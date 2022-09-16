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《午市前瞻》港股承接力欠佳 專家指零售數據雖好但市場看淡市道

16/09/2022

　　恒生指數半日收報18850，跌80點或0.42%，主板成交449.93億元。恒生中國企業指數報6470，跌38點或0.6%。恒生科技指數報3914，跌49點或1.24%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、藥明生物(02269)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報298元，跌2元或0.67%，成交20.9億元;藥明生物收報52.85元，跌1.3元或2.4%，成交9.01億元;阿里巴巴-SW收報87.15元，跌0.95元或1.08%，成交8.93億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團(03690);美團收報174元，跌1.4元或0.8%，成交7.64億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(李寧網頁截圖)

 

曾永堅：歐美市差拖累中國出口及人幣


　　美元持續強勢，人民幣兌1美元在岸價(CNY)在昨日亞洲時段收市報6.9775，再創逾兩年新低，夜市進一步跌逾200點，最低觸及6.9998，亦為2020年7月以來新低。恒指今早低開近200點後跌蝠未有擴大，反而向上收窄跌幅。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，港股持續受惠於低估值，自中央開始監管科網股以來，市場已逐步消化消息，大型基金要沽貨亦已完成部署，故於低位會較有支持力。


　　人民幣跌穿7算令市場憂慮，曾永堅指中美貨幣政策背道而馳，市場對美國加息預期擴大，但人行勢將進一步放寬貨幣政策，令人民幣繼續面臨貶值壓力。而且，現時人民幣並不單單與美元掛勾，歐洲加息拉升歐元亦會加劇人民幣貶值。此外，歐美放棄經濟增長以加息控制通脹，經濟市道黯淡亦會拖累中國出口，同樣會影響人民幣匯價。

 

市場信心未恢復，消費前景看淡


　　內地最新公布8月社會消費品零售總額36258億人民幣，按年增長5.4%，大勝預期的增長3.5%，比上月加快2.7個百分點；按月下降0.05%。然而，今日零售股如體品股及汽車股表現平平，曾永堅分析指因應內房危機尚未完全解除，市場信心並未恢復，財富效應下消費者會減少非必需品消費，故即使零售數據造好，但市場看淡零售市道，故對於內需股的提振幫助不大。


　　此外，曾永堅認為人民幣貶值對內需零售股影響不大，因體品股等生產以至銷售都主要用人民幣結算，人民幣兌美元捱貶亦對內需股影響不大。 

 

李寧股價自9月初以來處於6.5至7元窄幅上落。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 

 

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