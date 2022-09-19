【專訪】陶冬：和中國製造脫勾說易行難（有片）

從拜登簽署《2022年芯片和科技法案》、鼓勵生物技術生產和研究的行政命令，到七國集團同意在貿易問題上對中國採取更強硬，美國真的能把中國排斥在全球貿易體系之外嗎？瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，和中國製造脫勾，真的是：「講起來容易做起來難」。



他指，的確見到各國出於國家安全的理由，將生產線盡量搬回國內的的各種實例。以美國購物中心看到製造業產品為例，五年前80%是Made in China的，現在最少一半以上來自東南亞和南亞。就連蘋果最新的iPhone14 ProMax的生產廠，也部分轉移到了印度，最新款iPad也一部分由越南生產。



不過，全球總發電量去年為28.5萬億度，中國以8.5萬億度排名第一，相當於全球第2-6位國家的總和，亦是中國以外全球前十五大國家發電量的72%。和中國脫勾的話，生產用電哪裏來？他認為，沒有電力，重化工業就搬不走；重化工業搬不走，全面脫勾其實是空談。



不僅是電力基礎設施，中國的高效率公路、港口短期內也無法在其他國家複製。也許部分產品和一些輕工業可以轉向其他國家的生產基地，但是貿易全面脫勾談何容易。

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