倒掛加深擔憂不減，境內美元／人民幣一年期掉期刷新近12年低點。人行縮量平價續作MLF，以觀察8月降息效果，此舉助力緩解人民幣續貶壓力。瑞穗銀行首席外匯策略師張建泰張建泰認為人民幣中間價顯示逆周期因子已經重啟，意在延緩人民幣貶值速度，但難以改變趨勢。此外，人行公布，8月末人行口徑外匯佔款餘額213157.68億元，當月外匯佔款減少22.29億元，為連續第五個月錄下得，且降幅較7月有所擴大。

撰文：經濟通中國組

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