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【FOCUS】財赤籠罩全球　共振加息周期

19/09/2022

　　赤字無處不在。當國家財政部揭盅，內地首8月各級政府預算赤字企上6萬億人幣關口，創同期紀錄；香港財政司司長陳茂波亦預告，2022/23財年料錄逾千億港元赤字，恐錄歷來第二高。另在美國，華府8月錄得預算赤字按年擴大29%至近2200億美元；至於新上任的英國卓慧思及澳洲艾博年政府，即將公布的預算案如何應對財赤議題，同引人關注。



6萬億倒逼緊日子，財爺預警史上次高



　　疫情此起彼伏、大手留抵退稅、地產寒冬未止……齊施壓財政收支缺口，最新8月數據再證總理李克強三令五申「要堅持政府過緊日子」所言非虛。

 


　　財政部公布，首8月全國一般公共預算收入13.8萬億元，雖然按自然口徑計下降8%，但8月收入實現約1.3萬億元，按年增速錄4月以來首次轉正，主要反映大規模留抵退稅任務完成後，冲減收入效應減弱。

 

 

 

 


　　不過，首8月以全國一般公共預算收入(主要為稅收、國有資本經營收入)、政府性基金預算收入(主要為土地出讓收入)，減去全國一般公共預算支出、政府性基金預算支出，赤字企上6萬億，遠超去年同期的1.1萬億以及2020年同期的4萬億。
　　收支失衡壓力山大，繼總理喊話後，財政部強調「財政資源更好用在刀刃上」；緊接一線城市深圳上月底發布《進一步厲行節約堅持過緊日子的通知》，內地GDP季軍省份的山東，本月啟動成本預算績效管理改革。

 


　　堅持「動態清零」總方針的內地遭遇財政衝擊，在一河之隔、近日要求復常通關呼聲震天的香港，財爺發表最新網誌稱，本年度財赤或較年初預算案估算的翻近倍至逾千億元，財政儲備或降至約8千億。



美俄英澳同頭痕，唐寧街恐騎虎難下



　　對內地和香港而言，減少支出或成為必要選項，分析師預計，內地9至12月廣義預算支出增速或由首8月的11%降至-6.3%；而財爺就暗示善用公帑，將全盤檢視疫情支援和寬減措施。

 


　　受赤字困擾的遠不止中國，華府剛揭盅的8月預算赤字按年增29%至2196億美元，僅支付利息就達880億美元，令本財年預算赤字再度逼近萬億美元。另在早前靠出口能源首7月大錄預算盈餘(近5千億盧比)的俄羅斯，8月突現3600億盧比赤字，因石油、天然氣收入急降。

 


　　至於唐寧街剛剛易主的英國，新財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）下周即將發表小型預算案，為首相卓慧思的能源上限計劃背書及據報將宣布300億英鎊減稅，勢令本財年已累積的550億英鎊赤字雪上加霜，英鎊兌美元周末一度跌穿1.14錄1985年來最低。

 

 

 

 


　　同樣將於10月發表首個預算案的澳洲工黨新政府，財長Jim Chalmers就獲澳洲央行行長Philip Lowe明言要求，減支加稅來修補預算(本財年赤字3月預估為780億美元)。

 


　　當全球主要央行的貨幣政策齊齊由LL(Low for Long，長期低利率)走向HFL(Higher、Faster and for Longer，更高更快更長加息)，多國政府同受財赤掣肘，激進緊縮導致的衰退還遠嗎？

 

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