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【高息定存】加P前銀行上調存息吸客　分析料短期定存息或再上調

16/09/2022

　　隨著美國通脹意外繼續高企，市場預期美國聯儲局下周最少加息0.75厘，多家銀行本周上調港元定存利率，當中包括中銀香港、建行亞洲、南洋商業銀行及交銀香港等，當中，建行亞洲調升港元定存年息，最高為2.85厘，存期為12個月，但門檻需達800萬元，且需為「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶的新資金。

 

（資料圖片）


　　中銀香港推出限時港元定期存款優惠，個人銀行客戶即日起透過中銀香港網上銀行或手機銀行，以「合資格新資金結餘」1萬元或以上開立「港元特優定期存款（限時優惠）」即可享特優年利率，12個月年息達2.7厘；6個月有2.5厘；3個月有1.8厘，另外亦推出特選客戶定期存款優惠，港元及美元年利率高達3.3%。


　　南洋商業銀行方面，南商理財或企業客戶最高有3厘，存期為12個月，起存額為500萬元；而交銀香港12個月港元定存加至2.8厘，起存額為2萬元。


料年底一個月港元拆息或升至2.7厘

 

（資料圖片）


　　港元拆息周五上午（16日）幾乎全線上揚，僅隔夜息中止四連升，回落至1.40679厘，兩周拆息升穿兩厘，高見2.05厘，而與樓按相關的一個月拆息更連升六天，報2.35982厘，與同期美元LIBOR息差收窄至58基點。


　　對於近期港元拆息上升，星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡接受《經濟通通訊社》訪問時表示，現時正處於季末，對港元資金有較大需求，而現時銀行體系總結餘較3月及6月季尾少，3個月、6個月及12個月港元拆息升幅，主要反映出美聯儲加息幅度較早前預期為大的情況。


　　她表示，該行預期於今年底三個月港元拆息或會上升至3.3-3.4厘，而一個月港元拆息或升至2.7厘左右，留意到不少銀行上調其長期定期存款息率至3厘以上，而12個月港元拆息沒有再現急升，該行現時預期今年美國加息至4厘，若按照上述預期來看，認為12個月港元拆息上升空間不大，料定存長息未必有很多上調空間。


短期定存息率有上調空間


　　她提及，形容現時1個月、3個月、6個月及12個月港元拆息較為陡峭，長息仍然遠高於短息，但隨著銀行體系總結餘不斷減少，料長息與短息的差距將會收窄，隨著短期的資金較為緊張，便會使短期的定存息率亦有機會跟隨上升，特別是在12月年結的時候，相關情況出現的機率將會上升。


　　對於本港銀行何時調升最優惠利率，她稱，該行預期本港銀行今個月將會上調最優惠利率，並指在美國本月議息後上調的機會較大，料將上調0.25厘，並解釋現時一個月拆息已升至2厘以上，對於銀行的按揭業務來說，其淨息差亦正在受壓，認為本港銀行有誘因要上調相關利率。

 

撰文：經濟通記者吳仲賢

 

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