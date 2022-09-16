  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】「三架馬車」全勝預期　細節暗藏表面光鮮

16/09/2022

　　2.6%(巴克萊)、2.7%(野村)、2.8%(惠譽)、3%(摩通、高盛、瑞銀、澳新)、3.3%(渣打)、3.5%(花旗)……一眾大行紛紛下調中國2022年增長預期之際，離岸、在岸人民幣時隔逾兩年再次前後脚「破7」，周五(16日)揭盅的「三架馬車」8月表現全數勝預期，能否逼退寒意？



高溫炙烤，單月固投錄春節後最低



　　整月鳴響「高溫預警」、20省錄得突破歷史極值溫度、自1961年以來最熱的8月，炙烤下的中國經濟表現如何？國統局今早公布，當月工業增加值按年增4.2%，優於市場預期的3.8%(7月增3.8% VS 預期4.6%)；不過，多地工業限電的影響仍從按月下降的水泥、粗鋼、汽車、集成電路、原煤、原油等產量可見一斑；唯一亮點是新能源汽車，8月單月產量突破71萬輛大關。

 


　　

　　再看萬眾矚目的社會消費品零售，8月按年增5.4，大勝市場預期的3.5%(7月增2.7% VS 預期5%)；但此主要得益於去年8月的低基數效應，實際金額僅按月多388億元。跟房地產有關的家電、家具、建築裝潢材料銷售額齊按月下跌，非必需品類的通訊器材、金銀珠寶銷售額亦雙雙下跌。

 


　　而最能凸顯標題數字「表面光鮮」的，無疑是首8月固定資產投資，按年增5.8%，優於市場預期的5.5%(7月增5.7% VS 預期6.2%)。但看真些，8月單月實際投資額僅4.7萬億元，為農曆新年後最低，更遠遜6月單月的6.5萬億元。



經濟回穩向上優先，人幣下站7.2



　　至於房地產，反映需求端的銷售面積繼6月回暖後，連續第二個月未能重上萬平方米大關，市場傳聞，最高層已拍板同意除北京、上海、廣州、深圳這四個一線城市外，其他地方政府放鬆購房限制；消息人士最新稱，一線城市廣州擬放行新樓價格最高可下調20%。

 


　　為了刺激貸款需求，國有六大行周四(15日)已同步下調存款基準利率，為2015年10月以來首次；加上人民銀行上月時隔半年再宣布MLF(中期借貸便利)政策利率降息10基點，理論上兩者都為未來LPR(貸款市場報價利率)進一步下調提供空間。

 

 

 

 


　　然而硬幣總有兩面，中美貨幣政策基調一鬆一緊，已令境外機構投資者連續7個月減持境內債券，累計規模達5003億元；而盡管央媽連續17個交易日將人民幣中間價設置於遠超市場預期(周三達598基點創記錄，今日為528基點)維穩，離岸、在岸兌美元前後脚仍時隔逾兩年再跌穿7算，下一個考驗直指7.2，顯示確保經濟回穩向上為當前首要目標。

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

52.750

異動股

02007

碧桂園

2.500

異動股

06098

碧桂園服務

15.920

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 52.750
  • 02007 碧桂園
  • 2.510
  • 06098 碧桂園服務
  • 15.940
  • 00883 中國海洋石油
  • 10.100
  • 03900 綠城中國
  • 17.960
股份推介
  • 09696 天齊鋰業
  • 82.900
  • 目標︰$110.00
  • 00081 中國海外宏洋集團
  • 3.770
  • 目標︰$4.51
  • 01299 友邦保險
  • 70.750
  • 目標︰$80.00
  • 09918 麗年國際（新）
  • --
  • 目標︰--
  • 02343 太平洋航運
  • 2.900
  • 目標︰$4.18
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 297.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.100
  • 00388 香港交易所
  • 297.200
  • 00001 長和
  • 48.800
  • 01211 比亞迪股份
  • 216.400
報章貼士
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.400
  • 目標︰--
  • 02202 萬科企業
  • 16.100
  • 目標︰$18.00
  • 00914 海螺水泥
  • 30.050
  • 目標︰$35.45
熱炒概念股
即時重點新聞

16/09/2022 11:38  【地皮截標】沙田顯和里住宅地最少收10份標書

16/09/2022 10:00  【聚焦數據】首8月全國固定資產投資增5.8%，略勝預期

16/09/2022 10:00  【聚焦數據】內地8月社會消費品零售總額增5.4%，大勝預期

16/09/2022 10:00  【聚焦數據】內地8月工業增加值增4.2%，勝預期

16/09/2022 09:43  【聚焦人幣】人幣即期低開279點直穿7，監管喊話人幣表現穩健

16/09/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒６億元，買藥明生物沽協鑫科技

16/09/2022 08:34  【大行炒Ｄ乜】匯證降濰柴至「持有」，摩通恢復中興「增加比重」

09/09/2022 17:58  《嚟緊炒Ｄ乜》比亞迪電子業務概念廣泛，走勢轉好宜買入

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】「三架馬車」全勝預期　細節暗藏表面光鮮
人氣文章

新聞>財經熱話

美元強勢油價急挫金價創逾兩年低　石油金礦股下跌中海油仍可吼？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》港股承接力欠佳 專家指零售數據雖好但市場看淡市道
品味生活
生活
人氣文章

著數速遞

召喚朱古力控！GODIVA再推「72%冰黑巧克力」買一送一優惠！呢3日每店限售100套！（附優惠詳情）
人氣文章

基金債券攻略．凌風

保護自己，債券評級你要識
人氣文章

吾港吾知．吾港吾知

【今日知昔】中環天星碼頭 細數四代變遷 「禾桿草」風、維多利亞風到現代主義和復古風│集體回憶
DIVA CHANNEL
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

Burberry將和Riccardo Tisci分手？取而代之的是令Bottega Veneta一夜成名的Daniel Lee？
人氣文章

港女講男．妮洛

「呻」幾句被指控情緒勒索？戀愛中付出不為求回報，但對你好是100%應份嗎？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

年輕主廚進駐酒店呈獻法日料理：嘗精緻魚子醬撻、北海道馬糞海膽龍蝦、熟成7天佐賀A4和牛、山梨水蜜桃雪葩，10道菜晚餐大滿足
健康好人生 Health Channel
人氣文章
養肝保健康（上）
人氣文章
冷藏肉變色一撻撻、乾韌仲食得？食安中心預防「凍燒」4個貼士
人氣文章
芸芸抗炎食物這5種最強效，有科學證據！炎症是甚麼？有突發和慢性之分？會引起甚麼疾病？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/09/2022 13:20
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/09/2022 13:20
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/09/2022 13:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/09/2022 13:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章FOCUS16/09/2022
【FOCUS】「三架馬車」全勝預期　細節暗藏表面光鮮
人氣文章財經熱話16/09/2022
美元強勢油價急挫金價創逾兩年低　石油金礦股下跌中海油仍可吼？
人氣文章財經熱話16/09/2022
《午市前瞻》港股承接力欠佳 專家指零售數據雖好但市場看淡市道
人氣文章市場動向16/09/2022
社企民間高峰會2022：「全民啟動 躍變未來」 召喚全城關注「疫後新常態」 民、商、官、學協作 共建更美好社會
人氣文章開市Good Morning16/09/2022
溫鋼城料人民幣跌至7.2始有支持　中資金融、航空、紙業股皆受累
人氣文章大行報告16/09/2022
【大行炒D乜】瑞信睇賭股　富瑞評保險？一click就知道
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金