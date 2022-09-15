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「畫無界．融無限」無障古蹟畫賽圓滿結束　推動社會共融

15/09/2022

　　古物古蹟辦事處主辦的「畫無界．融無限」無障古蹟畫賽周四（15日）舉行頒獎典禮。比賽旨在鼓勵殘疾人士發揮創意，以畫作帶出欣賞歷史建築的新角度，同時提升市民對歷史建築的認識和興趣，並促進社會共融。

 

發展局局長甯漢豪（左一）和古物諮詢委員會主席蘇彰德（右一）與冠軍葉鍵恒（中）、亞軍黃錫煌（右二）及季軍唐詠然（左二）合照。


　　比賽以前九龍英童學校、香港天文台、前九廣鐵路鐘樓和香港文物探知館為指定題材。最終冠軍由葉鍵恒奪得，其畫作名為《彩霞倚鐘樓．車站情相戀》；亞軍得獎者為黃錫煌，其畫作名為《文化，活了！》；季軍由唐詠然奪得，得獎畫作為《保存香港記憶》。


　　除由評審團以創意特色、意念表達及藝術技巧為準則，選出冠、亞、季軍外，比賽設有公眾投票，由接近2800名市民選出五幅「網上我最喜愛畫作」。得獎名單及作品已上載至比賽網頁。（https://amo-artinclusion.etnet.com.hk/2022/zh/index.php


　　發展局局長甯漢豪致辭時表示，舉辦這個畫賽是一項新嘗試，藉著古蹟和繪畫藝術，實踐社會共融的理念。古蹟辦日後將繼續以不同形式將文物保育、藝術和社會各階層結合起來。


　　評審之一的古物諮詢委員會主席蘇彰德表示，每一幅畫作的意念、構圖和層次均各具特色，水準極高，帶領評審重新欣賞四幢歷史建築的特色和周邊的城市風貌。


　　古蹟辦特別安排得獎及入圍作品於9月16日至11月16日在香港文物探知館展出，市民可免費入場觀賞。展覽詳情，可瀏覽古蹟辦網頁。（www.amo.gov.hk/tc/news/index_id_114.html?year=2022）。

 

冠軍作品「彩霞倚鐘樓．車站情相戀」

亞軍作品「文化，活了！」

季軍作品「保存香港記憶」

 

 

撰文：經濟通採訪組

 

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