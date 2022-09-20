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《午市前瞻》觀望聯儲局聲明及二十大 專家指大戶沽商湯未必蝕錢

20/09/2022

　　恒生指數半日收報18812，升246點或1.33%，主板成交397.1億元。恒生中國企業指數報6424，升86點或1.36%。恒生科技指數報3874，升95點或2.54%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報295.2元，升6.2元或2.15%，成交22.22億元;阿里巴巴-SW收報86.95元，升3.25元或3.88%，成交13.98億元;美團收報174.8元，升5.4元或3.19%，成交10.98億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(商湯網頁截圖)

 

黃偉康：大戶或早於融資初期買商湯

 

　　商湯(00020)自禁售期結束後，股價狂瀉難止，近期再有8.58億股商湯存入CCASS，6月至今共計約236億股商湯存入CCASS，目前CCASS存倉達到255億股，佔商湯總股本約70%。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，市場有錯覺認為大戶無視蝕價拋售商湯，但重點是經歷多輪融資的商湯，有可能在很早的時候便有投資者或基金以超低價買入，甚至有可能低於現價，即現時大幅低於招股價仍可能有一定利潤，而市場是無法得知，故他建議目前不宜撈底商湯。


　　不過，黃偉康提到，並非所有科技股都不宜撈底，如騰訊(00700)大幅回落至300元以下水平，價值開始浮現，吸引不少大型基金回首吸納，比起商湯會更有承接力。他指，大型基金部署吸納要看股份最少一至兩年業績表現，但商湯上市時間較短，股價未穩兼未有業績支持，比起業務重組過後兼估值回落的騰訊，後者的投資價值吸引力更大。


最終料有七至八成中概股過關


　　美國證交會自昨日起正式在港審計中概股會計底稿，預期需時一至兩個月，至12月才能完成審計所有會計底稿。黃偉康指，此期間或會有負面消息傳出影響相關股價，市場亦擔心未必全部都能成功過關而有除牌危機，而且亦有可能仍有與中方斡旋的空間；但他認為最終最少會有七至八成中概股可以過關，始終最敏感國企都主動退市。

 

憧憬聯儲局減慢加息步伐


　　恒指早段反彈約200點，黃偉康認為市場已消費化美國聯儲局加息0.75厘預期，而他自己認為加息1厘機會並非太大。他亦提到市場目前會更為關注聯儲局議息後的會議聲明，因許多大型機構都開始點出加息對經濟損傷嚴重， 故現時市場憧憬聲明會否提及減慢加息步伐用措辭。港股方面，預期外圍經濟衰退將拖累大市去向，下試18100點仍有較大機會，相反要突破19000亦有難度。


　　黃偉康補充，港股有另一重點，就是市場現正觀望二十大消息，即使近期有利好措施出台，市場投資意欲都不大，主要因為希望二十大過後能有真正好消息出現，伴隨近期香港放寬防疫措施，憧憬中央在防疫方面亦有望放寬，期望10月中後港股會有所改善。

 

商湯連續兩日回購股份，股價今早反彈逾3.6%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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