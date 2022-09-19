憧憬取消酒店隔離 國泰創一個月高周大福飆半成

據報本港最早可能在本月甚至本周宣布取消對海外入境人士的酒店隔離規定，即不需等到11月「3+4」便可變為「0+7」，雖「0+7」實施日期及細則未落實，但部分相關概念股今日(19日)已有異動，其中國泰(00293)公布8月載客量同比增88%，並計劃10月加開200航班，股價最多逆市升逾2%至8.78元，創一個月高，另一旅遊相關股東瀛遊(06882)則炒升逾一成，而獲摩通大升目標價兼上調評級的周大福(01929)則升逾半成，商場收租股亦造好，惟本地餐飲及零售股普遍炒唔起。

(資料圖片)

政界料提早本月「0+7」 或取消旅客上機前核酸檢測

醫務衞生局局長盧寵茂上周六(17日)透露，政府正檢視放寬入境檢疫安排至「0+7」，即入境人士毋須進行酒店檢疫，只須進行7天醫學監測。《星島日報》引述政界中人指，本來預計「0+7」會是特首李家超10月19日發表他首份施政報告的「秘密武器」，現在政府顯然已等不及，估計會在本月內提早出招，《東方日報》則指政府或於本周宣布酒店隔離新政策。



另據了解醫務衞生局已在研究「0+7」實施細則，包括有可能取消外地入境旅客上機前的核酸檢測，不過此舉可能造成入境個案大幅增加，因此考慮要求旅客上機前做快速檢測取代。另方面，商界認為，若維持醫學監測期間的「黃碼」安排，不容許入境旅客到餐廳用膳，普通旅客就一定不會來港；據聞港府內部認為，對入境旅客仍需有一定的追蹤限制，不同意完全取消「黃碼」，但不排除檢討「黃碼」限制範圍。

龍舟總會：未有防疫政策路線圖 「0+7」也難申辦賽事

本港會否真的提早本月實施「0+7」未知，不過國際龍舟聯合會近日通過，原定明年在香港舉行的世界龍舟錦標賽改由泰國舉辦。中國香港龍舟總會主席鍾志樂指，總會已向大會解釋香港現時「3+4」入境檢疫政策，並指未來有機會調整為「0+7」，但政府始終未有防疫政策路線圖或時間表，令本港在能否舉辦賽事存在未知數，他擔心若果本港防疫政策不變，短時間內未必再能成功申辦國際體育賽事。



另立法會民政事務委員會主席鄭泳舜指，不少市民對香港馬拉松賽事取消感到失望，若有空間，田總和政府應再商討將比賽延期，若入境檢疫改為「0+7」，更可吸引海外跑手來港參與，而不少國家正競爭舉辦大型體育賽事，希望施政報告提出新配套設施，增加香港競爭力。

國泰8月載客量同比增88% 計劃10月加開200航班

另方面，國泰航空受惠「3＋4」安排和轉機客增加，8月載客25.39萬人次，同比增加87.6%，恢復至疫情前約8.7%水平。收入乘客千米數按年上升82.7%，乘客運載率增加22.2個百分點至68.6%。至於今年首8個月載客人次同比增加約1.34倍，至80.91萬人次，運力上升1.6%，而收入乘客千米數則上升1.42倍。另8月運載逾10萬公噸貨物，同比減少15.6%。今年首8個月載貨量同比下跌8%，至73.14萬公噸，運力減少25.4%，而貨物收入噸千米數則下跌32.4%。

國泰顧客及商務總裁林紹波表示，8月的客運表現持續改善，平均每天載客人次升至逾8000水平，客運航班運力較7月增約28%，載客率則維持69%的高水平。另因應港府上周放寬駐港機組人員抵港後的強制檢疫要求，預計年底客運航班運力將達疫情前水平約三分一，即較8月水平增加約1倍；而貨運航班運力則可達至疫情前水平約三分二。預計第四季客運需求仍然穩健，計劃於10月加開約200對客運航班，主要前往大阪、首爾、曼谷、溫哥華、悉尼及墨爾本等。

匯證料國泰下半年盈利遠勝預期 籲買入予目標價11元

匯證上周發表研究報告，已料國泰在8月會有更高的額外運載量指引，料這或成為集團的利好因素，並料集團2022年下半年盈利達39億元，遠高於市場預期的8.3億元，維持「買入」評級及目標價11元。

匯證又指，近日政府放寬機組人員來港檢疫安排，目前駐港機組人員抵港後，只須在機場「檢測待行」，取得核酸檢測的無染疫結果後便可在社區作3日醫學監察，預計下一階段港府將解除入境旅客的隔離措施。

摩通大升周大福目標價至19元 上調評級至增持

摩通發表研報指，雖然周大福的股價可能因某些地區的封控而短期受壓，但集團將較同業更具彈性，並透過新產品發布緩和競爭，有助今年保持雙位數的盈利增長，而隨著集團委任副主席，以及採取精簡戰略，對潛在利潤擴張持正面看法，料將帶動強於預期的盈利增長和估值重估機會，將評級由「減持」上調至「增持」，目標價由12元調升58.3%至19元。

溫傑：商場消費股不太受惠 國泰看高一線惟不宜高追

今日《開市Good Morning》請來凱基亞洲投資策略部主管溫傑，他指如可通關應該是港人外遊多於外地人訪港，香港的商場零售消費股未必太受惠，反而外遊也要搭飛機，相信國泰可看高一線，而以現時油價燃油對沖減少，國泰也輸少很多。但國泰股價早已炒上，由8元升至近8.8元，以現時市況處保歷加通道頂端，高追值博率不高，且也要等再出數據才知國泰有多受惠。另所有放鬆措施，包括內地10月16日開完二十大後動態清零放寬，而11月因有很多運動賽事及金融會議，香港也會放鬆，全都只是預期。至於東瀛遊，理論上也較受惠通關或取消酒店檢疫，但公司市值較細，能見度低波幅較大，如想炒通關概念需控制注碼。

旅遊相關股今日表現不錯，國泰升1.75%報8.7元，最多升2.69%至8.78元，東瀛遊則升13.12%報0.69元，香格里拉(亞洲)(00069)升2.27%報6.3元。零售股方面，周大福升5.8%報15.32元，莎莎國際(00178)升0.78%報1.3元，佐丹奴(00709)跌1.67%報1.77元。商場收租股方面，領展(00823)升0.89%報62.2元，九置(01997)升2.52%報38.65元。至於餐飲股，大家樂(00341)跌0.36%報11.1元，大快活(00052)跌4.35%報11元，敘福樓(01978)無升跌報0.9元，譚仔國際(02217)跌1.25%報2.37元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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