【虛幣世界】比特幣曾跌穿19000美元，以太幣重挫

由於市場認為聯儲局加息四分三厘機會達八成，上調一厘機會有兩成，雖然隔晚美股略為高收，但加密貨幣普遍下跌，其中比特幣曾失守19000美元水平，而以太幣雖然成功合併，但比價則回落至1300美元關口。



據外地傳媒報道指，以太坊近期從之前的PoW轉向了PoS模式，這種將全球第二大加密貨幣歸類為證券的做法可能引起了美國證交會主席根斯勒的注意，他表示，加密貨幣和中介機構可能必須通過這一測試才能將資產確認為證券，Howey測試還將審查投資者是否預期從第三方的工作中獲得回報。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報19500.60元(美元．下同)，跌0.19%(24小時比較．下同)；以太幣現報1367.32元，跌0.63%；艾達幣報0.4489元，跌0.84%；瑞波幣報0.3790元，跌1.48%。



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